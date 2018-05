Oktoberfest 2018: Alle Infos zur Reservierung in den Wiesn-Zelten

Der große Überblick

Oktoberfest 2018 in München: Wie geht die Tischreservierung im Bierzelt? Hier finden Sie alle Infos zur Reservierung von Tischen und Plätzen auf der Wiesn.

München - Nur zwei Schläge brauchte Oberbürgermeister Dieter Reiter im vergangenen Jahr, dann hieß es im Schottenhamel „O‘zapft is!“ Der traditionelle Bieranstich zum Oktoberfest-Auftakt findet 2018 am 22. September statt. Danach wird für zweieinhalb Wochen, bis zum 7. Oktober 2018, wieder das größte Volksfest der Welt auf der Münchner Theresienwiese gefeiert.

Oktoberfest-Fans dürften diesem Tag bereits jetzt entgegenfiebern - und sollten schnell sein, denn die Plätze in den Zelten sind rar. Die gute Nachricht: Bereits jetzt kann man in München Plätze in den meisten großen Zelten reservieren. Wir zeigen Ihnen in der Übersicht, wie und wo.

Oktoberfest 2018: Reservierung im Schottenhamel

Es ist das älteste Wiesn-Zelt, traditionell findet hier auch der Anstich statt, der das Oktoberfest eröffnet: das Schottenhamel-Festzelt. Die Reservierung funktioniert per Mausklick auf der übersichtlichen Reservierungshomepage. Erst wird ein Anfrageformular ausgefüllt. Je nach Kapazität und Verfügbarkeiten im Schottenhamel erhalten Sie im Anschluss ein Angebot mit einem Reservierungscode. Mit diesem persönlichen Code können Sie sich im konkreten Reservierungsbereich einloggen. Dort lesen Sie das Speiseangebot und Details zur Mindestabnahme - diese wählen Sie aus - bestellen, fast wie beim Online-Shopping. Im Anschluss bekommen Sie die Bestellbestätigung, Reservierungsbestätigung und im Juni die Rechnung. Die Reservierungsbereiche wie Halle, Balkon oder Boxen sowie die Zeiten sehen Sie schon jetzt auf der Homepage. Alle häufig gestellten Fragen zur Schottenhamel-Reservierung werden hier beantwortet. Über die Preise für die Reservierungen 2018 werden diejenigen, die erfolgreiche reservieren konnten, bereits ab Mitte Juni per Post informiert.

+ DJ Ötzi im Schottenhamel-Festzelt. © Jantz

Oktoberfest 2018: Reservierung im Löwenbräu-Festzelt

Wirklich kaum zu übersehen: die Löwenbräu-Festhalle, überwacht von einem gigantischen Löwen, der auf seiner Säule rund 40 Meter über der Theresienwiese thront. 2016 ging der alte Löwenbräu-Löwe in Rente nach Regensburg und ein neuer wurde aufgestellt, der aber ebenso schön brüllen kann wie der alte. 5700 Menschen finden im Zelt Platz, weitere 2800 Sitzplätze gibt es im Außenbereich. Wer im Oktoberfest-Klassiker einen Platz reservieren möchte, kann dies seit dem 6. März 2018 tun.

Allerdings gilt: Es gibt nur Mittagsplätze von 12 bis 16.30 Uhr und das von Montag bis Donnerstag; Plätze zu den beliebten Zeiten am Abend vergibt das Löwenbräuzelt nicht.

Mittagsrervierungen schicken Sie per Mail an die Adresse mail@loewenbraeuzelt.de.

Die 2.600 Plätze des Mittelschiffs im Zeltinnenraum dürfen gemäß einer städtischen Anordnung samstags, sonntags und feiertags nicht reserviert werden. Hier gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Lesen Sie hier alle Informationen zum Löwenbräuzelt und der Reservierung.

Alle Reservierungs-Hotlines in der Übersicht

Oktoberfest-Zelt (große Zelte fett gedruckt) Wirte Kontakt für Reservierung Mindestabnahme Augustinerbräu

(Augustinerzelt) Manfred und Thomas Vollmer OHG Tel. +49 89 23183266 Fax +49 89 2605379 2 Maß Bier und halbes Hähnchen oder Vrezehrgutscheine im errechneten Wert pro reservierten Platz Hackerbräu

(Hackerzelt) Thomas Roiderer und Familie (Toni und Christl) Tel. +49 8170 7303 Fax +49 8170 7385 2 Maß Bier und halbes Hähnchen bzw. 1 Essensgutschein pro reservierten Platz Hofbräu

(Hofbräuzelt) Wirtsfamilie Steinberg Ricky und Silja Steinberg Tel. +49 89 4489670 Fax +49 89 4483587 Balkon/Mittelschiff: 2 Maß Bier und halbes Hähnchen pro reservierten Platz (gesamt etwa 28 Euro) Boxe: 2 Maß Bier, halbes Hähnchen und Wertgutschein pro reservierten Platz (gesamt etwa 35 Euro) Löwenbräu

(Löwenbräuzelt) Ludwig Hagn und Tochter Stephanie Spendler Tel. +49 89 477677 Fax +49 89 4705848 2 Maß Bier und halbes Hähnchen bzw. 1 Essensgutschein im Wert von 19 Euro pro reservierten Platz (gesamt 34,10 Euro bzw. 41,60 Euro) Paulanerbrauerei

(Winzerer Fähndl) Wirtsfamilie Peter und Arabella Pongratz Tel. +49 89 62171910 Fax +49 89 62171919 Mittelschiff: 2 Maß Bier und 1 Essensgutschein (11,70 Euro) oder Menü/Vorspeisenbrettl pro reservierten Platz Rand-Boxen, Balkon West und Hausbox: 2 Maß Bier und 2 Essensgutscheine (je 11,70 Euro) bzw. Menü/Vorspeisenbrettl pro reservierten Platz Pschorrbräu

(Bräurosl) Wirtsfamilie Renate und Georg Heide Tel. +49 89 572029 Fax +49 89 9556356 2 Maß Bier und halbes Hähnchen bzw. Essensmarke (18 Euro) pro Person Spatenbräu (Ochsenbraterei) Wirtsfamilie Haberl und Tochter Antje Schneider Tel. +49 89 38387312 Fax +49 89 38387340 2 Maß Bier und ein Essen (gesamt etwa 35 Euro) Armbrustschützen (Armbrustschützenzelt) Peter Inselkammer KG (Familie Inselkammer) Tel. +49 89 23703703 Fax +49 89 23703705 Mindestabnahme wird nach Reservierungsanfrage mitgeteilt Fischer Vroni (Fischer-Vroni Festzelt) Karl Winter OHG (Familie Stadtmüller) Tel. +49 89 661042 Fax +49 89 652534 Mittags Mo - Fr, abends im Innenraum Mo - So: 3 Wertgutscheine (je 10 Euro) pro Person Box und Galerie: 4 Wertgutscheine (je 10 Euro) pro Person Käfers Wiesnschänke (Käferzelt) Feinkost Käfer GmbH (Michael Käfer) Tel. +49 89 4168356 Fax +49 89 4168880 Verzehrgutscheine im Wert von 40 Euro pro Person Kufflers Weinzelt (Weinzelt) Weinzelt GbR (Roland, Doris und Stephan Kuffler) Tel. +49 89 29070517 Fax +49 89 294076 Mindestabnahme Wertgutscheine pro Person Mittags Mo - Do: 25 Euro Mittags Fr - So: 40 Euro Abends Mo - Do: 65 Euro Abends Fr - So: 80 Euro Nachts (20.30 bis 00.30 Uhr): 80 Euro Marstall Wiesnzelt (Marstall) Wirtsfamilie Sabine und Siegfried Able Tel. +49 89 31205529 Fax + 49 89 31205519 Nach Reservierungsanfrage erhalten Interessenten ein Bestätigungsschreiben mit Informationen zum Mindestverzehr Schottenhamel (Schottenhamelzelt) Schottenhamel OHG (Familie Schottenhamel) Tel. +49 89 544 69310 Fax +49 89 54469319 2 Maß Bier und halbes Hähnchen pro Person (Je nach Platz und/oder Personenzahl kommen noch Boxenbrettl, Verzehrgutscheine oder Menüs dazu. Informationen dazu erhalten Sie nach erfolgreicher Reservierungsanfrage.) Schützen-Festhalle (Schützenzelt) Reinbold OHG (Wirtsfamile Reinbold) Tel. +49 89 23181224 Fax +49 89 23181244 Mittagsreservierung Mo - Do, Abendreservierungen im Mittelteil: 2 Maß Bier und halbes Hähnchen pro Person Abendreservierungen, Mittagsreservierungen Fr und an Feiertagen, Wochenendreservierungen auf der Galerie und in den Boxen: 2 Maß Bier, halbes Hähnchen und ein Verzehrgutschein (10 Euro) pro Person

Oktoberfest 2018: Reservierung im Marstall vermutlich nicht mehr möglich

Seit Ende März 2018 nimmt auch das Marstall Reservierungen entgegen. Hierfür muss zuerst das Online-Formular auf der Homepage des Marstalls ausgefüllt und abgeschickt werden. Nach einer Bearbeitungszeit von bis zu zehn Wochen erhalten die Interessenten ein Angebot per E-Mail - oder eine Absage. Das E-Mail-Angebot kann über einen Aktivierungs-Code angenommen werden, außerdem enthält es Informationen zu der möglichen Menü-Auswahl.

Die Zahlungsaufforderung samt Details zu Mindestverzehr und Gesamtkosten erhielten Interessenten laut Marstall bis Ende Mai - dementsprechend ist eine Reservierung inzwischen vermutlich nicht mehr möglich - Anfragen kostet aber bekanntlich nichts. Damit die Reservierung nicht verfällt, sollte der Betrag laut der Homepage innerhalb des genannten Zeitraums bezahlt werden. An Kunden mit Versandadresse innerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz versendet das Marstall die Unterlagen ab Anfang August. Alle anderen holen die Papiere im Reservierungsbüro direkt am Festzelt ab.

+ Das Marstall auf dem Oktoberfest © dpa

Oktoberfest 2018: Reservierung im Armbrustschützenzelt

Wer sich einen Platz im Armbrustschützenzelt sichern will, kann bereits per Fax anfragen. Die Reservierungsanfrage muss per Fax an +49 89 23703705 gesendet werden. Laut Homepage kann die Bearbeitung einer Anfrage bis zu sechs Wochen dauern. Für eine verbindliche Reservierung ist im Armbrustschützenzelt auch eine Mindestabnahme von Essens- und Getränkegutscheinen erforderlich.

Bei Annahme der Reservierungsanfrage gibt es von den Betreibern die vorläufige Reservierungsbestätigung sowie eine Rechnung über die entsprechende Menge an Gutscheinen. Diese Gutscheinrechnung muss innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden. Die Reservierung wird erst mit Bezahlung der Gutscheine verbindlich, Änderungen von Zeiten, Termin oder Personenzahl sind dann nicht mehr möglich. Alle Details zur Reservierung gibt es auf der Homepage.

Oktoberfest 2018: Reservierungen in der Fischer Vroni

Die Fischer Vroni hat sich für dieses Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht. Denn hier sind tatsächlich Last-Minute-Buchungen möglich. Wirt Johann Stadtmüller (54) ließ ein Online-System für Spontanbesucher programmieren, das in den nächsten Tagen freigeschaltet wird. Bei der Kurzzeit-Reservierung dürfen sich Gäste maximal einen Tag früher Plätze sichern. Ansonsten sind Reservierungen unter reservierung.fischer-vroni.de möglich. Dazu muss man sich auf der Homepage der Fischer Vroni registrieren. Das geschieht über eine Email-Adresse, die zunächst überprüft wird. Es folgt die Zustimmung der Datenschutzbestimmungen, danach müssen Angaben wie Name, Adresse und Telefonnummer gemacht werden.

Oktoberfest 2018: Reservierung in der Ochsenbraterei

Die Ochsenbraterei freut sich laut ochsenbraterei.de über Anfragen, die alle nötigen Informationen enthalten. Interessenten konnten ihren Terminwunsch inklusive Personenzahl, Uhrzeit, Name, Anschrift und gegebenenfalls Kundennummer noch im Frühling an info@ochsenbraterei.de senden. Auf der Seite der Ochsenbraterei heißt es: „Wir können Ihnen für 2018 noch Mittagstische von Montag bis Freitag anbieten.“

Diejenigen, die rechtzeitig angefragt haben und sich über eine positive Rückmeldung freuen dürfen, müssen anschließend einen Bestellschein ausfüllen und die Rechnung bezahlen. Die Reservierung an sich ist kostenlos, aber an einen Mindestverzehr von zwei Maß Bier und einem Essen pro Person gebunden. Mehr Informationen zu den Reservierungen in der Ochsenbraterei gibt‘s auf der übersichtlichen Seite des Festzelts.

Übrigens: Die Ochsenbraterei gibt an, dass Reservierungen auch während des Oktoberfestes noch möglich seien. Dazu solle man sich im Büro des Festzelts auf der Theresienwiese melden: täglich von 10 bis 20 Uhr - viel Glück!

Oktoberfest 2018: Reservierung im Hofbräu-Festzelt

Auf der Homepage des Hofbräu-Festzelts finden Sie alle wichtigen Informationen zur Reservierung im größten aller Zelte auf dem Oktoberfest. Unterschieden wird zwischen den „Münchner Reservierungen“ (gültig: samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 11 und 15 Uhr für einen Platz im Mittelschiff) und den „klassischen Wiesn-Reservierungen“. Für erstere wird entweder eine Reservierungsgebühr von 10 Euro oder der Mindestverzehr von 2 Maß und einem halben Hendl fällig. Die Reservierungen sind im eigens dafür zuständigen Hofbräu-Reservierungsbüro im Hofbräukeller in der Inneren Wiener Straße 19 möglich. Das hat von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Für die regulären Reservierungen gibt es auf der Homepage ein Online-Reservierungsformular im übersichtlichen Kalenderformat. User können dort Datum und Bereich auswählen, die Mindestpersonenzahl liegt bei zehn. Eingebucht ist die Reservierung erst nach dem Erhalt einer Bestätigung vom Hofbräu-Festzelt. Die Betreiber behalten es sich allerdings vor, dass es aufgrund der großen Nachfrage bis zu sechs Wochen dauern kann, bis Sie eine Antwort erhalten. Einzige Ausnahme: Kunden mit einer Kundennummer konnten ihre Reservierungsanfrage bereits ab dem 6. Februar per E-Mail abschicken.

+ Wiesn-Besucher feiern im Hofbräuzelt auf dem Oktoberfest in München. © dpa

Oktoberfest 2018: Hacker-Festzelt jetzt schon voll

Wer sich dieses Jahr sein Plätzchen im „Himmel der Bayern“ sichern wollte, der musste besonders schnell sein. Laut der Homepage des Festzelts waren die online gestellten Termine innerhalb kürzester Zeit vergriffen, sodass keine Reservierungen mehr möglich sind. So heißt es auf der Seite: „Unser verfügbares Reservierungskontingent ist momentan erschöpft.“

Dennoch könnte es sich lohnen, ab und an auf der Website vorbeizuschauen, denn falls doch noch Plätze frei werden sollten, wird dort darüber informiert und ein Online-Buchungssystem bereitgestellt.

Oktoberfest 2018: Reservierung in der Augustiner-Festhalle für Neukunden fast unmöglich

Die Vergabe von Reservierungen für die Augustiner-Festhalle aus dem München-Kontingent erfolgt nur persönlich im Stadtbüro in der Neuhauser Straße 27. Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis, um den Wohnsitz in München nachzuweisen, 10 Euro Bearbeitungsgebühr und - laut Augustiner-Homepage - Geduld. Die Reservierung ist jeweils begrenzt auf einen Tisch für zehn Personen.

Bei allen anderen Reservierungen ist es - wie bereits im vergangenen Jahr - eng im Augustiner: Auch 2018 werden voraussichtlich keine Neukunden in das Kontingent aufgenommen. Trotzdem gilt: Augen und Ohren offen halten und regelmäßig die Homepage besuchen. Sollten nämlich doch noch Plätze übrig bleiben, wird es dort bekanntgegeben.

Oktoberfest 2018: Reservierung im Bräurosl

Das Bräurosl ist ein Traditionszelt und bei vielen Münchnern sehr beliebt. Seit 1936 ist es in den Händen derselben Wirtsfamilie - mittlerweile in der dritten Generation. Die gute Nachricht für alle Bräurosl-Fans: Reservieren kann man schon jetzt. Wer sich einen Platz im begehrten Wiesnzelt sichern will, schickt eine E-Mail an info@braeurosl.de. Darin muss - falls bereits vorhanden - die persönliche Kundennummer, das Wunschdatum und ein Alternativtermin, die genaue Personenzahl, Kontaktdaten (Firma, Ansprechpartner, Anschrift, Telefonnummer sowie E-Mail Adresse) stehen. Auf der Bräurosl-Homepage gibt es weitere Informationen.

Außerdem können Sie sich ein Reservierungsformular herunterladen. Am Ende dürfen Sie nicht die persönliche Unterschrift vergessen - danach heißt es: abwarten. Wenn es mit der Reservierung klappt, schickt das Bräurosl-Team ab April eine Bestätigung. Aber Achtung, auch hier gilt: Reservierte Tische sind nur für die Tage Montag bis Freitag im Zeitraum von 11.30 bis 16.30 Uhr erhältlich.

Oktoberfest 2018: Reservierung im Winzerer-Fähndl

Interessierte sollten sich beeilen - im Winzerer-Fähndl läuft die Online-Reservierung bereits seit dem 16. Januar. Per Formular können Datum und Wunschzeit ausgewählt werden. Ist zu den gewünschten Zeiten nichts mehr frei? Auch kein Problem, dann können Sie sich in die Winzerer-Warteliste eintragen.

An den Samstagen, Sonntagen und am Feiertag (3. Oktober) wird das Paulaner-Festzelt wieder das München-Kontingent anbieten. Dabei gilt: Pro Reservierung ist es möglich, einen Tisch für zehn Personen für die Zeit von 11 bis 15 Uhr zu buchen. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr von zehn Euro erhoben, die bar bezahlt werden muss. Der Vorverkauf für das München-Kontingent beginnt am Montag, den 3. September 2018 und endet je nach Verfügbarkeit und Platzkapazität - spätestens am Mittwoch, den 19. September 2018 um 14.00 Uhr, in der Grünwalder Einkehr, Nördliche Münchner Straße 2 in Grünwald, jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag von 11.00 bis 18.00 Uhr. Reservierungswillige und Abholer müssen persönlich erscheinen - Personalausweis nicht vergessen! Auf der Homepage gibt es den Überblick über die verschiedenen Reservierungsmodalitäten, den Bierpreis und den Mindestverzehr.

+ Sepp Schauer, Eva Maria Reichert und Florian Stadler im Winzerer Fähndl. © Jantz

Oktoberfest 2018: Reservierung im Schützen-Festzelt

Direkt am Fuße der Bavaria auf der rechten Seite steht das traditionsreiche Schützen-Festzelt. Auch hier kann man in diesem Jahr ausschließlich online reservieren: Aktuell sind die Reservierungen auf der offiziellen Homepage möglich. Sie waren bereits im vergangenen Jahr Gast im Schützenzelt? Praktisch, denn Vorjahresgäste erhalten bei Reservierungsstart eine Benachrichtigung per E-Mail. Die Gutscheine können im Sommer abgeholt werden. Das Wiesn-Büro befindet sich im Hotel Drei Löwen in der Schillerstraße 8. Geöffnet ist es montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Auf der Homepage sind die Reservierungsbereiche und Zeiten einsehbar. Außerdem gilt: Mitglieder des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) wenden sich für Reservierungsanfragen direkt an den BSSB.

Oktoberfest 2018: Reservierung in der Käfer Wiesn-Schänke

Bussi, Bussi - das urige, hölzerne Bauernhaus am Fuße der Bavaria ist dafür bekannt, dass hier Stars und Schickeria auf die eine oder andere Mass zusammenkommen. Reservierungen sind aktuell möglich - so steht es auf der Käfer-Homepage.

Die Käfer Wiesn-Schänke nimmt Reservierungen ausschließlich schriftlich über ein Online-Formular entgegen. Allerdings sind aufgrund der Buchungen der Vorjahreskunden Abendtermine schon jetzt nicht mehr verfügbar.

Extraplätze für Gäste aus München: Das Münchner Kontingent

Seit 2015 dürfen die Wirte der größten Zelte exklusive Plätze speziell für Münchner bereitstellen. Immer am Samstag- und Sonntagvormittag werden 15 % der eigentlich öffentlich zugänglichen Plätze für Münchner Gäste reserviert. Jeder, der unter Vorlage des Personalausweises beweisen kann, seinen Hauptwohnsitz in München zu haben, kann Plätze in diesem besonderen Bereich beim jeweiligen Wiesnwirt ergattern. Die Reservierungen gelten dann bis 15 Uhr. Es wird keine Mindestabnahme, zumeist aber eine kleine Reservierungsgebühr fällig.

Oktoberfest-Zelt Informationen zum Münchner Kontingent Hackerzelt Anfragen zum Münchner Kontingent direkt über das Reservierungsformular Marstall Plätze mittags am Wochenende und feiertags verfügbar, Reservierung möglich vom 24. Juli bis 28. Juli persönlich in der Lindberghstraße 4, 80939 München, Reservierungsgebühr 10 Euro, Zahlung direkt vor Ort bar oder mit EC-Karte, Personalausweis nicht vergessen! Ochsenbraterei Tische für jeweils 10 Personen sonn- und feiertags von 10 bis 15 Uhr verfügbar, Anfrage an info@ochsenbraterei.de, Abholung der Buchungsbestätigung im Stadtbüro am Chinesischen Turm, Englischer Garten 3, 80538 München (16. August bis 6. September, Di - Do, 13 bis 17 Uhr), Barzahlung vor Ort, Personalausweis nicht vergessen! Schottenhamel-Festhalle Tische für jeweils 10 Personen an Samstagen (außer 16. September), Sonn- und Feiertagen jeweils von 10 bis 14.30 Uhr verfügbar, Reservierung nur am 26. Juli von 10 bis 19 Uhr im Stadtbüro der Festhalle Schottenhamel OHG, Nymphenburgerstr. 139, 80636 München möglich, 2 Euro Porto mitbringen, Personalausweis nicht vergessen!

Wie wird das Oktoberfest 2018?

Vor allem eines wird die Wiesn in diesem Jahr: teurer. Der Stadtrat hat ein verbessertes Wiesn-Sicherheitskonzept umgesetzt. Das kostet natürlich Geld - Münchens zweiter Bürgermeister Josef Schmid rechnet mit jährlichen Zusatzkosten von rund fünf Millionen Euro. Deshalb wollte Schmid die Wiesnwirte stärker in die Pflicht nehmen: Bislang mussten diese nur eine Standgebühr entrichten, die sich nach der Quadratmeterzahl bemaß. Nun sollen die Wirte zusätzlich eine Umsatzpacht von vier bis fünf Prozent bezahlen.

Praktischer Tipp: Oft können überschüssige Essensmarken und Getränkegutscheine ais den Zelten auch nach der Wiesn noch bei den jeweiligen Wirten eingelöst werden. Informieren Sie sich am Besten vorab direkt bei Ihrem Wiesnwirt im Internet oder per Telefon und erfragen Sie, ob und in welchen Gaststätten Sie Ihre Gutscheine auch nach dem Oktoberfest noch loswerden können. Aber Achtung: Oft verringert sich der Wert der Marken nach der Wiesn. Auch gelten sie - wenn überhaupt - nicht unbegrenzt, sondern können nur bis Ende des Jahres eingelöst werden. Am einfachsten wäre es daher, die Wertmarken einfach direkt in den Bierzelten auf dem Oktoberfest zu verwenden.

