Nach Oktoberfestbesuch: Mann fällt am Marienplatz in Gleisbereich - DB-Mitarbeiter zieht Notbremse

Amerikaner sorgt für Einsatz

Erneut ist ein Mensch aufs Gleis gefallen. Am Samstagabend ist ein Oktoberfestbesucher hinter eine S-Bahn gestürzt.

München – Nicht jeder Heimweg von der Wiesn verläuft glimpflich. Immer wieder ist von Problemen - vor allem - an S-Bahnstationen die Rede. Auch am Samstagabend des 5. Oktobers gab es einen Zwischenfall. Dieses Mal am Marienplatz.

Marienplatz: Mann fällt hinter S-Bahn

Die Polizei München schreibt, dass erneut eine Person am Samstagabend (5. Oktober), in Folge zu hohen Alkoholgenusses beim Oktoberfestbesuch, in den Gleisbereich der S-Bahn, diesmal am Marienplatz, fiel. Ein 45-jähriger US-Amerikaner befand sich gegen 23:45 Uhr mit seiner gleichaltrigen Ehefrau nach einem Wiesnbesuch am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz.

München: Ein DB-Mitarbeiter zieht Notbremse

Ohne fremde Einwirkung fiel er hinter einer stehende S-Bahn in den Gleisbereich. Eine Streife der Bundespolizei, die mit französischen Kollegen dort unterwegs war, bemerkte den Sturz und eilte sofort zu Hilfe. Ein DB-Mitarbeiter, der den Sturz ebenfalls bemerkt hatte, zog sofort die Notbremse der stehenden S-Bahn. Somit konnte auch keine S-Bahn mehr nachfolgen, da das Gleis blockiert war. Die bewusstlose, aus der Nase blutende Person wurde aus dem Gleisbereich gezogen und für Erste-Hilfe-Maßnahmen am Bahnsteig abgelegt. Berufsfeuerwehr München und Notarzt waren vor Ort und brachten den Verletzten in Begleitung der Ehefrau in die Klinik. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen im S-Bahnverkehr. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des US-Amerikaners liegen bisher nicht vor.

In der diesjährigen Wiesn-Zeit gab es einige Zwischenfälle dieser Art. Am schlimmsten erwischte es einen Franzosen, der auf dem Heimweg starb. Auch am Isartor ist vor kurzem ein Mann ins Gleis gestürzt und wurde von zwei Frauen gerettet. Die Polizei hat einiges zu tun während der Wiesn. Auch eklige Einsätze sind da an der Tagesordnung.

mm/tz