Erfolgreich flirten auf der Wiesn – so geht’s

Münchner Singles

Immer noch Single in München? Dann nutzen Sie das Oktoberfest als Singlebörse – oder als Ort für ein Date von isarsingles.de, wo Sie Münchner Singles kennenlernen können.

Vom 21. September bis 6. Oktober steigt dieses Jahr das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München - und damit die größte Singlebörse Bayerns. Möchten Sie dieses Jahr auch einer der glücklichen Verliebten sein? Auf dem Oktoberfest – in Dirndln und Lederhosen, mit Volksfestbrezen in der einen und einer erfrischenden Maß Bier in der anderen Hand – herrscht auf dem berauschenden Volksfest so etwas wie ein ausgelassener Ausnahmezustand.

Sprechen Sie Singles an – und riskieren Sie ruhig mal einen Korb

Auf der Wiesen müssen Sie an den Fahrgeschäften und im Bierzelt manchmal ein bisschen warten und Schlangestehen. Doch das sind günstige Gelegenheiten, die Vorderfrau oder den Hintermann anzusprechen und ein bisschen zu flirten. Auf der Wiesn haben die meisten gute Laune und gehen offen aufeinander zu – besonders wenn sie single sind. Nirgends haben Sie die Möglichkeit, so einfach lockere Kontakte zu knüpfen wie auf dem Oktoberfest. Riskieren Sie doch lieber einen Korb, als sich ewig zu fragen: Was wäre gewesen wenn…?

Bei Münchner Singles brauchen Sie besondere Anmachsprüche

Natürlich könnten Sie zu der oder dem Unbekannten etwas Wiesn-Typisches sagen. Jedoch ist die Frage „Darf ich dich auf eine Maß Bier einladen?“ nicht besonders originell, finden Sie nicht auch? Es gibt eine geschicktere Variante: Sprechen Sie gerade heraus an, was Ihnen gerade ins Auge oder Ohr des von Ihnen ersehnten Gegenübers springt. Trägt Ihr Gegenüber vielleicht eine ungewöhnliche Frisur? Möglicherweise hat er oder sie bei einer Bude ein riesiges Plüschtier gelost und trägt es auf dem Arm? Spielt die Band gerade Ihr Lieblingslied? Solche Gesprächsthemen machen Sie viel interessanter beim Flirt Ihrer Wahl.

Flirten, aber richtig: Machen Sie Komplimente

Kein Münchner Single ist gegen ein geschickt eingestreutes Kompliment immun. Aber lügen Sie nicht herum, nur weil Sie jemanden beeindrucken wollen – er oder sie wird den Braten riechen. Schauen Sie sich Ihr Gegenüber genau an: Was genau gefällt Ihnen an diesem Gesicht, an dieser Tracht auf? Genau dieses Detail sollten Sie konkret ansprechen! Sagen Sie nicht einfach „Du siehst toll aus“. Trauen Sie sich und bemerken Sie: „Du bekommst so süße Grübchen, wenn du lachst.“

Singles auf der Wiesn: Flirttipps für die Madln

- Ein Dirndl macht aus jeder Frau ein fesches Madl und wirkt auf Männer sehr verlockend.

- Die Schürzenschleife muss auf der richtigen Seite gebunden werden: Ist die Schleife links, ist man ledig und rechts verheirate. So wissen die Single-Männer gleich, was Sache ist.

- Die Länge spielt doch eine Rolle: Je länger der Rock, desto mehr Dekolleté darf gezeigt werden.

- Übertreiben Sie es nicht mit dem Bier: Trinken Sie nur so viel, dass Sie sich noch ohne Peinlichkeiten unterhalten können und aus dem verführerischen Augenaufschlag nicht ein missglückter Silberblick wird.

Singles auf der Wiesn: Flirttipps für die Buam

- Eine knackige Lederhose und ein gut sitzendes Hemd kommen bei den Single-Damen gut an.

- Würden Sie ein nassgeschwitztes Madl gerne umarmen? Eben! Seien Sie deshalb altmodisch und nehmen Sie sich Taschentücher mit, um sich den Schweiß von der Stirn zu tupfen.

- Im lauten Bierzelt können Sie sich schlecht unterhalten. Schreien Sie Ihrer Flirtpartnerin also nicht die ganze Zeit ins Ohr. Ein verschmitztes Lächeln sagt oft viel mehr aus. Dann können Sie sie ja vor das Zelt bitten und sich dort mit ihr unterhalten.

- Auch für Sie, liebe Männer, gilt: Halten Sie Maß bei der Maß! Sie fühlen sich dann vielleicht mutig und unwiderstehlich, aber auf die Damen hat das eine gänzlich andere Wirkung.

Ein erstes Date auf der Wiesn

Das spontane Ansprechen ist überhaupt nicht Ihr Ding? Oder haben Sie schon jemanden kennengelernt, zum Beispiel auf isarsingles.de, der Münchener Singlebörse von Münchner Merkur & tz? Dann verabreden Sie sich doch gleich mit ihm oder ihr auf der Wiesn. Für ein erstes Date ist die ungezwungene Stimmung auf dem Oktoberfest wie geschaffen, die es locker angehen lassen wollen. Manchmal kann es sogar sein, dass Sie mit Ihrem Date Händchen halten müssen, um sich bei all den Menschenmengen nicht zu verlieren…