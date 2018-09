Laura aus Kirchheim ist das tz-Wiesn-Madl 2018.

Wir zeigen auch Gewinnerinnen der Vorjahre

Mehr als 500 Frauen hatten sich als tz-Wiesn-Madl 2018 beworben - Laura aus Kirchheim hat das Finale am Donnerstagabend gewonnen. Lesen Sie, welche Kandidatinnen auf Platz zwei und drei gelandet sind. Außerdem erinnern wir an die tz-Wiesn-Madl aus den Vorjahren.

München - Das tz-Wiesn-Madl 2018 heißt Laura aus Kirchheim. Im Finale im „das Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz hat sie sich am Donnerstagabend gegen elf andere Kandidatinnen durchgesetzt. Auf Platz zwei landete Ann-Christin aus München, auf Platz drei Laura aus München. Lesen Sie unten, welche Preise die drei Frauen gewonnen haben.

Die Jury und das Publikum hatten die besten Drei gewählt.

Einen ausführlichen Bericht zum großen Finale lesen Sie am Samstag in der tz. Auf tz.de werden Sie demnächst ein Video vom Finale sehen.

Laura aus Kirchheim ist das tz-Wiesn-Madl: Sehen Sie hier die schönsten Bilder in der Fotostrecke Zur Fotostrecke

Nadine aus Emmering war das tz-Wiesn-Madl 2018

Nadine aus Emmering hat es vergangenes Jahr geschafft: Sie setzte sich gegen fast 600 Konkurrentinnen aus ganz Bayern durch. An das große Finale kann sie sich gut erinnern: „Es ist atemberaubend, auf der Bühne zu stehen“, erzählt sie. Vom Glitzerregen im Finale schwärmt die Drittplat- zierte Julia noch heute.

+ Unsere drei Finalistinnen der tz-Wiesn-Madl-Wahl 2017: Gewinnerin Nadine (Mitte) mit Julia (links) und Magdalena (rechts). © Achim Schmidt Die zweitplatzierte Magdalena freut sich, dass sie über die Aktion so vie- le nette Leute kennengelernt hat. „Das Highlight für mich war, als wir beim Schützenzug auf dem Wagen mitfahren durften, das war super spannend.“

Alle drei sind sich einig: Ein Wiesn-Madl muss Ausstrahlung haben, entspannt sein – und natürlich eine Verbindung zu München haben.

Erinnern Sie sich ans tz-Wiesn-Madl Giuliana? Sie fand die Liebe ihres Lebens - dank uns

2016 wurde Giuliana Rösch (26) Wiesn-Madl – da noch unter ihrem Mädchennamen di Muro. Polizistin ist sie zwar immer noch. Privat hat die Wahl aber tatsächlich ihr Leben verändert: Als ihr heutiger Mann Tobias (ebenfalls Polizist) ihr Gewinnerbild im Internet entdeckte, meldete er sich zum Gratulieren. Damit nahm das Schicksal seinen Lauf... Mittlerweile sind die beiden verheiratet, nach Günzburg gezogen und haben im Dezember 2017 ihr süßes Töchterchen Mariella Lucia bekommen. (Lesen Sie hier die ganze Liebesgeschichte)

+ Archivbild: Das tz-Wiesn-Madl 2016, Giuliana, und ihr damaliger Verlobter - jetzt Ehemann - Tobias Rösch an dem Ort, an dem alles seinen Anfang nahm - auf der Theresienwiese am Fuße der Bavaria. © Achim Schmidt

+ Als Polizistin auf dem Oktoberfest. © Oliver Bodmer „Meine Familie lebt aber noch in München, deshalb bin ich zwei Mal im Monat hier – ich liebe die Stadt“, schwärmt die 26-Jährige. Auch Modeln würde sie gerne weiter: „Ich wiege nach der Schwangerschaft sogar weniger als vorher!“

Münchnerin Christina war das tz-Wiesn-Madl 2010 und machte Model-Karriere

+ Unser tz-Wiesn-Madl 2010, Christina, hatte einen Mercedes gewonnen. © Michael Westermann (Archivfoto 2010) Sie war Miss Bayern 2012, landete bei der Wahl zur Miss Germany 2012 in den Top 8: Christina Trost (29) legte nach ihrer Wahl zum tz-Wiesn-Madl eine ziemlich steile Mo del -Karriere hin. Unter anderem zählen Ernsting’s Family, Triumph und die B&B Hotels zu ihren Referenzen.

„Zu manchen meiner Mitstreiterinnen habe ich noch immer Kontakt“, erzählt die Münchnerin. Hauptberuflich arbeitet Christina in der Immobilienbranche. Eine große Reise ist für Ende des Jahres geplant: „Dann fliege ich mit meinem Freund für ein paar Wochen nach Australien.“

Das gab es bei der Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2018 zu gewinnen

Die zwölf Finalistinnen der tz-Wiesn-Madl-Wahl haben bei einem Fotoshooting im Löwenbräukeller und bei Mercedes Benz in München teilgenommen. Außerdem nahmen die Top 12 am 23. September (am ersten Wiesn-Sonntag also) beim Trachten- und Schützenzug zur Wiesn teil, darüber hinaus standen sie alle beim großen Finale im „das Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz auf der Bühne. Alle zwölf Finalistinnen wurden mit Dirndln von Daller Tracht ausgestattet und bekamen Wertgutscheine von Bavarian Couture. Die drei Madln auf dem Treppchen werden zudem die neuen Gesichter des bayerischen Modelabels.

Von Daller Tracht bekommen sie außerdem einen Wertgutschein. Das tz-Wiesn-Madl 2018 erhält als Hauptpreis einen Mercedes-Benz GLA 180* im Wert von 38.000 Euro.

Lesen Sie hier: Münchnerin Christina war das tz-Wiesn-Madl 2010 und machte Model-Karriere.

Fotostrecke vom „Getting ready“ der tz-Wiesn-Madl-Finalistinnen vorm Finale

Welche Finalistin wird heute das tz-Wiesn-Madl? Catwalk-Training vorbei, jetzt ist Styling Zur Fotostrecke

tz

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,7l; außerorts 5,8l; kombiniert 7,2l; CO2-Emission kombiniert: 132-220g/km; Effizienzklasse D.

Quelle: tz