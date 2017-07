Oktoberfest 2017: Alle Infos zur Wiesn im News-Blog

Am 16. September geht es los

München bereitet sich auf das Oktoberfest 2017 vor. Alles Wichtige über die Wiesn - zum Beispiel Tischreservierungen, Trachten-Trends und Sicherheitshinweise - lesen Sie im News-Blog.

Oktoberfest-News vom 27. Juli 2017: Größtes Volksfest wird noch sicherer

+++ Zwei Dinge ändern sich auf dem Oktoberfest 2017: Die Wiesn wird noch sicherer und Besucher können ihre Mass Bier dank einer App bezahlen, statt ständig Bargeld abzuheben. Lesen Sie hier die Einzelheiten.

+++ Es gibt ja viele Sammelleidenschaften, eine davon sind die Wiesnkrüge. Auf dem Krug 2017 sehen wir Lola Montez - sie war die Geliebte König Ludwigs I.

Oktoberfest-News vom 26. Juli 2017: Familiengetränk für 3,50 Euro - Wirte sind nicht einer Meinung

+++ Wiesn-Wirtesprecher Toni Roiderer (Hackerzelt) hatte ein alkoholfreies Familiengetränk für 3,50 Euro (halber Liter) vorgeschlagen - denn viele Besucher ärgern sich über die angestiegenen Getränkepreise. Wasser wird durchschnittlich fast 50 Cent teurer und kostet dann im Durchschnitt 8,73 Euro in den Oktoberfest-Zelten. Seit Roiderers Vorschlag ist ein Monat vergangen und noch immer wissen die Besucher nicht, ob die anderen Wirte wirklich mitmachen und ein 3,50-Euro-Getränk anbieten. Die tz hat bei den Wirten nachgehakt.

Oktoberfest-News vom 25. Juli 2017: Kommt jetzt die Massenüberwachung in Zelten?

+++ Der Wiesn-Wirt des Hofbräufestzelts, Ricky Steinberg, findet, Überwachungskameras hätten sich bewährt. Er hatte auf der Wiesn 2016 erstmals 26 Kameras installiert, heuer kämen noch mal fünf dazu, bestätigte Steinberg auf Anfrage der tz. Die Wirte denken unterschiedlich über Kameras in den Wiesn-Zelten (sehen Sie hier alle Zelte im Überblick). Viele Wirte setzen darauf, manche wie Wiggerl Hagn halten sie für überflüssig.

Oktoberfest-News vom 23. Juli 2017: Darum werden Wiesn-Bedienungen beim Thema Geld grantig

+++ Über diese eine Frage schüttelt Wiesn-Bedienung Julia Beckert den Kopf: „Stimmt es, dass das Geld, das du im Zelt verdienst, für ein Jahr reicht?“ Sie erklärt in ihrem viel beachteten Gastbeitrag aus dem vergangenen Jahr, was an dem Gerücht wirklich dran ist.

Oktoberfest-News vom 20. Juli 2017: So will der Stadtrat Terroranschläge mit Lkw verhindern

+++ Es ist ein Horror-Szenario, aber nach Nizza und Berlin nicht mehr unrealistisch: Ein Terror-Anschlag mit einem Lkw auf dem Oktoberfest. Der Münchner Stadtrat will am Mittwoch eine Vorlage zur Änderung der Oktoberfestverordnung verabschieden, die mehrere Sicherheitsmaßnahmen gegen einen Lkw-Anschlag enthält.

+++ Auch zum Oktoberfest 2017 sucht die tz wieder ein Wiesn-Madl. Dieses Jahr ist der Hauptgewinn ein nagelneues smart cabrio electric drive. Auf die Finalistinnen warten neben der Finalparty, aber auch Fotoshootings und Videodrehs, die Teilnahme beim traditionellen Trachten- und Schützenzug zur Theresienwiese am ersten Wiesnsonntag und viele weitere Events. Neugierig geworden? Wir haben bereits alle Informationen zur Bewerbung als tz-Wiesn-Madl zusammengefasst.

+++ Im Jahr 1867 stellte der Schreiner Michael Schottenhamel eine kleine Holzbude auf der Theresienwiese auf. Die Familie ist noch heute da und betreibt das älteste Zelt auf dem Oktoberfest. Im Schottenhamel-Zelt findet auch jedes Jahr der traditionelle Wiesn-Anstich statt. Eine Sonderausstellung im Bier- und Oktoberfestmuseum zeigt derzeit, wie sich das älteste noch bestehende Zelt entwickelt hat.

Oktoberfest-News vom 19. Juli 2017

+++ Noch sind es zwei Monate bis zum Anstich im Schottenhamel-Zelt. Doch auf dem Wiesn-Gelände läuft schon der Aufbau für das Oktoberfest 2017 auf vollen Touren. Seit Montag, 10. Juli, ist das 31 Hektar große Festgelände für Passanten gesperrt, nur einige Durchgänge bleiben offen. Die neu gestaltete Ochsenbraterei hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Denn: Bei neuen Zelten darf wegen den notwendigen Detailanpassungen schon früher mit dem Aufbau begonnen werden. Bei uns finden Sie aktuelle Bilder von der Theresienwiese.

Alle Infos zur Reservierung auf dem Oktoberfest 2017

+++ Bekomme ich noch einen Tisch in einem Festzelt? Wo muss ich mich wegen einer Reservierung melden? Und in welchen Zelten sind schon alle Tische weg? Wir haben für Sie alle Informationen zur Reservierung auf dem Oktoberfest 2017 zusammengefasst.

+++ Bekanntlich werden die Hotelzimmer in München zur Wiesn immer deutlich teurer als während des restlichen Jahres. Dafür sorgt das alte ökonomische Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ein Onlien-Reiseportal hat nun herausgefunden, dass während des Italiener-Wochenendes die Zimmerpreise sogar um 160 Prozent klettern.

Oktoberfest 2017: Die wichtigen Wiesn-Termine im Überblick

+++ Das diesjährige Oktoberfest beginnt am Samstag, 16. September, und endet am Dienstag, 3. Oktober 2017. Und dazwischen? An welchen Tagen ist Mittagswiesn mit vergünstigten Preisen? Wann sind die Familientage? Und wann ist der traditionelle Gottesdienst im Festzelt? Wir haben bereits alle wichtigen Termine im Kalender zum Oktoberfest 2017 zusammengefasst.

Die Bierpreise und Essenspreise auf dem Oktoberfest 2017

+++ Jedes Jahr ist die Mass Bier auf der Wiesn teurer als im Vorjahr. Das ist auch heuer wieder der Fall. Zwischen 10,60 Euro und 10,95 Euro müssen die Besucher des Oktoberfests 2017 in den jeweiligen Festzelten bezahlen. Wir bieten einen Überblick über den Bierpreis in den Festzelten auf dem Oktoberfest 2017.

+++ Auch beim Essen in den Festzelten langen die Wiesn-Wirte ordentlich hin. Auch bei Hendl, Weißwurst und Co. müssen Besucher auf dem Oktoberfest wieder tief in die Tasche greifen. Wir bieten einen Überblick über die Essenspreise in den Wiesn-Zelten.

+++ Die Stadt will den Wirten des Herzkasperlzelts und des Volkssängerzelts auf der „Oiden Wiesn“ bei den Reservierungsregeln entgegenkommen. Eigentlich war vorgesehen, dass zwei Drittel der Plätze frei gehalten werden müssen. Nun soll es gemäß eines Vorschlags des Wirtschaftsreferats auf der „Oiden Wiesn“ nur ein Drittel sein.

Oktoberfest 2017: Wo muss ich aussteigen?

+++ Für Münchner ist es eh klar, wo sie zur Wiesn aussteigen müssen. Auswärtige erfahren zwar, dass es die U-Bahn-Haltestelle „Theresienwiese“ gibt. Diese ist aber überfüllt. Dabei gibt es noch andere, wesentlich angenehmere Alternativen. Wir haben zusammengefasst, an welchen Haltestellen Sie beim Oktoberfest aussteigen können.

+++ Zum ersten Mal werden in diesem Jahr auf dem Oktoberfest Polizisten mit Body-Cams unterwegs sein. Auf den Körperkameras können Vorfälle dokumentiert werden. Mit einem Messenger-Dienst sollen Beamte Fotos und Videos schneller übermitteln können. Auch das soll der rascheren Aufklärung von Straftaten dienen. Optimiert werden sollen die Lenkung der Besucherströme sowie die Zufahrtskontrollen.

+++ Wie es mittlerweile bereits Tradition ist, wurde auch dieses Jahr wieder ein offizielles Wiesn-Plakat ausgewählt. Heuer gab es erstmals ein Online-Voting. Das Plakat zum Oktoberfest 2017 ist eher zurückhaltend gestaltet. Die prägnantesten Wiesn-Symbole stehen im Fokus: Lebkuchenherz, Brezn, Masskrug, Trachtenhut, Hendl, Edelweiß und das Riesenrad. Der Hintergrund ist himmelblau.

