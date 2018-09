Oktoberfest 2018: Heftiger Regen leert die Wiesn - Fahrgeschäfte standen still

An der Oiden Wiesn hatte ein Sturm am frühen Abend einen Zaun umgehauen.

Deutscher Wetterdienst warnt

Wie stark trifft Sturm „Fabienne“ am heutigen Sonntag das Oktoberfest 2018? Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem orkanartigen Sturm.

Am zweiten Wiesn-Tag wurde für den Abend eine amtliche Unwetterwarnung heraus gegeben

Gewarnt wurde vor schweren Gewittern und

22.06 Uhr: Das sind doch mal gute Nachrichten: Wie die Oktoberfestleitung mitteilt, ist das Unwetter vorbei. Es scheint, als wäre München noch mal glimpflich davongekommen. Auch der DWD warnt mittlerweile nur noch vor „markantem Wetter“ mit schweren Sturmböen.

Die Oktoberfestleitung teilt mit:

Das Unwetter is vorbei. Es gab keine Räumung. Weiterhin einen schönen Wiesnabend! — München (@muenchen_de) 23. September 2018

21.33 Uhr: Die Unwetterwarnung für München und Umgebung gilt laut DWD übrigens vorerst bis 0 Uhr. Nach wie vor wird vor schweren Gewittern mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h gewarnt, sowie vor Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² in kürzester Zeit.

Heftiger Regen leert die Wiesn - Fahrgeschäfte stehen still

21.17 Uhr: Mittlerweile ist das Unwetter da - es regnet stark in München, das Oktoberfest ist im Außenbereich wie leer gefegt, die Fahrgeschäfte stehen. Die orkanartigen Böen lassen zum Glück noch auf sich warten.

20.58 Uhr: Mittlerweile rät die Oktoberfestleitung, die Außenbereiche des Wiesn-Areals zu meiden und einen Besuch dort zu unterbrechen.

20.04 Uhr: Nach Auskunft der Polizei werden die Festgäste über die Unwetterwarnung per Lautsprecher informiert - eine Räumung des Oktoberfests ist aber momentan nicht geplant.

Oktoberfest 2018: Unwetterwarnung für Sonntagabend

19.43 Uhr: Soeben ging auch eine Katwarn-Meldung für München und die Region raus. Sie gilt von 20 bis 0 Uhr und warnt vor einer Extremwetterlage mit schweren Gewittern und orkanartigen Sturmböen, die bis zu 110 km/h erreichen können. Wer heute Abend vor hatte, auf die Wiesn zu gehen, sollte sich das gut überlegen.

18.54 Uhr: Mittlerweile gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter und Orkanböen. Der Norden Münchens soll betroffen sein, auch in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising und Erding sollen Orkanböen mit Geschwindigkeiten um 120 km/h durch die Luft wirbeln. Außerdem wird vor Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel gewarnt. Die Orkanböen könnten in den nächsten Stunden auch Münchens Innenstadt erreichen - hier besteht momentan noch eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Sturmböen.Auf der Wiesn wurde soeben auch schon mehrfach über die Lautsprecher vor dem Unwetter gewarnt.





Update Sonntag, 17.02 Uhr: Hundert Meter Zaun hat es umgehauen. Auf dem Bild sehen Sie, was der Wind am Sonntag auf der Oidn Wiesn angerichtet hat: Gegen 14.30 gab der Zaun den Böen nach. Etwa 30 Ordner mussten anpacken, um ihn wieder aufzustellen. Und das könnte erst der Anfang gewesen sein...

Denn der Deutsche Wetterdienst warnt: „Zwischen 18 und 23 Uhr werden starke Böen auftreten“, so Experte Martin Schwienbacher. Die sollen dann mit rund 100 Kilometern pro Stunde über München hinwegfegen. Es geht noch mehr: „Spitzen bis 120 Kilometer pro Stunde sind nicht auszuschließen“, so Schwienbacher. „Das wird dann ein kurzes Zeit-Intervall von 30 bis 60 Minuten sein.“

Auf der Windstärken-Skala wäre das im schlimmsten Fall Stufe 11 – also ein sogenannter orkanartiger Sturm. Ein solcher Sturm bläst so kräftig, dass er Bäume ausreißen kann. Allerdings: Derzeit ist noch unklar, wie schwer der Sturm die Stadt und insbesondere die Wiesn wirklich treffen wird.

Die Feuerwehr teilte am Nachmittag mit, dass man die verschiedenen Wettervorhersagen genauer untersuchen und im Auge behalten werde. Denn die Meldungen würden in ihren Aussagen weit auseinandergehen. „Von orkanartigen Sturmböen bis hin zu fast gar keinem Wind“, sagt Sprecher Stefan Osterloher.

Falls ein Sturm über die Wiesn fegt, will die Feuerwehr verhindern, dass sich Fassadenteile durch den Wind lösen und Besucherinnen und Besucher verletzen können. Außerdem werde man versuchen, dass die Zelte kontrolliert und nicht panikartig betreten werden. Sollte der Sturm eine gewisse Stärke erreichen, kann es sein, dass Fahrgeschäfte wie das Kettenkarussell stillstehen.

Gabriele Papke von der Wiesn-Pressestelle teilt auf Anfrage mit, man wolle zunächst abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Die Wiesn-Wirte zeigen sich derweil gelassen: „Die Zelte sind vorbereitet, falls es schlimmer wird“, so ihr Sprecher Peter Inselkammer. „Wichtig ist, dass der Wind nicht ins Zelt reinbläst“, sagt Stephan Kuffler vom Weinzelt. „Wir machen heute Abend die Schotten dicht.“ Auch Yvonne Heckl von den Schaustellern ist entspannt: „Es gibt für jedes Fahrgeschäft einen Notfallplan. Die Wiesn hat schon einige Stürme überstanden.“

Update: 14.16 Uhr, am 23. September: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen zwischen 19.00 Uhr und 3.00 Uhr nachts.

Wort wörtlich heißt es in der Warnung wie folgt: „Ein Sturmtief zieht am Sonntag über die mittleren Landesteile Deutschlands hinweg ostwärts. Dabei kommt es an der Südflanke des Tiefs verbreitet zu schweren Sturmböen (Bft 10, um 95 km/h). Bei Passage der zugehörigen Kaltfront sind auch orkanartige Böen (Bft 11, um 110 km/h) wahrscheinlich. Dies ist ein Hinweis auf erwartete Unwetter. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Für die Wiesn-Besucher könnte der Aufenthalt am Abend also alles andere als angenehm werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Erstmeldung - 23. September, 11.07 Uhr: Stört ein Unwetter die Wiesn am Sonntag gewaltig

München - Sonne, Regen, Schnee, Wind - auf der Wiesn haben Besucher schon alle Witterungen mitgemacht. In den Zelten bekommt man meist nicht mit, was draußen so vor sich geht. Allerdings will man doch einigermaßen trocken und wohlbehalten am Wunschplatz ankommen. Außerdem fällt bei schlechtem Wetter auch der gemütliche Biergarten-Besuch als Alternative aus.

Jetzt gibt es schon Unwetterwarnungen für Sonntag, den 23. September. Gleich am Tag des Trachenumzugs meint es der Wetterfrosch nicht gut mit den Münchnern, wie es scheint.

Heftige Böen heute Abend.

Da hoffe wir mal, dass gerade auf dem Oktoberfest nichts passiert. #Unwetter #Sturmtief pic.twitter.com/nZyYCEKOIq — Wetter-Wache (@WetterWache) 23. September 2018

Ob da was passiert? So schlimm wie auf dem Oktoberfest 2017 wird es hoffentlich nicht. Auf der „Oidn Wiesn“ krachte es vor (fast) genau einem Jahr gewaltig.

Herbstanfang mit #Sturm- #Orkanböen, heftige Regenfälle und #Gewitter sind möglich. Wer unterwegs ist bitte aufpassen. Und gefährlich kann es am Abend auch auf dem #Oktoberfest werden!

Alle Warnungen für Regen, Sturm und Gewitter auf https://t.co/OUo1uuC4OX @DB_Presse #Unwetter pic.twitter.com/S404TT0C7B — Unwetterzentrale (@uwz_de) 23. September 2018

Alle Infos zum Wetter und möglichen Gefahrenmeldungen finden Sie in unserem Wetter-Ticker.

Rund um die Wiesn informieren wir Sie auch in unserem Live-Ticker.

