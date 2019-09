Wetter-Prognose für die Wiesn: Die Temperaturen explodieren regelrecht

Oktoberfest in München startet

In fünf Tagen geht’s mit dem Münchner Oktoberfest los. Nun haben die Meteorologen eine Wetterprognose veröffentlicht. Sie hält Überraschungen bereit.

München - Viel Sonnenschein, milde Temperaturen um die 20 Grad – so soll der erste Wiesnsamstag werden: „Ein besseres Wetter kann man sich zum Wiesnauftakt nicht wünschen“, sagt Guido Wolz, Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es kann aber sogar noch einen Tick wärmer werden: Höchstwerte von 23 Grad sind angesagt.

Oktoberfest 2019: Schnee ist nicht in Sicht

Herrliche Aussichten, die wir einem kräftigen Hoch über Osteuropa zu verdanken haben. „Mit diesem Hoch wird von Südwesten her recht milde Meeresluft herangeführt“, sagt Wolz. Nicht immer hatten die Wiesngänger so viel Glück. „Es gab natürlich schon alle möglichen Wetterzustände – von Dauerregen bis zum Kälteeinbruch“, sagt Wolz. So wie am 6. Oktober 2012: Laut Statistik des DWD fiel das Thermometer am letzten Wiesnsamstag in diesem Jahr auf Minus 2,6 Grad. Über eine weiß getauchte und verschneite Festwiese schlenderten die Besucher 1888, 1956 und 2002.

Oktoberfest 2019: Hohe Sonnenquote in der Vergangenheit

Trübe Jahre gab es statistisch gesehen aber nur wenige: Der DWD hat errechnet, dass an stolzen 74,5 Prozent aller Wiesntage zwischen 1879 und 2017 die Sonne mehr als eine Stunde lang schien, an durchschnittlich 86 Prozent aller Oktoberfesttage ließ sich zumindest für ein paar Minuten die Sonne blicken.

Heuer scheint die Sonne nach jetzigem Stand in der ersten Festwoche sogar zwischen sechs und elf Stunden – und das täglich!

