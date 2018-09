Oktoberfest im Ticker: Am Schnapsstand vergessen - kurioses Fundstück amüsiert die Polizei

Alle News und Geschichten

Heute ist Tag fünf des 185. Oktoberfests. Alle Wiesn-News und Geschichten lesen Sie bei uns im Live-Ticker. Zum Beispiel gibt es mal wieder ein kurioses Fundstück, das die Polizei amüsiert.

Das 185. Oktoberfest startete am Samstag mit dem Einzug der Festwirte und Brauereien und dem Anstich, bei dem sich OB Dieter Reiter allerdings eine Panne leistete.

Öffnungszeiten der Festzelte: 10 bis 23.30 Uhr (letzter Ausschank um 22.30 Uhr), Käfer Wiesn-Schänke und Weinzelt bis 1 Uhr nachts. In der Regel öffnen die meisten Fahrgeschäfte um 10 Uhr und schließen kurz vor Mitternacht.

Lesen Sie hier den Live-Ticker vom ersten Wiesn-Wochenende und Montag (22. bis 25. September).

14.25 Uhr: Die Münchner Polizei erhielt am Montag nach eigenen Angaben von ihren Kollegen aus Würzburg den Hinweis, dass ein mit Haftbefehl gesuchter 33-jähriger Würzburger auf dem Oktoberfest als Bedienung arbeiten soll. Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, in welchem Zelt der Gesuchte arbeitet, rückten von der Wiesnwache aus zwei zivile Ermittlungsteams zu den Zelten aus. Schließlich konnte der 33-Jährige gegen 22.00 Uhr in einem großen Bierzelt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Nachdem er seine Arbeitsutensilien (Weste, Marke etc.) abgegeben hatte, sicherte er den Polizeibeamten zu, sie freiwillig und ohne Aufsehen zur Wiesnwache zu begleiten. Auf dem Weg dorthin nutze er seine wohl letzte Chance zur Flucht und rannte in einer Seitenstraße zwischen zwei Festzelten plötzlich los. Allerdings hatte er wohl die Schnelligkeit der Beamten unterschätzt. Bereits nach wenigen Metern konnte er gestellt werden. Den Restweg zur Wiesnwache musste der Mann gefesselt und eng begleitet antreten.

13.48 Uhr: Nur weil sich ein srilankischer Taxifahrer geweigert hat, betrunkene Oktoberfest-Besucher heim zu bringen, wurde er von einem Deutschen als „scheiß Ausländer“ beschimpft und von dessen thailändischer Ehefrau mit dem Stöckelschuh geschlagen. Mehr Details zu diesem Streit und wie er endete, lesen Sie hier.

12.20 Uhr: Sky-Moderatorin Britta Hofmann hat sich einen sprachlichen Wiesn-Faux-Pas geleistet, der so manchem Münchner Zuschauer am Dienstagabend wohl die Haare zu Berge stehen ließ. Lesen Sie in unserer TV-Kritik zu Bayern gegen Augsburg, welchen beliebten Fehler unter Nicht-Bayern die Moderatorin machte.

Oktoberfest 2018: Was auf der Wiesn heuer hip ist - und was gar nicht geht

11.45 Uhr: Welche Dirndl- und Lederhosen-Trends sind dieses Jahr in und was sind die Trachen-Fauxpas der Wiesn 2018? Diese Fragen haben am Dienstagmittag in der Hausbox des Schützenfestzelts zur „Ingoldstadt und Wertheim Village-Wiesn!“ diejenigen beantwortet, die es wissen müssen: Models, Designer, Schauspieler, Musiker und Blogger sind der Einladung gefolgt und haben sich in ihr feschstes Trachten-Outfit geworfen. Lesen Sie hier den Model-Check und erfahren Sie, was auf der Wiesn heuer hip ist - und was gar nicht geht.

11.20 Uhr: Auch 2018 gibt es wieder kuriose Fundstücke auf dem Oktoberfest. Mit einem humorvollen Facebook-Post sucht die Polizei München den Eigentümer eines Horns. Ausgerechnet an einem Schnapsstand wurde am ersten Wiesn-Sonntag das Musikinstrument zurückgelassen. Dass der dort ausgeschenkte Schnaps der Grund für die Vergesslichkeit des Hornbesitzers war, kann natürlich nur vermutet werden. Derzeit befindet sich das Horn auf der Wiesnwache und wartet darauf, abgeholt zu werden. Damit das Horn nicht in falsche Hände gerät, fordert die Polizei vom Abholer einen Eigentumsnachweis.

10.15 Uhr: Zum 38. Jahrestag des rechtsextremen Oktoberfestattentats gedenken am Mittwoch ab 9.30 Uhr Angehörige der Opfer, Betroffene und Vertreter der Münchner Stadtgesellschaft an das Verbrechen. Bei dem Gedenken am Haupteingang des Festgeländes spricht Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), das Grußwort. Er hatte bereits im vergangenen Jahr auf weitere Aufklärung in dem Fall, dessen genaue Hintergründe bislang unklar sind, gepocht. Am 26. September 1980 riss eine Bombe aus 1,39 Kilo TNT zwölf Volksfestbesucher in den Tod, mehr als 200 wurden verletzt. Zudem starb der Attentäter Gundolf Köhler, ehemals Anhänger der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann. Seit Dezember 2014 ermittelt die Bundesanwaltschaft neu in dem Fall. Es wird vermutet, dass Köhler die Tat nicht allein verübte, sondern Komplizen hatte.

+ Uli Weiß ärgert sich über „Wies‘n“. So schreibt man das nicht! © Oliver Bodmer 09.40 Uhr: Bairische Sprache, schwere Sprache? Semmel, Hendl, Fleischpflanzerl: Klar, dass es da für Preißn ausgemachte Fettnäpfchen gibt. Und im Schilderwald der Wiesn-Buden bleibt mancher Fehler nicht aus. Im Bild sehen Sie Uli Weiß (67). Er ist pensionierter Polizist, passionierter Sänger und Mitglied im Förderverein Bairische Sprache und Dialekte.Was er gar nicht gern sieht, sind Preißn-Begriffe auf der Wiesn: „Auf der Oidn Wiesn verkaufen sie Frikadellen“, sagt Weiß. „Das heißt Fleischpflanzerl!“ Am Standl sagt man uns, das Kreisverwaltungsreferat verbiete die Auszeichnung der Pflanzerln mit dem bairischen Wort. Eine Sprecherin der Stadt teilt auf Anfrage aber mit: „Die Betreiber dürfen schreiben, was sie wollen.“

Schlendert man über die Wirtsbudenstraße, wiederholt sich auch noch etwas anderes: Wies’n – also mit Apostroph. „Dieses Zeichen benutzt man, wenn man einen Buchstaben auslässt“, sagt Uli Weiß (67). „Wir sind aber nun mal nicht auf DEN Wiesen, sondern auf DER Wiesn.“ Kleinkariert, könnte man denken. Aber Weiß findet: „Das ist doch ein Unterschied!“ Gabriele Lackner von der Wies’n Brotzeit hält dagegen: „Das haben wir immer schon so geschrieben.“ Lesen Sie, welche Wörter den Bairisch-Experten noch auf der Theresienwiese ärgern.

08.25 Uhr: Am dritten und vierten Oktoberfest-Tag haben sich wieder Promis auf die Wiesn einladen lassen.

08.15 Uhr: Sich auf die Bierbank im Zelt zu stellen, grölend auf sich aufmerksam zu machen und dann eine Mass zu exen, ist eine Unsitte, finden wir. Umso entsetzter waren wir jetzt, als ein Kollege jetzt meinte, das sei doch witzig. Wie denken Sie darüber? Schreiben Sie auf Facebook einen Kommentar.

Oktoberfest 2018: Die Nachrichten und Geschichten vom 4. Wiesn-Tag (25. September)

23.50 Uhr: Ein paar Bier zu viel, und dann mit dem Rad von der Wiesn nach Hause? Davor warnt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Das absolute Fahrverbot liegt mit 1,6 Promille zwar über der erlaubten Grenze für Autofahrer mit 0,5. Aber: Wer alkoholbedingt auffällig fährt, geltende Verkehrsregeln nicht einhält oder gar einen Unfall verursacht, kann bereits ab 0,3 Promille belangt werden.

23.39 Uhr: Absolutes No-Go, nicht nur auf dem Oktoberfest: jemanden ungefragt anzufassen, zu umarmen oder zu küssen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber manche brauchen das vielleicht noch einmal schriftlich. Übrigens wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Die tz erklärt, welche Strafen drohen. Passend dazu empfehlen wir Ihnen einen Gastbeitrag der Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“: „Keine Frau im Dirndl ist schuld daran, begrapscht zu werden!“

Weitere Oktoberfest-No-Gos (zum Beispiel das Trinkgeld für die Wiesn-Bedienung zu vergessen oder vollgegessen und betrunken in wilden Karussells zu fahren) lesen Sie in unserer Liste für Wiesn-Anfänger.

Oktoberfest 2018: Frost bis minus sechs Grad! Wird die Wiesn zur Winter-Party?

23.09 Uhr: Frost auf der Wiesn! Der deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für die Region München ausgegeben: „Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. In Bodennähe wird mäßiger Frost bis -6 °C erwartet“, heißt es auf der Website über den Zeitraum zwischen 2 Uhr und 8 Uhr früh. Am Mittwoch heißt es also: Glühwein statt Masskrug.

22.48 Uhr: Die Band im Schützenfestzelt spielt „Macarena“ und alle Wiesn-Bedienungen wissen sofort, was zu tun ist.

22.00 Uhr:Es muss nicht immer „Who the f** is Alice“ sein: Die Münchner Rapperin Fiva hat bewiesen, dass man auch mit fetten Beats statt alten Klassikern als Musikerin auf der Wiesn punkten kann.

21.49 Uhr: Die Stimmung im Schützenfestzelt ist prächtig, hier ein Foto unseres Wiesn-Reporters.

+ Die Stimmung im Schützenfestzelt ist prächtig. © Stefan Thalhamer

21.12 Uhr: Bestes Mittel gegen die Kälte: rein in die Zelte! Es sind alle noch offen, die Stimmung ist super und die Bands heizen den Leuten so richtig ein.

20.28 Uhr: Zum 38. Jahrestag des rechtsextremen Oktoberfestattentats wollen am Mittwoch (9.30 Uhr) Angehörige der Opfer, Betroffene und Vertreter der Münchner Stadtgesellschaft am Haupteingang des Festgeländes an das Verbrechen erinnern. Eine Bombe aus 1,39 Kilo TNT riss am 26. September 1980 zwölf Volksfestbesucher in den Tod, mehr als 200 wurden verletzt. Zudem starb der Attentäter Gundolf Köhler, ehemals Anhänger der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann. Bis heute sind die genauen Hintergründe unklar. Seit Dezember 2014 ermittelt die Bundesanwaltschaft neu. Vermutet wird, dass Köhler die Tat nicht allein verübte, sondern Komplizen hatte.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der bei dem Gedenken das Grußwort sprechen wird, hatte bereits im vergangenen Jahr auf weitere Aufklärung in dem Fall gepocht.

Seit Anfang September erinnert in München neben dem Mahnmal am Oktoberfesteingang auch eine Gedenktafel am Rathaus an den schwersten rechtsradikalen Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

20.17 Uhr: Die zurückgehenden Temperaturen fordern ihren Tribut. Die Schaustellerstraßen leeren sich merklich und die Wintermode der letzten Jahre wird ausgeführt. Einige Schausteller warten schon frierend auf Kundschaft.

19.39 Uhr: Golden glänzt die Wiesn in der Abendsonne ... aber die Temperaturen gehen rasant in den Keller.

+ Golden glänzt die Wiesn in der Abendsonne ... aber die Temperaturen gehen rasant in den Keller. © Stefan Thalhamer

18.52 Uhr: Knapp über zehn Grad hat es aktuell auf dem Oktoberfest, da kann man schon mal barfuß über die Wiesn laufen, wenn die Haferlschuhe drücken.

+ Zehn Grad und barfuß: Kann man schon mal machen auf der Wiesn. © Stefan Thalhamer

18.10 Uhr: Die Aussicht lohnt, aber man braucht schon starke Nerven, um auf den „Tower“ zu gehen. Hier ein paar Eindrücke.

+ Die Wiesn-Aussicht von „The Tower“ aus © Stefan Thalhamer

17.24 Uhr: Die beste Stimmung am heutigen Kinder- und Familientag hat zur Zeit das „Big Bamboo“. Hier gibt's Blumenketten für die Kleinen und eine geniale Stimmung durch das Animationsteam. Wer mit den Kleinen auf der Theresienwiese unterwegs ist - unbedingt vorbeischauen!

+ Zwei Animateure im „Big Bamboo“ © Stefan Thalhamer

Oktoberfest- Besucher spritzt Wiesn-Bedienung Ketchup ins Ohr

17.16 Uhr: Spaß oder Absicht? Mit dieser Aktion hat ein Oktoberfest-Besucher den Bogen wohl ziemlich überspannt. Nach einer Ketchup-Attacke musste sich eine Wiesn-Bedienung von Sanitätern behandeln lassen.

16.23 Uhr: Auf der Wiesn geht es wild zu. Die tz hat in der Vergangenheit mit Rennfahrer Martin Tomczyk die härtesten Fahrgeschäfte getestet, zum Beispiel den Olympia Looping. Unsere damalige Wiesn-Reporterin Jasmin hatte ihren Puls vorher und nachher mit dem von Tomczyk verglichen.

15.20 Uhr: Impressionen vom Festgelände: Die Biergärten auf der Oidn Wiesn sind bei strahlendem Sonnenschein gut gefüllt.

+ Optimales Wiesn-Wetter hier im Biergarten vom Herzkasperl-Festzelt. © Ramona Weise

Im Museumszelt gibt es heute eine kleine, kostenlose Ausstellung zur Wiesn und ein Karussell. Der Fahrpreis ist nur ein Euro:

+ Einen Euro zahlt man für dieses Fahrgeschäft. © Ramona Weise

Online-Petition fordert die „Mindestlohn-Mass“

14.30 Uhr: Beim Bier-Preis auf der Wiesn sind sich wohl die meisten einig: Günstig ist die Mass mit einem Preis von mehr als elf Euro nicht. Darum wird in einer Online-Petition, die an den Bayerischen Landtag gerichtet ist, jetzt die „Mindestlohn-Mass“ gefordert. Soll heißen: Eine Maß Bier soll von einer Stunde Arbeit bezahlbar sein. Mit dem aktuellen Mindestlohn, der bei 8,84 Euro liegt, ist das aber derzeit nicht möglich. „Für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben muss eine Maß Bier von einer Stunde Arbeit bezahlbar sein“, so die Erklärung von Markus Kern aus Bad Aibling, der die Petition ins Leben gerufen hat.

Im Moment läuft die Petition aber eher spärlich an. 33 Unterstützer haben die Petition bisher unterschrieben. Ziel sind allerdings 50.000 Unterschriften.

Jedes Jahr ein bisschen mehr: So hat sich der Bierpreis in den vergangenen Jahren entwickelt:

Frikadellen auf der Wiesn? Ein echtes No-Go!

14 Uhr: Ein absolutes No-Go für viele Einheimische: Eine Würstelbraterei auf der Oidn Wiesn hat sich auf ihren Schildern einen Fauxpas geleistet. Dort werden „Frikadellen“ und „Leberkäse“ angepriesen. Ein echter Bayer würde sich in der Metzgerei aber Fleischpflanzerl und Leberkas bestellen. „Also nix für ungut, aber auf der Oidn Wiesn a Frikadelle anzubieten geht gar nicht. Bei uns in Bayern heißt des immer noch Fleischpflanzerl“, schreibt der Facebook-Nutzer und zeigt ein „Beweisfoto“, das er unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat.

+ Frikadellen heißen in Bayern Fleischpflanzerl. Und bei Brez‘n wollen Einheimische kein Apostroph sehen. © Facebook

Security findet 21-Jährige im Gebüsch​​ an der Wiesn - Polizei geht vom Schlimmsten aus

12.48 Uhr: Eine Polizeimeldung überschattet den Auftakt der diesjährigen Wiesn. Eine 21-jährige Touristin aus Finnland wurde ohne Slip im Gebüsch auf dem Festgelände gefunden. Sie kann sich an nichts erinnern, aber die Polizei muss vom Schlimmsten ausgehen. Ähnliches konnte im Falle einer 32-jährigen Brasilianerin verhindert werden. Hier kam eine Mitarbeiterin im Festzelt gerade noch rechtzeitig in die Damen-Toilette.

Ein weiterer Fall für die Wiesn-Wache ereignete sich am Montag: Ein Mann fasste einer Frau aus dem Landkreis München unter den Rock. Als diese sich wehrte, schlug er ihr seinen Masskrug ins Gesicht.

11.57 Uhr: Zwar sehen wir immer öfter kuriose und gewöhnungsbedürftige Trachten-Outfits auf der Wiesn, aber auch traditionelle Dirndl und Lederhosen bekommt man auf der Theresienwiese zum Glück noch zu sehen. Denn: Tradition ist Trumpf! Wie der perfekte Oktoberfest-Look aussieht, erklären Trachten-Experten hier.

Nach der Wiesn: Betrunkener duscht und übergibt sich im falschen Haus

11.27 Uhr: Da hat wohl wirklich jemand zu tief in den Bierkrug geschaut: Ein 30-Jähriger wollte nach der Wiesn heim nach Taufkirchen, irrte sich betrunken aber in der Adresse. Das merkte er erst, nachdem er sich dort übergeben und geduscht hatte. Als er die Situation einigermaßen überblickte, war es dem 30-Jährigen so peinlich, dass er versuchte, seine Missetat wieder gut zu machen. Die kuriose Geschichte gibt es bei Merkur.de* zu lesen.

Oktoberfest 2018: Die besten Spar-Tipps für die Wiesn

11.01 Uhr: So ein Wiesn-Besuch kann den Geldbeutel ziemlich strapazieren. Muss er aber nicht! Denn es gibt auch Schnäppchen auf der Wiesn – wir haben die besten Geheimtipps für Sie gesammelt. Gerne an Freunde weitergeben.

10.21 Uhr: Am Dienstagnachmittag wird es eng in der U-Bahn: Es ist Wiesn, Bayern spielt in der Allianzarena und dazu kommt noch der übliche Berufsverkehr. Die MVG warnt vor einem riesigen Verkehrschaos - und plant drastische Maßnahmen.

Oktoberfest 2018: Ein Hauch von Nichts! Sophia Thomalla präsentiert ihr schlüpfriges Wiesn-Outfit

10.01 Uhr: Beim Wiesn-Rundgang von Trachten Angermeier hatte am Montag Sarah Lombardi ihr Wiesn-Debüt. Zusammen mit anderen bekannten Gesichtern, schlüpfte sie in ihr schönstes Dirndl. Weder Dirndl noch Lederhose gehört zum Wiesn-Outfit von Sophia Thomalla. Sie trägt lediglich eine Sonnenbrille im Bayern-Look und einen Spitzen-BH, wie die Moderatorin auf Instagram zeigte.

08.25 Uhr: Beim Oktoberfest-Spezial der RTL-Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ hat eine Münchner Wiesn-Bedienung 500.000 Euro am Montagabend gewonnen. Die 36-Jährige arbeitet seit sieben Jahren auf dem Oktoberfest. Lesen Sie die Zusammenfassung.

Dienstag ist Familientag auf der Wiesn

07.51 Uhr: Am heutigen Dienstag ist Familientag auf der Wiesn. Das bedeutet, viele Fahrgeschäfte sind für die Kleinen günstiger oder sogar gratis. Und beim Essen gibt es auch viele Vergünstigungen. Mehr Infos haben wir hier für Sie.

Unwetter auf der Wiesn: Oktoberfest am Sonntag abgesoffen

Am ersten Wochenende fegte ein Unwetter über die Wiesn. Das Festgelände wurde regelrecht überflutet, wie dieses Video auf Facebook zeigt.

Falls bei den Oktoberfest-Besucherinnen kurz vorher Panik ausbricht und sich die Frage stellt, wie genau die Dirndl-Schleife gebunden wird: Oben im Video und hier in unserem Service-Artikel erfahren Sie, was die Position der Dirndl-Schleife über den Beziehuingsstatus verrät. Und hier finden Frauen Anleitungen und Inspirationen für schöne Dirndl-Frisuren.

Fast schon Tradition hat mittlerweile auch die jährliche Erhöhung des Bierpreises. Doch was kostet die Mass dieses Jahr auf der Wiesn? Natürlich haben wir auch hierfür eine Übersicht mit allen Bierpreisen von den jeweiligen Zelten erstellt. Dort können Sie auch einsehen, welches Festzelt heuer preislich besonders zugelangt hat.

Und falls bei unseren weiblichen Oktoberfest-Besucherinnen kurz vor dem Festwiesenbesuch Panik ausbricht und sich die Frage stellt, wie genau die Dirndl-Schleife gebunden wird: hier in unserem Service-Artikel erfahren Sie, was sie beim Schleifen binden beachten müssen.*

