Oktoberfest 2018 im Ticker: Frau findet Vierjährige allein auf der Wiesn und es kommt noch schlimmer

Tag 11 des 185. Oktoberfests 2018. Alle Wiesn-News lesen Sie im Live-Ticker. Heute ist wieder Familientag, Sie können Geld sparen.

10.52 Uhr: Ein Mann aus Unterschleißheim hat Selbstjustiz geübt, nachdem jemand an der Hackerbrücke seiner Tochter unter den Rock gefasst haben soll. Deshalb wird gegen den Vater wegen Körperverletzung ermittelt.

10.12 Uhr: Es gibt ja viele Münchner (und viele Menschen im Umland), die behaupten: „Friara war de Wiesn scheena!“ Wir haben Argumente unserer Leser gesammelt. Zum Beispiel schreibt Conny: „Man konnte am Freitag- oder Samstagabend mit acht Leuten hingehen und hat immer irgendwo einen Platz bekommen.“ Und Paul kommentiert: „Es gab keinen Sauftourismus wie zum Beispiel auf Mallorca. Das Problem ist, die Stadt München hat aus einem Volksfest eine Marke gemacht.“ Wie denken Sie darüber? Stimmen Sie ab, ob Ihnen die Wiesn früher besser gefallen hat als heute. Einer, der seit 40 Jahren auf die Wiesn geht, Robert aus dem Münchner Umland, schreibt in seinem viel beachteten Gastbeitrag das Gegenteil: „Früher war NICHT alles schöner.“

Umfrage: War das Oktoberfest früher wirklich schöner, wie viele behaupten?

9.11 Uhr: Es ist gut zu wissen, dass es ehrliche Leute gibt. Und die müssten eigentlich jetzt belohnt werden. Diejenigen, die den Finderlohn gern zahlen würden, sind John (86) und Laurie Waters (67), ein Ehepaar, das aus den USA angereist war. Das Paar übernachtete bei einem Freund, mit dem es auf das Oktoberfest ging. John hatte 1100 Dollar und 400 Euro in bar im Geldbeutel. Also rund 1350 Euro.

+ John (86) und Laurie Waters (67) hatten Glück im Unglück. © privat Nach dem Wiesn-Bummel stiegen die drei in ein Taxi und vergaßen darin das Portemonnaie. Taxizentrale und Fundbüro machten den Amerikanern wenig Hoffnung. Was das Ehepaar nicht ahnte: Der anständige Taxler war am nächsten Tag schon auf dem Weg, den Geldbeutel zurückzubringen – er hatte sich die Adresse gemerkt. Der Freund des Paares öffnete die Tür und drückte dem Taxler überrascht 20 Euro als Dankeschön in die Hand. Zu wenig, finden die Amerikaner. Jetzt suchen sie den Taxler - vielleicht mit Ihrer Hilfe? Melden Sie sich in der tz-Redaktion, wenn Sie den Namen des ehrlichen Taxifahrers kennen. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Oktoberfest 2018: Das waren die News und Geschichten von Tag 10 (Montag)

23.50 Uhr: 2782 Patienten behandelte der private Sanitätsdienst Aicher Ambulanz Union seit dem ersten Wiesn-Samstag – 1544 benötigten weitere Versorgung eines Arztes. Wie zu erwarten: Am häufigsten mussten die Sanitäter Wiesn-Besucher mit Alkoholvergiftungen behandeln (400 Fälle).

23.16 Uhr: Simone Ballack will nach der Trennung von Freund Florian Streifeneder nicht Trübsal blasen. Sie nutzte das Wochenende ebenfalls zu einem ausgiebigen Wiesnbesuch. „Es ist zwar alles noch ganz frisch, aber jetzt werde ich trotzdem feiern“, sagte sie der tz.

23.09 Uhr: Die meisten Wiesn-Besucher wissen, warum die Mass in den Zelten so teuer ist. Was „Hans im Glück“ für ein Wegbier verlangt, ist aber unfassbar.

Oktoberfest 2018: Frau findet Vierjährige allein auf der Wiesn, doch es kommt noch schlimmer

: Es ist der Albtraum aller Eltern: Inmitten der Menschenmassen auf der Wiesn plötzlich die Kinder aus den Augen zu verlieren. So geschehen am zweiten Wiesn-Sonntag. Wie die Polizei berichtet, ist einer 58-Jährigen aus Starnberg vor einem Festzelt ein kleines Mädchen ohne Begleitung aufgefallen. Die Frau brachte das Kind auf die Wiesn-Wache. Das Mädchen erzählte den Beamten, dass es vier Jahre alt sei und mit den drei Geschwistern und den Eltern auf die Wiesn gefahren war.

Einige Minuten später brachten Wiesn-Besucher einen siebenjährigen Buben hinzu - auch er war allein gefunden worden. Schnell war klar: Die beiden sind Geschwister! Und einige Zeit später dann die große Erleichterung: Die suchende Mutter kam zur Wache und schloss ihre beiden Kleinen in die Arme. Sie erklärte, dass sie ihre jüngste Tochter auf dem Arm gehalten habe, als sich die Vierjährige - offenbar von den Eindrücken überwältigt - von ihrer Hand losriss und weglief.

Während der Suche war dann schließlich ihr Sohn auch noch verloren gegangen. Die Familie aus dem Landkreis Traunstein konnte wieder vereint die Heimreise antreten.

22.03 Uhr: Manchmal trifft es diejenigen, die einfach nur helfen wollen: Am Sonntag wurde ein U-Bahn-Mitarbeiter per Faustschlag verletzt - als er einen Streit schlichten wollte. Das geht aus dem entsprechenden Polizeibericht hervor. Zu dem Zwischenfall kam es gegen 17.30 Uhr am U-Bahnhof Theresienwiese. Dabei drehte sich einer der beiden Streithähne, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München, unvermittelt um und verpasste dem 39-jährigen Bahnarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht. Er ging zu Boden und erlitt eine Platzwunde, die ambulant versorgt wurde. Gegen den 21-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstellt.

FC-Schalke-Chef auf der Wiesn: „Zum Käfer, ins Weinzelt und Bratwurst auf die Hand“

21.42 Uhr: Auch Milliardäre haben ihre Rituale: Clemens Tönnies, Fleischfabrikant und FC-Schalke-04-Chef macht seit zwölf Jahren mit Ehefrau Margit immer die gleiche Runde auf der Wiesn: „Zum Käfer, ins Weinzelt und abschließend gibt’s eine Bratwurst auf die Hand.“ Sein erster Wiesn-Besuch? „Mit 19 Jahren, da bin ich mit Freunden von Rheda bis nach München gefahren. Ganz ehrlich: Ich habe vorher noch nie so viel Bier getrunken.“ Jetzt habe er den Bierkonsum besser im Griff....

+ Clemens Tönnies mit Ehefrau Margit auf der Wiesn. © Sigi Jantz

21.21 Uhr: Sie sind Oktoberfest-Urgesteine: Wiesn-Chef und 2. Bürgermeister Josef Schmid (CSU) hat Schausteller geehrt, die heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Wilhelm Führer (67) etwa mit seinem Mandel-Stand „Nuts Factory“. Das Besondere: Führer bietet gratis eine Notladestation für Handys an seinem Stand an. „Damit habe ich schon vielen Leuten helfen und Dramen verhindern können.“ Weiterer Jubilar ist Michael Menzerl, der seit 25 Jahren seine Zugspitzbahn betreibt. Das Fahrgeschäft wird heuer 80 Jahre alt. Paulina Agtsch wiederum unterhält die Gäste seit einem Vierteljahrhundert an ihrer Pfeilwerf-Bude.

20.46 Uhr: Steigerung der Besucherzahlen auf dem Oktoberfest 2018 wirkt sich auch auf die Einsatzzahlen beim Rettungsdienst aus. So wurden dieses Jahr bis einschließlich Samstag 1.411 Rettungsdiensteinsätze absolviert – und damit 103 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres (und 253 mehr als 2016). Am meisten zu tun gab es für die Rettungskräfte an den zwei Samstagen. Die Wiesn-Wache der Feuerwehr rückte bisher zwölf Mal aus, vor allem zu kleineren Technischen Hilfeleistungen. Bemerkenswert war der Unwettereinsatz am ersten Sonntag (23. September), als der umgestürzte Bauzaun zur Oiden Wiesn abgesichert werden musste. Einen Tag später wurde ein brennender Mülleimer am Bavariaring gelöscht.

20.40 Uhr: Familienausflug auf die Wiesn. Moderator Johannes B. Kerner (53) packte am Sonntag Tochter Emily (19), seine Schwester Julia sowie seine Mama Magda ein, um einen gemütlichen Abend auf der Wiesn zu verbringen. Beim Käfer feierte die Familie bis zum Schluss – nur Emilys Geschwister Jilly, Polly und Nik fehlten. Kerner trennte sich 2016 von Noch-Ehefrau Britta.

20.09 Uhr: Auch Manfred Eichmüller sammelt Flaschen. Allerdings geht es dem 61-Jährigen nicht ums Geld, sondern, wie er sagt, um den Umwelt-Aspekt. „Es kann doch nicht sein, dass während der Wiesn ’zigtausend Flaschen in der Restmülltonne landen“, schimpft er. „Was glauben Sie, wieviel Energie es braucht, um die Flaschen wieder herzustellen?“ Um möglichst viele zum Umdenken zu bewegen, hat Eichmüller vor dem Festgelände ein Herz aus Flaschen aufgebaut. Beinahe im Sekundentakt kommen neue dazu. Die will der 61-Jährige nach der Wiesn an Bedürftige verschenken. Herzig!

Hier auf dem Oktoberfest können Sie D-Mark in Euro umtauschen

19.10 Uhr: Haben Sie ihre 23 D-Mark für eine Wiesn-Mass beisammen? Einer unserer Redakteure machte diesen Fund am Sonntag auf dem Oktoberfest: Man kann auf der Theresienwiese tatsächlich noch seine D-Mark von zuhause in Euro umtauschen. Eine Mass in D-Mark würde heute übrigens etwa 23 Mark kosten. Der Kurs, den man hier bekommt, ist nicht überliefert.

Die D-Mark war bis 2001 offizielle Währung der Bundesrepublik Deutschland. Der Umtausch ist ansonsten nur noch bei den Filialen der Deutschen Bundesbank möglich.

Flaschensammler auf der Wiesn: Wir haben sie getroffen

18.46 Uhr: Was passiert eigentlich mit den tausenden Dosen und Flaschen, die man nicht mit in die Wiesn-Zelte nehmen darf? Wir haben zwei Flaschensammler getroffen.

18.00 Uhr: Immer diese Nörgler: Das Oktoberfest sei zum Massenbesäufnis verkommen und habe mit Tradition nichts zu tun. Schmarrn, findet der Münchner Moses Wolff. Er verteidigt leidenschaftlich seine Wiesn. Lesen Sie seinen Gastbeitrag, den er exklusiv für uns geschrieben hat.

17.09 Uhr: Ein 63-jähriger Wiesn-Besucher hat an einer Münchner S-Bahn-Haltestelle etwa zehn Frauen heimlich unter den Rock fotografiert. Dabei wurde er von einer 23-jährigen Österreicherin am Sonntag erwischt. Als deren Freund den Mann daraufhin festhalten wollte, versuchte dieser zu fliehen und den Speicherchip der Kamera wegzuwerfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beamte der Bundespolizei überwältigten den Armenier schließlich, Zeugen fanden auf der Brücke die Speicherkarte. Nach einer Zahlung von 500 Euro durfte der Mann die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen sexueller Belästigung.

16.20 Uhr: Aktuell sollen es nur 11 Grad in München sein. Schnell ins Zelt! Wärmen Sie sich auf.

Oktoberfest 2018: Darum dürfen Sie nie mit der Mass vom Biergarten ins Zelt umziehen

15.14 Uhr: Folgende Situation: Sie sitzen im Biergarten eines Oktoberfest-Zelts, trinken am Platz eine Mass, dann beschließen Freunde, ins Zelt umzuziehen. Natürlich wollen Sie Ihr Glas nicht stehen lassen, sondern mitnehmen. Wenn Ihnen der Security-Mitarbeiter am Eingang jedoch wegen Ihrer Mass den Weg versperrt, macht er seinen Job richtig. Denn Sie dürfen nie mit einem Bierkrug vom Biergarten ins Zelt wechseln. Aus Sicherheitsgründen.

Zu groß sei die Gefahr, andere Besucher im überfüllten Gang mit dem Glas anzurempeln oder der Bedienung im Weg zu stehen und das Glas fallen zu lassen. Das Bier wird nur als „Tischmass“ ausgegeben, erklärt die Stadt München. Nur wer einen Sitzplatz hat, dürfe ein Getränk bei der Wiesn-Bedienung bestellen. Und die Garantie, einen Tisch zu ergattern, wenn man vom Biergarten ins Zelt wechselt – und umgekehrt, – gibt es schließlich nicht.

+ Ein Toiletten-Wegweiser auf dem Oktoberfest. Trotzdem verirren sich Besucher. © dpa / Peter Kneffel 14.28 Uhr: Ein betrunkener 25-jähriger Oktoberfest-Tourist aus Ungarn hat das Klo gesucht, verwechselte aber den Toilettenwagen mit dem Container eines Sicherheitsdienstes. Der Fall ereignete sich schon am ersten Wiesn-Montag (24. September), die Polizei berichtet allerdings erst heute darüber. In dem Container stahl der Verirrte zwei Funkgeräte. Als er den Container verließ, wurde er von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aufgehalten und sie brachten ihn zur Polizei. Er wurde wegen des Diebstahls angezeigt, musste eine Sicherheitsleistung zahlen und wurde entlassen.

An dieser Stelle erinnern wir noch mal an eine andere peinliche Geschichte: Ein 30-Jähriger wollte nach der Wiesn heim nach Taufkirchen, irrte sich betrunken aber in der Adresse. Das merkte er erst, nachdem er sich dort übergeben hatte.

13.39 Uhr: Am Dienstagnachmittag wird es noch voller als sonst in den Münchner U-Bahnen: nicht nur wegen der vielen Oktoberfest auf den Linien U4 und U5, auch auf den Linien U3 und U6 wird es krass: Oktoberfest-Besucher, FC-Bayern- und Ajax-Amsterdam-Fans auf dem Weg zur Allianz Arena plus Berufspendler - das packt die MVG nicht. Sie rät Fahrgästen: Wer die U3 und U6 in der Innenstadt am späten Dienstagnachmittag meiden kann, sollte dies tun. Alle anderen Kunden werden gebeten, sich auf größere Einschränkungen einzustellen: zeitweise Bahnhofssperrungen an großen Zustiegs- und Umsteigebahnhöfen (etwa Goetheplatz, Sendlinger Tor, Marienplatz, Odeonsplatz), lange Wartezeiten und Umleitungen der Fahrgastströme an einzelnen Stationen (zum Beispiel: Sendlinger Tor), um den Andrang zu entzerren. MVG und U-Bahnwache haben zusätzliches Personal an zentralen Bahnhöfen im Einsatz, um die Situation möglichst gut zu bewältigen.

Faustschlag nach Wiesn-Besuch: Unterstützen Sie die Polizei, indem Sie Täterbeschreibung verbreiten

13.19 Uhr: Es gab wieder eine Gewalttat, diesmal nicht auf dem Wiesn-Gelände, sondern Richtung Hackerbrücke. Die Tat passierte schon am Freitag gegen 23.30 Uhr, jedoch berichtet die Polizei erst heute darüber. Ein 18 Jahre alte Münchner lief mit einem Freund vom Oktoberfest Richtung Brücke und sah, wie vier junge Männer einen geparkten, leeren Rettungswagen zum Schaukeln brachten. Als der Münchner und sein Begleiter die Gruppe aufforderten, damit aufzuhören, drehte sich einer der Beteiligten um und verpasste dem 18-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Wegen der Wucht des Schlags schlug der 18-Jährige mit dem Hinterkopf auf den Boden auf. Sofort kamen Passanten zu Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Der 18-Jährige wurde wegen seiner schweren Kopfverletzungen in einem Münchner Krankenhaus stationär aufgenommen. Der bislang unbekannte Täter flüchtete mit seiner Gruppe in Richtung Hackerbrücke.

Lesen Sie hier die Täterbeschreibung und verbreiten Sie diese: „männlich, ca. 24 bis 27 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kurze ca. 3 Millimeter lange Haare, Drei-Tage-Bart, kantiges/eckiges Gesicht, sprach hochdeutsch. Bekleidet mit blau-weiß-kariertem Hemd, Lederhose und beiger Strick-Trachtenjacke.“ Zeugen sollen sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Telefon (089)2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle, melden.

12.38 Uhr: Über diese Meldung werden nicht nur Eltern diskutieren: Ein Mann (70) aus dem Landkreis München sollte auf der Wiesn auf ein zwölfjähriges Mädchen aufpassen, die Tochter eines Mitarbeiters aus seinem Landschaftsgartenbetrieb. Doch er ließ die Zwölfjährige im Löwenbräuzelt Bier trinken. Auf dem Nachhauseweg verlor er das betrunkene Mädchen aus den Augen. Ein Security-Mitarbeiter fand das orientierungslose Kind an einem Zugang zur Theresienwiese. Es wurde ins Krankenhaus gebracht.

+ Oh nein, bitte nicht! Ihr solltet nie einen Hendl-Hut tragen, wenn ihr nicht unangenehm auffallen wird. © Karsten Lauer 12.05 Uhr: Hilfe! Den Hendl-Hut gibt es immer noch auf dem Oktoberfest zu kaufen. Er war die Kopfbedeckung auf der Wiesn 2016: flauschig, braun und schlägt auf Knopfdruck die Schenkel zusammen. Liebe Touristen, es gibt doch wirklich schönere, vor allem nicht peinliche Souvenirs, die ihr von der Theresienwiese nach Hause tragen könnt. Sehen Sie eine Fotostrecke der schlimmsten „Trachten“-Outfits.

11.53 Uhr: Wer lieber zuschauen möchte, als sich selbst ins Oktoberfest-Getümmel zu stürzen, für den bietet die Oide Wiesn ein Highlight: das Motodrom. Es gilt als älteste reisende Steilwand der Welt. Motorradfahrer absolvieren an den Wänden seit 1928 ihre kühnen Runden! Mehr über die Geschichte dieses Fahrgeschäfts erfahren Sie im Museumszelt. Hier gelangen Sie zur Fotostrecke vom Motodrom.

+ Das ist ein Lockmittel. Und zwar ein sehr nützliches am Süßigkeiten-Standl von Wilhelm Führer. © Ramona Weise-Tejkl 11.10 Uhr: Jetzt werden die Oktoberfest-Jubilare im kleinen Wiesn-Zelt Fisch-Bäda geehrt, meldet unsere Wiesn-Reporterin Ramona Weise-Tejkl: zum Beispiel Paulina Agtsch, die seit 25 Jahren die Besucher an ihrer Bude Pfeile werfen lässt.

Wilhelm Führer wird für 25 Jahre geehrt, seitdem verkauft er auf der Theresienwiese gebrannte Mandeln, Nüsse und Kerne. Ihn zu besuchen, lohnt sich doppelt: Er bietet eine Notladestation für leere Handys an: „Damit habe ich schon vielen Leuten helfen und Dramen verhindern können.“

Altbayerisches Scherbenschießen bietet Ursula-Josy Steinker an. Bei ihr kann man übrigens auch bargeldlos zahlen. Besucher schießen auf Original-Tonröhrchen und -töpfchen, die sogenannten Scherben. Auch sie wird 25 Jahre geehrt.

Oktoberfest 2018: Wiesn-Bedienung enthüllt, wie viel Geld sie verdient

10.11 Uhr: Das Feedback unserer Leser zeigt: Sie lieben Geschichten über Wiesn-Bedienungen. Darum fassen wir kurz zusammen, was eine Bedienung jetzt dem Magazin „Vice“ über ihren Knochenjob auf dem Oktoberfest erzählt hat. Zehn Fragen hat sie beantwortet, darunter die wichtigste nach dem Geld: Die Frau, die anonym bleiben will, weil sie dem Wirt des Zelts per Unterschrift versprochen hat, nichts auszuplaudern, hat auf dem vergangenen Oktoberfest 8000 Euro verdient – „da waren die Steuern schon abgezogen. (...) Bestimmt die Hälfte meines Verdienstes war Trinkgeld.“ Sie erklärt Wiesn-Neulingen noch einmal, dass Bedienungen das Bier selbst beim Wirt kaufen und zehn Prozent teurer an den Gast weiterverkaufen. „Pro Bier verdienen wir so einen Euro. Das heißt, wir sind aufs Trinkgeld angewiesen.“ Was sie aber über andere Kollegen berichtet, wird Wiesn-Gäste wütend machen: „Viele Bedienungen hauen die Gäste übers Ohr. Zu mir meinte letztes Jahr oft jemand: Hey, warum ist das Bier bei dir billiger? Bei deiner Kollegin haben wir zwei Euro mehr bezahlt. Mir ist bescheißen zu dumm. Wenn mir jemand mehr Trinkgeld geben möchte, freue ich mich und wenn nicht, dann halt nicht.“

Vor ein paar Jahren hat die Münchner Bloggerin Julia Beckert einen Gastbeitrag über ihre Arbeit als Wiesn-Bedienung geschrieben. Darin erklärte sie, warum die Bedienungen beim Thema Geld so grantig werden.

Wiesn nostalgisch: Die schönsten Oktoberfest-Bilder von früher

9.28 Uhr: Erwähnten wir schon, dass wir Archivfotos lieben, die die starken Veränderungen des Oktoberfests dokumentieren? Wir sind schon ganz nostalgisch beim Durchschauen der Fotokiste und Sie bestimmt gleich auch, wenn Sie die Bildergalerie durchklicken.

8.20 Uhr: Am Sonntag haben wir den vielleicht traumhaftesten Tag des ganzen Oktoberfests 2018 genossen. An diesem Montag erleben wir das Gegenteil: Es schaut sehr, sehr schlecht aus. Es schüttet gerade wie aus Eimern. Und eiskalte Böen sind für Bayern angekündigt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1400 Meter. Klar, München liegt da noch weit drunter, aber die nasskalte Luft werden auch die Wiesn-Gäste zu spüren bekommen.

+ Regen, Regen und nochmals Regen. Das ist die Wetter-Vorhersage für München. © Klaus Haag Wir erinnern uns an die Wiesn 2016, die mit Regen startete. Die Besucher hatten zwei Möglichkeiten: 1) Sie ließen sich entweder von dem schlechten Wetter zu einer kreativen Zweckentfremdung einer Mülltüte inspirieren. 2) Oder sie steuerten am Bahnhof den nächsten Drogeriemarkt an: dm, Rossmann oder Müller. Wir hatten damals von mehreren Filialen im Bahnhofsviertel und in Wiesn-Nähe erfahren, dass die Regale mit den Taschen- und Stockschirmen leer gekauft waren. Ob das diesmal auch so sein wird? Geben Sie uns, liebe Leser, gerne Bescheid, falls Sie das beobachten sollten.

Lesen Sie, mit welchen Tipps Ihr Dirndl wetterfest wird.

Oktoberfest 2018: Das waren die News und Geschichten vom zweiten Wiesn-Sonntag

22.57 Uhr: Promi-Alarm - hier die aktuellen Bekanntheiten unter den Wiesn-Gästen vom Tag 9 (Sonntag):

22.07 Uhr: Wenn sich schon Norweger über das Essen beschweren, sollte man sich im Paulaner Festzelt vielleicht langsam Gedanken machen? „Shame on you, this potato is no food“, schreibt uns Tor Even M. via Facebook über diesen Braten mit Knödel im Paulanerzelt. „This was not a potato. It was something syntetic s**t.“ Offen bleibt allerdings, ob der Herr aus Norwegen den Knödel für eine echte Kartoffel hielt, oder ob er sich tatsächlich auf der Wiesn einen selbstgemachten statt einem Fertigknödel erhofft hatte.

+ Braten aus dem Paulaner Festzelt. Der Knödl hat dem Norweger nicht gemundet. © Tor Even M.

Oktoberfest 2018: Auf Bühne vor vollem Schützenfestzelt gab‘s einen Heiratsantrag

21.36 Uhr: Willst du mich heiraten? Den Satz hörte diese Angebetete von ihrem Freund auf der Bühne im vollen Schützenfestzelt. Spoiler-Alarm: Sie hat „Ja“ gesagt:

+ Sie will. Sonntagabend, gegen 21 Uhr im Schützenzelt. © Stefan Thalhammer

21.05 Uhr: Dieser Wiesn-Sonntag sollte den einen oder anderen Besucherrekord brechen. Hier ein aktuelles Stimmungsbild aus dem Löwenbräuzelt:

Dieser #Wiesn Sonntag sollte alle Besucherrekorde brechen. Ein aktuelles Stimmungsbild aus dem Löwenbräuzelt: pic.twitter.com/ci6DqFwPbE — Oktoberfest Live (@oktoberfestlive) September 30, 2018

Und hier noch ein Eindruck von der Ruhe vor dem Sturm:

+ Ruhe vor dem Sturm im Löwenbräuzelt. Inzwischen schaut‘s da schon ganz anders aus. © Thalhammer

20.39 Uhr: Robert Lewandowski hatte mit dem FC Bayern am Wochenende nicht viel zu lachen - seine Frau heitert ihren Mann auf der Wiesn wieder auf - und prüft dabei, ob noch alles sitzt.

20.16 Uhr: Zwei Starnberger (20,22) brechen betrunken in eine Wiesn-Geisterbahn ein und schaffen es bis in die Schaltzentrale. Mit schwerwiegenden Folgen.

19.55 Uhr: Kleines Stimmungs-Update - Es ist immer noch der Teufel los auf den Wegen zwischen Zelten und Fahrgeschäften. Immer noch ist es richtig schwer durchzukommen. Kein Wunder - bei diesem Traumwetter zur Blauen Stunde. Schöner wird‘s nicht mehr. Oder doch - immer noch fast die Hälfte der Wiesn liegt noch vor Uns. Und dieser Abend fängt ja gerade erst an.

+ Die aktuelle Abendstimmung am Sonntag - einfach traumhaft. © Thalhammer

19.23 Uhr: Es gibt neue Details zu der tödlichen Wiesn-Schlägerei vor dem Augustiner Zelt am Freitagabend. Offenbar saß das Opfer selbst lange hinter Gittern, weil der Mann seine damalige Freundin brutal gewürgt hatte. Auch ist jetzt der Auslöser für den tödlichen Schlag bekannt.

18.36 Uhr: Wer bei dem traumhaften Ereignis heute nicht selbst dabei sein konnte, hier die Bilder vom traditionellen Standkonzert:

17.55 Uhr: Ja der Abend ist wirklich wie im Bilderbuch heute. Allerdings ist es genauso voll wie traumhaft. Der Biergarten vor dem Herzkasperl Zelt sinnbildlich für alle Biergärten auf der Wiesn am Sonntagabend - einfach nur voll.

17.33 Uhr: Viel besser kann es nicht mehr werden. 22 Grad bei mildem Spätsommerwetter und tiefer, warmer Sonne meldet unser Wiesnreporter aktuell. Dementsprechend viel ist auch los. Gefühlt fast noch mehr als am Samstag.

+ Traumstimmung am Sonntagabend auf der Wiesn. © Stefan Thalhammer

17.14 Uhr: So wurde am Samstag im Schützenzelt gefeiert - die besten Partybilder:

16.30 Uhr: Christian Lindner hat am Samstag die Münchner Wiesn mit seiner neuen Freundin besucht. Dabei fiel er mit einem peinlichen Fehlgriff untenrum auf. Nun erklärt er sich auf Instagram.

15.30 Uhr: Aus ihrer rechtsradikalen Gesinnung machten Wiesnbesucher am Samstag keinen Hehl: Einer zeigte mehrmals offen den Hitlergruß, ein anderer präsentierte ein SS-Tattoo. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Oktoberfest 2018: Bilanz zur Halbzeit

14.40 Uhr: Eine heitere und sonnige Wiesn hat Schätzungen zufolge schon in der ersten Woche 3,3 Millionen Besucher angelockt - 300.000 mehr als im Vorjahr. „Wir haben wirklich ein hervorragendes Spätsommerwetter“, sagte der Festleiter und Zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) am Sonntag.

Mehr Familien, viele Kinder und auch ältere Gäste seien gekommen. „Wir haben eine schöne Wiesn mit gutem Publikum“, sagte Schmid. Das zeige sich auch am Konsum: Die Gäste tranken pro Kopf etwa so viel Bier wie im Vorjahr, kamen aber mit deutlich gesteigertem Appetit. Sie verspeisten 70 Ochsen, zehn mehr als 2017. Auch 29 Kälber landeten auf den Tellern. Eine Süßigkeit kommt dieses Jahr besonders gut an: „Die große Renaissance feiert die Zuckerwatte.“

Die Polizei registrierte eine ruhige Wiesn. Trotz gestiegener Besucherzahlen seien bei fast allen Delikten die Zahlen zurückgegangen, so bei Sexualdelikten, Körperverletzungen und Maßkrugschlägereien, sagte der Pressesprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins.

Allerdings überschattet der tödliche Ausgang einer Schlägerei vom Freitag das Fest: Nach einem Streit starb ein 58-Jähriger aus dem Münchner Umland an einer Hirnblutung. Schmid sagte, es schmerze, dass ein Todesopfer zu beklagen sei. Den Angehörigen drückte er sein Mitgefühl aus. „Das ist nicht die Wiesn, die wir haben wollen.“

Oktoberfest 2018: Streit um Bierbank eskaliert - Münchner geht mit Maßkrug auf Garmischerin (22) los

13.55 Uhr: Samstagabend auf dem Oktoberfest - wer da noch einen Platz im Bierzelt erwischt, kann von Glück reden, und es heißt: zusammenrücken. Ein 21-jähriger Münchner wollte davon aber offenbar am gestrigen Samstag nichts wissen, und geriet laut Polizei immer wieder mit anderen Wiesnbesuchern über die Platzverhältnisse an einer Bierbank in Streit.

Schließlich tickte der 21-Jährige aus: Er schüttete einer jungen Frau (22) aus Garmisch den Inhalt seines Bierkrugs über den Kopf, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Fatal: Im Bier schwammen Scherben von einem Maßkrug, der zuvor zerbrochen war, dadurch wurde die 22-Jährige am Kopf leicht verletzt. Damit nicht genug: Der Rüpel-Münchner schmiss der Garmischerin auch noch den Maßkrug gegen die Brust.

Sofort schritt der Ordnungsdienst ein und brachte den Münchner auf die Wiesnwache. Da man dort auch noch Cannabis bei ihm fand, läuft gegen ihn jetzt ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

13.35 Uhr: Einfach nur widerlich: Ein 32-Jähriger hat die Lage einer 25-Jährigen ausgenutzt, die sich auf den Hügel neben der Theresienwiese - auch bekannt als Kotzhügel - niedergelassen hatte. Er griff ihr unters Dirndl und drang mit dem Finger in sie ein. Ein Security beobachtete ihn dabei.

Oktoberfest 2018: Brite verkleidet sich als Frau, um aufs Damenklo zu kommen

12.40 Uhr: Was für eine Masche: In einem Dirndl verkleidet, versuchte am Freitagabend ein Oktoberfest-Besucher aus Großbritannien mehrmals, in die Damen-Toilette eines Festzelts zu kommen. Das teilt die Münchner Polizei in ihrem Wiesn-Report mit.

Der Ordnungsdienst wies den Briten immer wieder in seine Schranken und warf den Tourist schließlich aus dem Zelt. Der betrunkenen Dirndl-Träger wurde aggressiv, eine Einsatzgruppe der Polizei kontrollierte ihn. Der Brite schlug daraufhin um sich und verletzte einen Polizisten am Finger.

Der Mann kam schließlich in eine Zelle des Polizeipräsidiums, da er über einen festen Wohnsitz in Deutschland hat und die erforderliche Sicherheitsleistung nicht zahlen konnte.

12.20 Uhr: Nach der tödlichen Schlägerei auf dem Oktoberfest, bei der ein 58-jähriger Fürstenfeldbrucker starb, hat sich am Samstag ein Münchner (42) der Polizei gestellt. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den Gerüstbauer erlassen. Er ist bei der Poilzei kein Unbekannter.

11.50 Uhr: Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski hat sich auf Instagram als Oktoberfest-Fan geoutet. Sie veröffentlichte ein Foto von sich mit Dirndl und Flecht-Frisur, präsentiert außerdem einen Kranz Brezen und ein Wiesn-Herz mit der Aufschrift „Ozapft is“. Ihre Fans interessieren sich vor allem für ihr Dekolleté - aber auch für ein Detail an ihrem Dirndl, das Fragen aufwirft.

Oktoberfest 2018: Die besten Promi-Bilder aus den Festzelten

11.30 Uhr: Es gibt neue Promi-Bilder von der Wiesn! Besonderes Highlight: Christian Lindner hat sich wieder mit seiner neuen Freundin gezeigt, der 28-jährigen Moderatorin Franca Lehfeld. Schon bei den Bayreuther Festspielen verzückte das frischverliebte Paar viele, auf der Wiesn präsentierten sie sich nun turtelnd in Tracht. Franca Lehfeld trug ein blusenloses Dirndl mit Samt-Schürze. Lindner kam in Lederhose, Samtweste und Janker. Mehr Promi-Fotos gibt es in unserer Bilderstrecke.

11.20 Uhr: Wirtesprecher Peter Inselkammer hat sich gerade beim Standkonzert der Wiesn-Blaskapelle zur tödlichen Schlägerei am Freitagabend auf dem Oktoberfest geäußert. Mehr darüber lesen Sie ins unserem News-Ticker zum tragischen Todesfall.

10.15 Uhr: Die heimlichen Helden des Münchner Oktoberfests sind jedes Jahr die Sanitäter: Allein am ersten Wiesn-Samstag hatten sie fast 500 Patienten. Besonders stressig wird es für Männer und Frauen der Wiesn-Sanitätsstation zum Reservierungswechsel am späten Nachmittag: „Der Alkohol entfaltet seine Wirkung, wenn er Sauerstoff bekommt. Das trifft die Leute wie ein Brett“, sagt Patrick Schönfelder im Gespräch mit der tz. Wie die Arbeit der Sanitäter aussieht und mit welchen typischen Fällen sie zu tun haben, darüber lesen Sie hier mehr.

Sonntag, 30. September, 9 Uhr: Muss Italiener-Wochenende umbenannt werden?

Das zweite Wiesn-Wochenende ist das Italiener-Wochenende, das weiß in München fast jedes Kind. Dann fallen die Italiener in die Stadt ein und feiern in Massen in den Bierzelten. Diese Weisheit ist längst in Münchner Köpfen verankert.

+ Italiener auf der Wiesn. Doch angeblich ist das mittlere Wochenende auf dem Oktoberfest 2018 gar nicht in italienischer Hand. © Sigi Jantz (Archiv)

Doch glaubt man der Analyse eines Hotelportals, ist das gar nicht so. Die meisten Oktoberfest-Besucher kommen am mittleren Wiesn-Wochenende aus der Schweiz, will HRS herausgefunden haben (lesen Sie hier mehr dazu). Italienische Gäste landen während der Oktoberfest-Zeit insgesamt nur auf dem zweiten Platz, und diese würden außerdem gar nicht vor allem am mittleren, sondern am Eröffnungswochenende nach München kommen. Das letzte Wiesn-Wochenende müsse außerdem Schweden-Wochenende heißen, weil dann besonders viele Menschen dieser Nation nach München kämen.

Bevor unser Wiesn-Weltbild jetzt völlig erschüttert wird: Es handelt sich hier um Zahlen eines einzigen Portals, die alles andere als repräsentativ sind. Umbenannt wird deshalb also noch lange nichts!

Oktoberfest 2018: Das sind die Meldungen vom Samstag, 29. September

23.03 Uhr: So wird das Wiesnwetter am Sonntag

Wer diese Tage auf die Wiesn gehen mag, aber noch nicht so genau weiß, wann, sollte sich unbedingt für den Sonntag entschieden. Auch wenn die Nacht zum Sonntag noch frostig kalt wird, in Nordbayern gibt es sogar Bodenfrost laut Deutschem Wetterdienst, tagsüber erwartet die Wiesn-Besucher ein blauer, wolkenloser Himmel. Die strahlende Herbstsonne bringt auch noch Temperaturen von bis zu 19 Grad auf der Theresienwiese.

20.46 Uhr: Kennen Sie das auch? Sie freuen sich laut in der Arbeit auf die Wiesn und ernten nur Kopfschütteln? „Wie kann man nur als Münchner auf die Wiesn gehen?“ So erging es unserem Kollegen Florian Prommer von Merkur.de. Hier rechtfertigt er sich in einer Liebeserklärung an die Wiesn.

19.28 Uhr: Kleines Zelt-Update - Es ist nach wie vor und trotz des tragischen Ereignisses am Freitagabend wahnsinnig voll auf der Wiesn. Die Leute warten in Massen vor den Zelten. So sah es zum Beispiel am frühen Abend vor dem Paulaner Zelt aus:

Im Hofbräuhaus lassen sie aktuell noch Wiesn-Gäste stoßweise rein.

18.25 Uhr: Die Polizei München berichtet aktuell, dass sich ein Mann gestellt hat, der angibt, an der tödlichen Schlägerei am Freitagabend vor dem Augustiner dabeigewesen zu sein.

18.11 Uhr: Dank der Polizei München startet heute Abend der Wiesn-Besuch schon mit bester Stimmung an der Hackerbrücke:

Dank der @PolizeiMuenchen geht der #Wiesn Besuch schon mit bester Stimmung an der Hackerbrücke los. pic.twitter.com/WC7hVQGJg9 — Oktoberfest Live (@oktoberfestlive) September 29, 2018

17.01 Uhr: Schon wieder Gewalt auf der Wiesn:

Gegen 16.45 Uhr eskaliert ein Streit vor dem Hacker-Zelt zur Schlägerei. Die Wiesn-Wache muss mit einem Großaufgebot eingreifen. Mehrere Streithähne werden festgenommen.

+ Am Samstagnachmittag eskaliert ein Streit vor dem Hacker Zelt. Die Szene der Festnahmen. © Karsten Lauer

15.17 Uhr: Bitte nicht! Vor drei Jahren hatten wir gehofft, dass der Ekel-Trend nie wieder aufs Oktoberfest zurückkehren würde: das Bier aus einem Lederstiefel zu trinken. Das unnötige Ritual heißt „shoey“, Australier praktizieren es auf Partys. An diesem Wiesn-Samstag hat‘s schon wieder jemand gemacht, diesmal eine Frau (sehen Sie hier das Foto). Leute, reißt euch zam! So etwas ist pfui und das will niemand sehen.

Oktoberfest 2018: Wiesn-Security vom Hofbräuzelt erzählt von Absurditäten

+ Einsatzleiter für 100 Sicherheitskräfte: Fabian Frodl (links) im Hofbäruzelt. © Alexander Lotz 14.01 Uhr: Es gibt ja Leute, die behaupten, Lehrer hätten zu viel Freizeit. Lehramtsstudent Fabian Frodl (27) aus Erding arbeitet in seiner freien Zeit als einer von fünf Einsatzleitern des Sicherheitsdienstes im Hofbräuzelt. Ein krasser Studentenjob. Von Massenschlägereien bis hin zu einer jungen Frau, die einem Mann die Unterlippe abgebissen hat, sei alles an Absurditäten auf dem Oktoberfest möglich – sogar ein Gebiss habe er schon in einer Lache vor dem Zelt gefunden.

Als geprüfte Sicherheitskraft hat er schon etliche Weiterbildungen besucht: die Sachkundeprüfung 34a im Bewachungsgewerbe sowie etliche Deeskalations- und Antiamoktrainings. Ausgerüstet ist der 27-Jährige mit Protektoren an Bauch und Rücken, außerdem hat er als Einsatzleiter Handschellen dabei. „Die Wiesn ist jedes Jahr ein tolles Erlebnis“, erzählt Frodl. Das Team sei eingeschworen und auch mit den Bedienungen habe sich ein fast familiäres Verhältnis entwickelt. Lesen Sie das ganze Portrait über den Wiesn-Security auf Merkur.de.

13.33 Uhr: Falls Sie es gestern bei uns verpasst haben: Wir haben über ein BMW-Cabrio mit Starnberger Kennzeichen berichtet, das am Donnerstagnachmittagmit Polizei-Eskorte im Schritttempo über die Theresienwiese fuhr. Eigentlich sind Autos zu dieser Uhrzeit verboten. Es gab aber eine Ausnahme, denn die Fracht war wertvoll: 20.000 frisch gedruckte Biermarken für das Festzelt Winzerer Fähndl. Sehen Sie das Video:

30 Fotos erinnern uns daran, wie schön und friedlich das Oktoberfest sonst ist

12.20 Uhr: Auch wenn das 185. Oktoberfest seit Freitagabend von einem tödlichen Streit vor dem Augustiner-Zelt überschattet wird, soll nicht vergessen werden, wie schön und friedlich die Wiesn sonst ist. Sehen Sie 30 farbstarke Aufnahmen in der Dunkelheit:

Und sehen Sie hier Party-Bilder vom siebten Tag im Schützenfestzelt (Freitag):

Wirt vom Augustiner-Zelt drückt nach tödlichem Streit sein Mitgefühl aus - Party geht aber weiter

11.40 Uhr: Inzwischen hat Thomas Vollmer, Wirt der Augustiner-Festhalle, auf die Anfrage unserer Onlineredaktion reagiert. Sein Zelt hat an diesem zweiten Wiesn-Samstag regulär geöffnet, nachdem die Polizei den Tatort freigegeben hatte. „In erster Linie sind wir aber an diesem heutigen Samstagmorgen zutiefst betroffen und in Gedanken bei den Angehörigen“, schreibt Vollmer in seinem Statement. Weitere Auskünfte gibt er nicht, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu gefährden.

Der Sprecher von den Wirten der großen Wiesn-Zelte, Peter Inselkammer (Armbrustschützenzelt), sagt im Gespräch mit unserer Wiesn-Reporterin Ramona Weise: „Die Wiesn-Wirte sind sehr bestürzt, dass ein Gast ums Leben gekommen ist. Wir sprechen den betroffenen Angehörigen unser Beileid aus.“ Auch Inselkammer kenne keine Details zu der Tat.

Lesen Sie hier eine Zusammenfassung, wie Besucher und Wirte auf die Tat von Freitagabend reagieren.

10.50 Uhr: Es ist der Morgen nach dem fürchterlichen Streit, bei dem ein Mann aus dem Münchner Umland draußen im Raucherbereich vorm Augustiner-Festzelt getötet wurde. (Die Polizei sucht den Täter, eine wichtige Zeugin und weitere Zeugen, lesen Sie dazu den Ticker-Eintrag von 8.25 Uhr). Sonja Plagmann aus unserer Onlineredaktion hat darüber mit Wiesn-Besucherin Alexandra M. (41) aus Biberach vor dem Eingang des Augustiner-Zelts gesprochen. Alexandra und ihre Gruppe hatten im Zug nach München von der Tat erfahren und sich darüber unterhalten. „So etwas ist natürlich schrecklich und traurig und darf auf keinen Fall passieren.“ Sie habe ein schlechtes Gefühl, aber beunruhigt sei sie deswegen nicht. Sie wird an diesem zweiten Wiesn-Samstag trotzdem in die Augustiner-Festhalle gehen. „Wenn einen das beunruhigen würde, dürfte man nicht mehr rausgehen.“

Was Besucherzahlen und die Stimmung betrifft, beobachtet unsere Kollegin keinen Unterschied zu anderen Wiesn-Samstagen.

9.32 Uhr: Wir lieben es, Wiesn-Promi-Fotos zu schauen. Und natürlich, über die Begleitungen und die Trachten zu diskutieren. Wir liefern Ihnen von Freitagabend neue Bilder nach:

Mann stirbt bei Streit vor Augustiner-Festzelt: Täter auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen

8.25 Uhr: Wie die Wiesnwache heute Morgen auf Anfrage unserer Onlineredaktion mitteilt, sucht die Polizei noch immer die eine Zeugin des tödlichen Streits, bei dem ein 58-Jähriger aus dem Münchner Umland starb. Die Frau soll einem Security-Mitarbeiter gesagt haben, dass sie eine Schlägerei im Raucherbereich vor der Augustiner-Festhalle beobachtet habe. Danach verschwand sie in dem Menschengewühl und reagierte auch nicht auf eine Durchsage, sich dringend zu melden. So sah sie laut Polizei aus: zwischen 40 uns 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Figur, blonden und leicht gelockte Haare, trug eine rote Strickjacke über dem Dirndl. Die Wiesnwache betont, dass sie nicht nur die eine Zeugin, sondern weitere Zeugen suche. Ein 58-jähriger Deutscher aus dem Münchner Umland war bei der Auseinandersetzung gestorben. Noch immer fahndet die Polizei nach dem Täter. Eine Personenbeschreibung gibt es bislang nicht.

+ Am Morgen nach dem tödlichen Streit vor dem Augustiner-Festzelt strömen die Besucher trotzdem hinein. © Sonja Plagmann Besucher werden heute laut Stadt München nicht vor einem verschlossenen Augustiner-Zelt stehen. Den Wirt hat unsere Redaktion noch nicht erreicht.

Einige einheimische Oktoberfest-Besucher, die die Meldung über den Toten auf der Wiesn gelesen haben, werden sich an das Versprechen der Polizei München erinnern: „Wir haben in diesem Jahr wieder alles daran gesetzt, die Theresienwiese für die kommenden 16 Tage zum sichersten Ort in der ganzen Stadt zu machen“, hatte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins angekündigt.

Oktoberfest 2018: Das waren die Meldungen vom Freitag (28. September)

23.40 Uhr: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums München mitteilt, ist es um kurz nach 22 Uhr im Augustiner-Zelt zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde einer der Männer zunächst schwer verletzt, er starb trotz Reanimationsversuchen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.Alle neuen Informationen zu dem Fall finden Sie in diesem Artikel.

Sonnenschein am Wochenende: Besucheransturm auf dem Oktoberfest erwartet

23.10 Uhr: Die Festwirte und Fahrgeschäfte-Betreiber können sich über die Wiesn 2018 nicht beschweren: Das Wetter spielt mit und das Festgelände ist gut gefüllt. Am Wochenende wird mit einem neuen Besucheransturm gerechnet. Der Grund: Es wird sonnig! Meteorologen rechnen mit 14 bis 18 Grad tagsüber sowie strahlendem Sonnenschein. Auch an den Abenden soll es trocken bleiben. Ideale Bedingungen also für einen Besuch des Oktoberfestes. Auch an den Abenden soll es trocken bleiben, allerdings abkühlen. Nur werden sich das viele denken. Bereits am Freitag gab es lange Schlangen vor den den Zelten.

22.45 Uhr: Ängstlich kauerte das kleine Haserl zunächst hinter der riesigen Achterbahn - dem Olympia-Looping. Völlig zersaust. Als Schausteller Johann Agtsch (Chef des Fahrgeschäfts Freestyle) um die Ecke bog, hoppelte ihm das Tierchen geradezu freiwillig in die Hände. Tierheim-Sprecherin Judith Brettmeister geht davon aus, dass der schutzlose Aloisius - so heißt der Hase jetzt - ausgerissen ist oder ausgesetzt wurde. „Die nächsten kalten Nächte hätte er wohl nicht überlebt. Er wäre an Unterkühlung eingegangen.“ Aber nicht, wenn man sich einen starken Wiesn-Beschützer sucht. Agtsch nahm den Findling mit. Die Nacht verbrachte Aloisius bei den Schaustellern im Wohnwagen. Am nächsten Morgen brachte Agtsch Aloisius ins Tierheim. Falls sich die Besitzer nicht melden, wird das Wiesn-Häschen zur Adoption freigegeben. Rufnummer 089/921 00 00.

Zur Wiesn-Zeit: MVG-App jetzt mit bairischem Dialekt

+ Wer nach dem Oktoberfest-Genuss wieder gut nach Hause finden möchte, der kann sich von der MVG auf Bairisch helfen lassen. © Stefan Thalhamer 22.15 Uhr: Wer Wert auf die bairische Mundart legt, für den hat die Münchner Verkehrsgesellschaft nun etwas ganz besonderes im Angebot: Infos auf Bairisch. „Auf geht’s, pack ma’s!“ - So kann man’s in einer App der MVG lesen! Pünktlich zur Wiesn jetzt auch für Apple-Geräte. Und weil nach der Wiesn vor der Wiesn ist, funktioniert sie ganzjährig. „Tatsächlich habt ihr uns inspiriert“, sagt uns MVG-Mitarbeiter Johannes Reiter. „Die bairische Ausgabe (tz) hatte so viel gute Resonanz, dass wir unserer Verkehrs-App einen stärkeren lokalen Bezug geben wollten.“

Erster Wiesn-Freitag: Extreme Warteschlangen - alle großen Zelte sind zu

21.37 Uhr: Ganze 2,20 Mark kostete die Mass in ihrem ersten Wiesn-Jahr, daran erinnert sich Maria Flörl genau. Seit 1967 ist viel Zeit vergangen, doch das Oktoberfest ist immer Teil des Lebens der kleinen Frau mit den grauen Haaren und dem verschmitzten Lächeln geblieben. Und so steht Maria Flörl auch mit ihren 89 Jahren noch im Brezen-Standl im Biergarten der Fischer-Vroni und macht das, was sie besonders gut kann: Mit den Menschen ratschen und ihnen dann, wenn es gut läuft, auch eine Breze verkaufen. „Grüß Gott, schön, dass Sie vorbeischauen“, sagt Flörl zu einer Kundin, die an den Stand kommt. „Das macht 5,30 Euro.“ Und schon wandert die Riesen-Breze über die Theke.

+ Maria Flörl (89) arbeitet seit mehr als 50 Jahren auf dem Oktoberfest. © Sigi Jantz

In ihren Anfangs-Jahren auf der Wiesn arbeitete Maria Flörl als Bedienung. Zuerst im Löwenbräu-, dann im Armbrustschützenzelt und schließlich in der Bräurosl. Dort blieb die Waldperlacherin 35 Jahre lang. Für den damaligen Bräurosl-Wirt und Sprecher der Wiesn-Wirte Willy Heide (†2011) findet sie nur lobende Worte: „Der Willy war ein netter Mensch. Er hat uns geschätzt.“ Dumm sei das als Wirt sicher nicht, auch wenn das nicht alle so handhabten: Die Bedienungen brächten schließlich das Geld, sagt Flörl - und lacht. Als junge Frau ist sie 1948 nach München gekommen. Ganz allein, nur mit einem Rucksack. Sie wollte nicht im Osten Deutschlands bleiben, in den sich ihre sudetendeutsche Familie nach der Vertreibung geflüchtet hatte. „Meine Tante war in München, deswegen bin ich hierher“, erzählt Flörl. Sie beginnt an der Kasse beim Schillerkino zu arbeiten und trifft dort als „junges Fräulein“, wie sie sagt, auf einen heutigen Wiesn-Wirt: Wiggerl Hagn vom Löwenbräuzelt.

21.10 Uhr: Bei unserer Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2018 setzte sich am Donnerstagabend die 18-jährige Laura aus dem Osten von München durch - gegen mehr als 500 Konkurrentinnen. Hier lesen Sie ein ausführliches Porträt der hübschen Kaminkehrerin, die auch eine Leidenschaft für landwirtschaftliche Maschinen hegt.

20.52 Uhr: Diesmal musste die Wiesn-Polizei zu einem (weiteren) kuriosen Einsatz losziehen. In einem Festzelt gerieten zwei Männer in Streit, nachdem der eine die Freundin des anderen an den Haaren zog.

Er zieht seiner Tischnachbarin unvermittelt an den Haaren.

Ihr Freund schlägt ihm daraufhin ins Gesicht.

Bei uns stellen alle drei fest, dass sie italienische Landsleute sind ... und schämen sich ein bisschen.#weitgereistumsichhierkennenzulernen #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 28. September 2018

19.40 Uhr: Alle großen Zelte sind zu. Die Anzahl der Wartenden vor den verschlossenen Türen variiert von Zelt zu Zelt. Vor den ersten Zelten wie Fischer Vroni, Ochsenbraterei oder Armbrustschützen sind die Warteschlangen moderater als bei den Zelten, die im Anschluss kommen. Auch das Lieblingsbier scheint den meisten Besuchern nicht mehr wichtig zu sein. Vermehrt pilgern männliche Gruppen von Zelteingang zu Zelteingang, in der Hoffnung irgendwo noch Einlass zu bekommen.

19.38 Uhr: Mächtig viel los auf der Wiesn heute. Nur der Himmel ist anders als in den vergangenen Tagen. Es zieht eine durchgehende Wolkendecke auf. Zum Glück bleiben die Temperaturen bisher stabil und mild.

19.29 Uhr: Das Oktoberfest-Wochenende startet und das merkt man deutlich. Die Laufwege sind voll von Menschen. Vor den Zelten, wie hier vor Rischarts Café Kaiserschmarrn, bilden sich lange Schlangen. Mit dem Einlass sieht es aber nicht gut aus. Vor Kufflers Weinzelt genau das Gleiche. Die Türen sind zu, der Biergarten voll. Winzerer Fähndl, Löwenbräu-Zelt, Schottenhammel - überall das gleiche Bild am Freitagabend.

19.14 Uhr: Das 185. Oktoberfest läuft auf Hochtouren, Menschen aus aller Welt strömen auf die Wiesn, Festzelte locken mit bayerischen Schmankerln - aber welches Zelt ist besonders beliebt? Lesen Sie das Ergebnis einer Umfrage.

Oktoberfest 2018: Münchner Polizei amüsiert Wiesn-Fans

18.39 Uhr: Unter dem Hashtag #Wiesnwache twittert die Münchner Polizei zwölf Stunden lang jeden Einsatz auf dem größten Volksfest der Welt, wie in den Jahren zuvor mit einem Augenzwinkern. Kostproben gefällig? „Wer randaliert, darf bei uns einchecken: Ein Betrunkener fliegt aus einem Festzelt und versucht trotzdem immer wieder einzudringen. Wir haben uns seiner angenommen“, berichteten die Beamten einige Stunden nach dem Start ihres Twittermarathons um 12 Uhr mittags.

17:25: Foto-Nachschub von Donnerstagabend! In der Bräurosl hielt es so gut wie niemanden mehr auf einem der 6000 Sitzplätze. In unserer Fotostrecke sehen Sie die schönsten Partybilder.

16.43 Uhr: Dass die Polizei auf der Wiesn allerhand zu tun hat, dürfte außer Frage stehen. Doch nicht selten dürfen sich die Beamten auf dem größten Volksfest der Welt auch angenehme(re)n Aufgaben widmen und haben so manches Mal Zeit für eine Wegbeschreibung oder einen Schnappschuss wie diesen:

Hier gelangen Sie zu dem Oktoberfest-Nachrichten-Ticker der vergangenen Tage.

After-Wiesn-Partys: Hier können Sie feiern, wenn die Oktoberfest- Zelte schließen

Um 22.30 Uhr ist Schankende auf der Wiesn, die Kellnerinnen und Kellner stellen die Bänke hoch, während die Ordner zu tun haben, schwankende Besucher aus den Zelten zu kehren. Gehen die Lichter im Zelt aus, ist die Party in München aber noch lange nicht zu Ende. Wer noch Feierlaune hat, muss in Minga lange nicht nach Hause, denn die Nightlife-Kollegen des Stadtmagazins "In München" haben für Sie die besten After-Wiesn-Partys recherchiert.

Folgen Sie für schöne Wiesn-Fotos auch unseren Instagram-Accounts tz_muenchen, @merkur.de, @tzwiesnmadl. Und wir empfehlen Ihnen unsere Facebook-Seite Oktoberfest.

