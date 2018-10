Betrunkene 16-Jährige randalieren im Zelt - da machen Polizisten kurzen Prozess

Teenager waren höchst aggressiv

Zwei Teenager haben am Samstag in einem Wiesn-Zelt randaliert. Als sich einer der beiden so gar nicht beruhigen wollte, machten die Polizisten kurzen Prozess.

München - Zwei 16 Jahre alte Burschen haben sich am Samstag in einem Wiesn-Festzelt derart daneben benommen, dass am Ende die Polizei eingreifen musste. Und selbst vor den Beamten schreckte einer der beiden Jugendlichen nicht zurück.

Was war geschehen? Die beiden 16-Jährigen aus München waren gegen 16.15 dem Sicherheitsdienst aufgefallen, weil sie sich laut Polizeibericht sehr aggressiv verhalten hatten. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts forderten die Jugendlichen auf, das Zelt zu verlassen - doch das passte den Burschen überhaupt nicht. Sie weigerten sich, zu gehen, und traten zudem auch noch gegen die Tür des Zeltes.

Oktoberfest 2018: 16-Jähriger verhält sich auch gegenüber Polizisten aggressiv

Da sich die Teenager nicht beruhigten, wurden sie zur Polizei gebracht. Doch auch die Beamten konnten einen der beiden nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil - der 16-Jährige zeigte sich auch gegenüber der Polizisten höchst aggressiv und spuckte ihnen mehrfach vor die Füße. Da machten die Beamten kurzen Prozess: Sie nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam und entließen ihn erst um 22.30 Uhr wieder, als er sich dann doch noch beruhigt hatte.

Oktoberfest 2018: Mehrere unschöne Szenen in letzter Wiesn-Woche

Es war nicht der einzige unschöne Zwischenfall in der vergangenen Wiesn-Woche. Am Freitagabend hatte es ein versuchtes Sexualdelikt gegeben, als ein Mann versucht hatte, eine Frau im Intimbereich zu begrapschen. Einen regelrechten Albtraum erlebte unterdessen eine 22-Jährige, die auf einem Wiesn-Klo vergewaltigt wurde, eine andere Frau konnte einem Sex-Täter offenbar in letzter Sekunde entkommen. Und ein betrunkener Wiesn-Besucher (20) hat am Samstag Bahn-Mitarbeiter angegriffen und dabei drei Menschen verletzt.

