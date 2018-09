Oktoberfest 2018: Hier gibt‘s den Live-Stream von münchen.tv zur Wiesn

Eröffnung

Hier gibt es den Live-Stream von münchen.tv zum Oktoberfest 2018? Alle Infos zur Übertragung aus dem Hofbräu-Festzelt von der Wiesn.

Live-Stream von münchen.tv: Wer wird Co-Moderatorin bei „Oktoberfest 2018 live!“

Sie suchen den Live-Stream von münchen.tv zum Oktoberfest 2018? Kein Problem: Hier finden Sie die Übertragung von der Wiesn-Eröffnung. Einfach anklicken und das Oktoberfest-Feeling genießen!

Den Live-Stream von münchen.tv können Sie über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen.

Wichtig: Die Übertragung des Live-Streams von münchen.tv verbraucht eine große Menge an Datenvolumen. Wer die Live-Übertragungen vom Oktoberfest also von unterwegs verfolgen möchte, sollte auf eine stabile Wlan-Verbindung achten. Ansonsten kann das mobile Datenvolumen sehr schnell aufgebraucht sein (insbesondere wenn man die tägliche, dreistündige Wiesn-Live-Sendung sehen will). Wer dann noch von unterwegs aus schnell im Netz surfen möchte, muss ein Datenkontingent dazukaufen.

Den Live-Stream von münchen.tv gibt es auch auf der Seite des Senders. Auch diesen Stream können Sie über den Browser auf allen Endgeräten schauen.

Für Streaming auf Tablets und Smartphones gibt es eine kostenlose App mit dem Live-Stream von münchen.tv zum Oktoberfest 2018. Diese App können Sie bei iTunes für alle Apple-Geräte und im Google Play Store für alle Android-Geräte herunterladen. So können Sie die Wiesn-Übertragung von münchen.tv auch jederzeit von unterwegs aus auf mobilen Endgeräten verfolgen.

Live-Stream von münchen.tv: „Oktoberfest 2018 live!“ täglich ab 18.00 Uhr

Wiesn-Fans haben die gewohnte Sendezeit natürlich seit Jahren verinnerlicht. Für alle anderen sei nochmals betont: München.tv sendetjeden Tag ab 18.00 Uhr live vom Oktoberfest. Zunächst meldet sich Monika Eckert - natürlich im Dirndl - mit den wichtigsten Meldungen des Tages und den aktuellen Wetteraussichten (natürlich auch für die Wiesn). Ab 18:20 Uhr beginnt die Live-Schalte zu Alex Onken ins Hofbräu-Zelt. Bis 21.00 Uhr läuft die Sendung „Oktoberfest 2018 live!“ mit Gästen, Musik und Hintergrund-Berichten zur Wiesn!

Live-Stream von münchen.tv: Die Live-Sendetermine vom Oktoberfest 2018

Datum Sendezeit Sendung Samstag, 22. September 2018 11:30 bis 12:30 Uhr Anstich zum Oktoberfest 2018 im Hofbräu-Festzelt. München.tv überträgt live. Samstag, 22. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Sonntag, 23. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Montag, 24. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Dienstag, 25. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Mittwoch, 26. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Donnerstag, 27. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Freitag, 28. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Samstag, 29. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Sonntag, 30. September 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Montag, 1. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Dienstag, 2. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Mittwoch, 3. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Donnerstag, 4. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Freitag, 5. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Samstag, 6. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live! Sonntag, 7. Oktober 2018 18.00 bis 21.00 Uhr Oktoberfest 2018 live!

Live-Stream von münchen.tv: Sie berichten wieder täglich für „Oktoberfest 2018 live!“

Auch 2018 sind wieder die bekannten Gesichter von münchen.tv für die Oktoberfest-Berichterstattung im Einsatz:

Fanny Werther geht auf Tuchfühlung mit den Wiesn-Promis. Sie verspricht: „Egal ob Sportler, Filmstars oder Politiker: Ich weiß, wann die Promis in welchem Zelt feiern werden. Die Interviews gibt‘s dann natürlich wie jedes Jahr in unserer Oktoberfest-Live-Sendung aus dem Hofbräu-Zelt.“

Christopher Griebel „Damen und Herren“) liefert wieder seine Wiesn-Gschichten von der Oidn Wiesn.



Außenreporter Markus Stampfl wird die Stimmung auf dem Oktoberfest einfangen. Er ist bei münchen.tv für das Wiesn-Feeling zuständig.

Barry Werkmeister wird im Rahmen der großen Fangamandl-Aktion mit seinen Kandidatinnen die Männerwelt auf dem Oktoberfest 2018 durchforsten.



Stephie Stark präsentiert die Wiesn-Schausteller und testet die Fahrgeschäfte Oktoberfest 2018.



Sebastian Kramer stellt die interessantesten Jobs auf dem Oktoberfest vor.

Live-Berichterstattung vom Oktoberfest 2018: So empfangen Sie münchen.tv im Free-TV

Sie wollen die Live-Berichterstattung vom Oktoberfest 2018 vor dem TV-Gerät von zu Hause aus genießen? Der Münchner Privatsender lässt sich auch über Kabel, Satellit und IPTV empfangen.

Via Satellit empfangen Sie münchen.tv in HD über Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 11553 MHz (Polarisation: Horizontal, Symbolrate: 22.000 kSym/s).

münchen.tv kann über Vodafone Kabel Deutschland Empfangsgeräte auf dem Programmplatz 153 und ab 6. Oktober auf dem Programmplatz 183 in HD empfangen werden.

Für Münchner Kunden der KDG (Kabel Deutschland): münchen.tv: S07 (147,250 MHz), münchen2: S06 (140,250 MHz).

für Kunden der KMS (Kabel- & Medienservice): münchen.tv: S07; münchen2: K/C56 (je nach Kabelanlage des Hauses)

Kabel Waakirchen (Bad Tölz und Umland, Tegernsee) K/C09

Kabel Garmisch-Partenkirchen und Landsberg/Lech K12

Sie empfangen münchen.tv in HD auch über die folgenden Plattformen:

amazon fire TV (achten Sie hier auf den App-Vorschlag auf der Startseite für den Empfang von Regionalsendern!)

HbbTV

Apple TV

Android TV

Samsung Smart TV

google chromecast

Sie haben noch Fragen zum Live-Empfang von münchen.tv?

Telefonisch erreichen Sie den Kundenservice unter Tel. 089/412 007 733 oder per E-Mail unter empfang@muenchen.tv.

Oktoberfest 2018 live auf münchen.tv: Wer moderiert die Wiesn an der Seite von Alex Onken?

Für die Wiesn-Fans von münchen.tv ist es eine Umstellung: Marion Schieder wird beim Oktoberfest 2018 NICHT zu sehen sein. Die Zuschauer dürfen in diesem Jahr eine Co-Moderatorin von Alex Onken wählen.

Drei Kandidatinnen werden jeweils einen Tag lang mit Onken durch eine Wiesn-Live-Sendung führen. Per Telefon und SMS können die Zuschauer für ihre Favoritin abstimmen. Am Dienstag, 25. September, gibt münchen.tv bekannt, wer die neue Co-Moderatorin von „Oktoberfest 2018 live!“ wird.

Das sind die Kandidatinnen:

Carolin Wölz aus Baden-Württemberg

Eva-Maria Wieland aus Erding

Karin Obermaier aus München (gebürtig aus Landshut)

