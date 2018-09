Oktoberfest im Live-Ticker: Nach tödlichem Wiesn-Streit - Besucher feiern trotzdem im Augustiner-Zelt 

Alle News und Geschichten

Heute ist Tag 8 des 185. Oktoberfests 2018. Das Volksfest wird von einem tödlichen Streit vor dem Augustiner-Festzelt am Freitagabend überschattet. Alle Wiesn-News und Geschichten lesen Sie bei uns im Live-Ticker.

Tag acht des 185. Oktoberfest, das seit Freitagabend von einem tödlichen Streit vor dem Augustiner-Festzelt überschattet wird. Die Polizei sucht den Täter, eine wichtige Zeugin und weitere Zeugen .

. Trotzdem wird mit einem großen Besucheransturm gerechnet, die Wetteraussichten für das zweite Wiesn-Wochenende sind gut.

Öffnungszeiten der Festzelte: 10 bis 23.30 Uhr (letzter Ausschank um 22.30 Uhr), Käfer Wiesn-Schänke und Weinzelt bis 1 Uhr nachts. In der Regel öffnen die meisten Fahrgeschäfte um 10 Uhr und schließen kurz vor Mitternacht.

Lesen Sie hier den Live-Ticker der vorherigen Wiesn-Tage.

10.50 Uhr: Es ist der Morgen nach dem fürchterlichen Streit, bei dem ein Mann aus dem Münchner Umland draußen im Raucherbereich vorm Augustiner-Festzelt getötet wurde. (Die Polizei sucht den Täter, eine wichtige Zeugin und weitere Zeugen, lesen Sie dazu den Ticker-Eintrag von 8.25 Uhr). Sonja Plagmann aus unserer Onlineredaktion hat darüber mit Wiesn-Besucherin Alexandra M. (41) aus Biberach vor dem Eingang des Augustiner-Zelts gesprochen. Alexandra und ihre Gruppe hatten im Zug nach München von der Tat erfahren und sich darüber unterhalten. „So etwas ist natürlich schrecklich und traurig und darf auf keinen Fall passieren.“ Sie habe ein schlechtes Gefühl, aber beunruhigt sei sie deswegen nicht. Sie wird an diesem zweiten Wiesn-Samstag trotzdem in die Augustiner-Festhalle gehen. „Wenn einen das beunruhigen würde, dürfte man nicht mehr rausgehen.“

Was Besucherzahlen und die Stimmung betrifft, beobachtet unsere Kollegin keinen Unterschied zu anderen Wiesn-Samstagen.

9.32 Uhr: Wir lieben es, Wiesn-Promi-Fotos zu schauen. Und natürlich, über die Begleitungen und die Trachten zu diskutieren. Wir liefern Ihnen von Freitagabend neue Bilder nach:

Mann stirbt bei Streit vor Augustiner-Festzelt: Täter auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen

8.25 Uhr: Wie die Wiesnwache heute Morgen auf Anfrage unserer Onlineredaktion mitteilt, sucht die Polizei noch immer die eine Zeugin des tödlichen Streits, bei dem ein 58-Jähriger aus dem Münchner Umland starb. Die Frau soll einem Security-Mitarbeiter gesagt haben, dass sie eine Schlägerei im Raucherbereich vor der Augustiner-Festhalle beobachtet habe. Danach verschwand sie in dem Menschengewühl und reagierte auch nicht auf eine Durchsage, sich dringend zu melden. So sah sie laut Polizei aus: zwischen 40 uns 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Figur, blonden und leicht gelockte Haare, trug eine rote Strickjacke über dem Dirndl. Die Wiesnwache betont, dass sie nicht nur die eine Zeugin, sondern weitere Zeugen suche. Ein 58-jähriger Deutscher aus dem Münchner Umland war bei der Auseinandersetzung gestorben. Noch immer fahndet die Polizei nach dem Täter. Eine Personenbeschreibung gibt es bislang nicht.

Besucher werden heute laut Stadt München nicht vor einem verschlossenen Augustiner-Zelt stehen. Den Wirt hat unsere Redaktion noch nicht erreicht.

Einige einheimische Oktoberfest-Besucher, die die Meldung über den Toten auf der Wiesn gelesen haben, werden sich an das Versprechen der Polizei München erinnern: „Wir haben in diesem Jahr wieder alles daran gesetzt, die Theresienwiese für die kommenden 16 Tage zum sichersten Ort in der ganzen Stadt zu machen“, hatte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins angekündigt.

Oktoberfest 2018: Das waren die Meldungen vom Freitag (28. September)

23.40 Uhr: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums München mitteilt, ist es um kurz nach 22 Uhr im Augustiner-Zelt zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde einer der Männer zunächst schwer verletzt, er starb trotz Reanimationsversuchen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.Alle neuen Informationen zu dem Fall finden Sie in diesem Artikel.

Sonnenschein am Wochenende: Besucheransturm auf dem Oktoberfest erwartet

23.10 Uhr: Die Festwirte und Fahrgeschäfte-Betreiber können sich über die Wiesn 2018 nicht beschweren: Das Wetter spielt mit und das Festgelände ist gut gefüllt. Am Wochenende wird mit einem neuen Besucheransturm gerechnet. Der Grund: Es wird sonnig! Meteorologen rechnen mit 14 bis 18 Grad tagsüber sowie strahlendem Sonnenschein. Auch an den Abenden soll es trocken bleiben. Ideale Bedingungen also für einen Besuch des Oktoberfestes. Auch an den Abenden soll es trocken bleiben, allerdings abkühlen. Nur werden sich das viele denken. Bereits am Freitag gab es lange Schlangen vor den den Zelten.

22.45 Uhr: Ängstlich kauerte das kleine Haserl zunächst hinter der riesigen Achterbahn - dem Olympia-Looping. Völlig zersaust. Als Schausteller Johann Agtsch (Chef des Fahrgeschäfts Freestyle) um die Ecke bog, hoppelte ihm das Tierchen geradezu freiwillig in die Hände. Tierheim-Sprecherin Judith Brettmeister geht davon aus, dass der schutzlose Aloisius - so heißt der Hase jetzt - ausgerissen ist oder ausgesetzt wurde. „Die nächsten kalten Nächte hätte er wohl nicht überlebt. Er wäre an Unterkühlung eingegangen.“ Aber nicht, wenn man sich einen starken Wiesn-Beschützer sucht. Agtsch nahm den Findling mit. Die Nacht verbrachte Aloisius bei den Schaustellern im Wohnwagen. Am nächsten Morgen brachte Agtsch Aloisius ins Tierheim. Falls sich die Besitzer nicht melden, wird das Wiesn-Häschen zur Adoption freigegeben. Rufnummer 089/921 00 00.

Zur Wiesn-Zeit: MVG-App jetzt mit bairischem Dialekt

+ Wer nach dem Oktoberfest-Genuss wieder gut nach Hause finden möchte, der kann sich von der MVG auf Bairisch helfen lassen. © Stefan Thalhamer 22.15 Uhr: Wer Wert auf die bairische Mundart legt, für den hat die Münchner Verkehrsgesellschaft nun etwas ganz besonderes im Angebot: Infos auf Bairisch. „Auf geht’s, pack ma’s!“ - So kann man’s in einer App der MVG lesen! Pünktlich zur Wiesn jetzt auch für Apple-Geräte. Und weil nach der Wiesn vor der Wiesn ist, funktioniert sie ganzjährig. „Tatsächlich habt ihr uns inspiriert“, sagt uns MVG-Mitarbeiter Johannes Reiter. „Die bairische Ausgabe (tz) hatte so viel gute Resonanz, dass wir unserer Verkehrs-App einen stärkeren lokalen Bezug geben wollten.“

Erster Wiesn-Freitag: Extreme Warteschlangen - alle großen Zelte sind zu

21.37 Uhr: Ganze 2,20 Mark kostete die Mass in ihrem ersten Wiesn-Jahr, daran erinnert sich Maria Flörl genau. Seit 1967 ist viel Zeit vergangen, doch das Oktoberfest ist immer Teil des Lebens der kleinen Frau mit den grauen Haaren und dem verschmitzten Lächeln geblieben. Und so steht Maria Flörl auch mit ihren 89 Jahren noch im Brezen-Standl im Biergarten der Fischer-Vroni und macht das, was sie besonders gut kann: Mit den Menschen ratschen und ihnen dann, wenn es gut läuft, auch eine Breze verkaufen. „Grüß Gott, schön, dass Sie vorbeischauen“, sagt Flörl zu einer Kundin, die an den Stand kommt. „Das macht 5,30 Euro.“ Und schon wandert die Riesen-Breze über die Theke.

+ Maria Flörl (89) arbeitet seit mehr als 50 Jahren auf dem Oktoberfest. © Sigi Jantz

In ihren Anfangs-Jahren auf der Wiesn arbeitete Maria Flörl als Bedienung. Zuerst im Löwenbräu-, dann im Armbrustschützenzelt und schließlich in der Bräurosl. Dort blieb die Waldperlacherin 35 Jahre lang. Für den damaligen Bräurosl-Wirt und Sprecher der Wiesn-Wirte Willy Heide (†2011) findet sie nur lobende Worte: „Der Willy war ein netter Mensch. Er hat uns geschätzt.“ Dumm sei das als Wirt sicher nicht, auch wenn das nicht alle so handhabten: Die Bedienungen brächten schließlich das Geld, sagt Flörl - und lacht. Als junge Frau ist sie 1948 nach München gekommen. Ganz allein, nur mit einem Rucksack. Sie wollte nicht im Osten Deutschlands bleiben, in den sich ihre sudetendeutsche Familie nach der Vertreibung geflüchtet hatte. „Meine Tante war in München, deswegen bin ich hierher“, erzählt Flörl. Sie beginnt an der Kasse beim Schillerkino zu arbeiten und trifft dort als „junges Fräulein“, wie sie sagt, auf einen heutigen Wiesn-Wirt: Wiggerl Hagn vom Löwenbräuzelt.

21.10 Uhr: Bei unserer Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2018 setzte sich am Donnerstagabend die 18-jährige Laura aus dem Osten von München durch - gegen mehr als 500 Konkurrentinnen. Hier lesen Sie ein ausführliches Porträt der hübschen Kaminkehrerin, die auch eine Leidenschaft für landwirtschaftliche Maschinen hegt.

20.52 Uhr: Diesmal musste die Wiesn-Polizei zu einem (weiteren) kuriosen Einsatz losziehen. In einem Festzelt gerieten zwei Männer in Streit, nachdem der eine die Freundin des anderen an den Haaren zog.

Er zieht seiner Tischnachbarin unvermittelt an den Haaren.

Ihr Freund schlägt ihm daraufhin ins Gesicht.

Bei uns stellen alle drei fest, dass sie italienische Landsleute sind ... und schämen sich ein bisschen.#weitgereistumsichhierkennenzulernen #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 28. September 2018

19.40 Uhr: Alle großen Zelte sind zu. Die Anzahl der Wartenden vor den verschlossenen Türen variiert von Zelt zu Zelt. Vor den ersten Zelten wie Fischer Vroni, Ochsenbraterei oder Armbrustschützen sind die Warteschlangen moderater als bei den Zelten, die im Anschluss kommen. Auch das Lieblingsbier scheint den meisten Besuchern nicht mehr wichtig zu sein. Vermehrt pilgern männliche Gruppen von Zelteingang zu Zelteingang, in der Hoffnung irgendwo noch Einlass zu bekommen.

19.38 Uhr: Mächtig viel los auf der Wiesn heute. Nur der Himmel ist anders als in den vergangenen Tagen. Es zieht eine durchgehende Wolkendecke auf. Zum Glück bleiben die Temperaturen bisher stabil und mild.

+ Wolkendecke über der Theresienwiese. © Stefan Thalhamer

19.29 Uhr: Das Oktoberfest-Wochenende startet und das merkt man deutlich. Die Laufwege sind voll von Menschen. Vor den Zelten, wie hier vor Rischarts Café Kaiserschmarrn, bilden sich lange Schlangen. Mit dem Einlass sieht es aber nicht gut aus. Vor Kufflers Weinzelt genau das Gleiche. Die Türen sind zu, der Biergarten voll. Winzerer Fähndl, Löwenbräu-Zelt, Schottenhammel - überall das gleiche Bild am Freitagabend.

19.14 Uhr: Das 185. Oktoberfest läuft auf Hochtouren, Menschen aus aller Welt strömen auf die Wiesn, Festzelte locken mit bayerischen Schmankerln - aber welches Zelt ist besonders beliebt? Lesen Sie das Ergebnis einer Umfrage.

Oktoberfest 2018: Münchner Polizei amüsiert Wiesn-Fans

18.39 Uhr: Unter dem Hashtag #Wiesnwache twittert die Münchner Polizei zwölf Stunden lang jeden Einsatz auf dem größten Volksfest der Welt, wie in den Jahren zuvor mit einem Augenzwinkern. Kostproben gefällig? „Wer randaliert, darf bei uns einchecken: Ein Betrunkener fliegt aus einem Festzelt und versucht trotzdem immer wieder einzudringen. Wir haben uns seiner angenommen“, berichteten die Beamten einige Stunden nach dem Start ihres Twittermarathons um 12 Uhr mittags.

+ Für die Polizeibeamte gibt es auf der Wiesn 2018 auch Lichtblicke zu verzeichnen. © Polizei München

17:25: Foto-Nachschub von Donnerstagabend! In der Bräurosl hielt es so gut wie niemanden mehr auf einem der 6000 Sitzplätze. In unserer Fotostrecke sehen Sie die schönsten Partybilder.

16.43 Uhr: Dass die Polizei auf der Wiesn allerhand zu tun hat, dürfte außer Frage stehen. Doch nicht selten dürfen sich die Beamten auf dem größten Volksfest der Welt auch angenehme(re)n Aufgaben widmen und haben so manches Mal Zeit für eine Wegbeschreibung oder einen Schnappschuss wie diesen:

After-Wiesn-Partys: Hier können Sie feiern, wenn die Oktoberfest- Zelte schließen

Um 22.30 Uhr ist Schankende auf der Wiesn, die Kellnerinnen und Kellner stellen die Bänke hoch, während die Ordner zu tun haben, schwankende Besucher aus den Zelten zu kehren. Gehen die Lichter im Zelt aus, ist die Party in München aber noch lange nicht zu Ende. Wer noch Feierlaune hat, muss in Minga lange nicht nach Hause, denn die Nightlife-Kollegen des Stadtmagazins "In München" haben für Sie die besten After-Wiesn-Partys recherchiert.

Oktoberfest-Video: Single oder nicht? Die Dirndl-Schleife verrät den Beziehungsstatus

