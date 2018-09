Oktoberfest 2018 im Live-Ticker: Zum ersten Mal Tische nur für Münchner Senioren

185. Wiesn startet am Samstag

von Miriam Sahli-Fülbeck schließen

Das 185. Oktoberfest startet am Samstag (22. September). Um 12 Uhr wird Münchens Oberbürgermeister die Wiesn mit dem Anstich des ersten Bierfasses eröffnen. Lesen Sie schon jetzt die wichtigsten Meldungen und schönsten Geschichten.

Am ersten Wiesn-Samstag (22. September) beginnt um 10.45 Uhr der Einzug der Festwirte und Brauereien

Um 12 Uhr ist der Anstich im Schottenhamelzelt

Am ersten Wiesn-Sonntag (23. September) beginnt um 10 Uhr der Trachten- und Schützenumzug (hier alle Oktoberfest-Termine im Überblick)

Öffnungszeiten der Festzelte: 10 bis 23.30 Uhr, Käfer Wies‘n-Schänke und Weinzelt bis 1 Uhr nachts

Folgen Sie für schöne Wiesn-Fotos auch unseren Instagram-Accounts tz_muenchen, @merkur.de, @tzwiesnmadl.

12.59 Uhr: Das Café Kosmos im Münchner Bahnhofsviertel bleibt auch während des Oktoberfests 2018 trachtenfrei. Wirt Florian Schönhofer wider die Wiesn nämlich an, er schämt sich sogar für sie, schrieb er vor ein paar Jahren in seinem viel beachteten Gastbeitrag für tz.de. Darin rechtfertigt er seine Entscheidung: „Vor Jahren hatten am ersten Wiesn-Abend Oktoberfest-Besucher gegen meine Schaufensterscheibe uriniert. Es stank erbärmlich, war nicht zum Aushalten. Seitdem hängt prominent der Zettel mit der durchgestrichenen Lederhose hier. Wer eine Lederhose oder ein Dirndl trägt, darf nicht auf ein „After-Wiesn“-Bier (schreckliches Wort) ins Café Kosmos kommen – und das hat sich in München herumgesprochen. Die Alternative wäre, während der Wiesn komplett dicht zu machen.“

11.48 Uhr: O’gspendt is! Die Münchner Kabarettistin Liesl Weapon gibt der Sauferei auf dem Oktoberfest 2018 einen Sinn: für jede bestellte Mass einen Euro spenden. Das Geld ist für Münchner Tafel bestimmt, die jede Woche mehr als 20.000 Bedürftige mit 120.000 Kilogramm Essen versorgt. Bürgermeister Josef Schmid (48, CSU) hat die Schirmherrschaft für das „Prostspenden“ übernommen. Er sagt: „Selten habe ich Menschen so gerne zum Trinken animiert. Aber denken Sie daran: Trinken Sie nur so viel, dass Sie sich danach noch erinnern können, wie viel es war – und bei Zweifeln runden Sie den Spendenbetrag doch einfach auf.“ Übrigens: Das freiwillige Spenden findet unabhängig von den Festzelten online auf www.prostspenden.de statt.

Ebenso herzig und dabei nicht weniger wichtig ist eine Aktion, die der Seniorenbeirat mit den Wirten der Kleinen Wiesnzelte ins Leben gerufen hat: ein Stammtisch für Senioren, reservierte Bereiche für die Generation ab 60 – mit günstigeren Gerichten und Abstellflächen für Rollatoren. Die Stammtische stehen von Montag bis Freitag bereit. Dabei gilt: keine Reservierung, keine Verzehrpflicht, einfach kommen. Denn es gilt: Zusammen ist man weniger allein.

10.25 Uhr: Die Finalistinnen unserer Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2018 haben heute einen vollen Terminkalender: Erst suchen sie sich Dirndl bei Daller Tracht aus, die sie am Finalabend beim Catwalk im „das Wiesnzelt“ zeigen werden. Nach einer Brotzeit heute Mittag im Löwenbräukeller machen die tz-Wiesn-Madl-Kandidatinnen ein Fotoshooting. Und nachmittags schauen sich die Finalistinnen den Hauptpreis an: einen Mercedes-Benz GLA 180*. Bei Mercedes in München werden noch mal Fotos gemacht und ein Video gedreht.

Darum haben unsere tz-Wiesn-Madl-Finalistinnen heute einen vollen Terminkalender Zur Fotostrecke

Oktoberfest 2018: Wird der Wiesn-Start verregnet? Eine Expertin legt sich fest

07.56 Uhr: Ogfrorn is! Es ist wie verhext: Während München derzeit noch vom schönen Spätsommer verwöhnt wird, vollzieht sich – wie so oft in den vergangenen Jahren – exakt zum Wiesn-Auftakt am Samstag ein Wetter­umschwung. „Eine Kaltfront bringt am Freitagabend Schauer und Gewitter“, sagt Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst. Für den ersten Oktoberfest-Samstag heißt das: Temperaturen nur noch um die 19 Grad. Die gute Nachricht: „Der Regen hört am Vormittag auf, zum Anstich wird es bei etwa 16 Grad Celsius wohl trocken sein“, sagt Kernn. Auch am Sonntag bleibt es eher frisch mit Höchstwerten von 19 Grad Celsius. Am Morgen und Vormittag kann es ein paar Tropfen regnen, später wird es freundlicher. „Es kann noch sonnige Abschnitte geben, aber die Wolken dominieren…“

In der Nacht auf Montag zieht dann ein Sturmtief über den Norden. Und da fangen die Unsicherheiten in der Prognose an: Je näher das Tief an Bayern vorbeizieht, umso kälter wird es zu Beginn der ersten Wiesn-Woche, so Kernn. Nach derzeitiger Einschätzung halten der kräftige Wind und der gelegentliche Regen vom Tief am Montag an. Die Höchstwerte liegen dann nur noch um die 16 Grad Celsius. Am Dienstag könnte die Schauerwahrscheinlichkeit zurückgehen, die Temperaturen dürften dann noch bei 14 oder 15 Grad liegen. Für den Mittwoch wird derzeit ein Sonne-Wolken-Wechsel bei 16 Grad prognostiziert. Zumindest fürs zweite Wiesn-Wochenende gibt es aber Hoffnung. Expertin Kernn: „Es gibt dann nicht mehr den Ostwind wie zur Wochenmitte.“ Die Temperaturen könnten auf etwa 20 Grad Celsius ansteigen… Ein Auf und Ab wie beim Wellenflug im Kettenkarussell.

07.43 Uhr: 16 Tage lang wird München im Ausnahmezustand sein: Millionen Menschen werden auf das Oktoberfest 2018 strömen. Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins erklärt die Wiesn aus Sicht der Polizei. Er verspricht: „Wir haben in diesem Jahr wieder alles daran gesetzt, die Theresienwiese für die kommenden 16 Tage zum sichersten Ort in der ganzen Stadt zu machen.“

Oktoberfest 2018: Das waren die Wiesn-News vom Mittwoch

15.05 Uhr (noch drei Tage bis zum Oktoberfest 2018): Unternehmen sollten sich immer einen Münchner ins Marketingteam holen, wenn sie sich Oktoberfest-Werbung ausdenken. Aktuelles Beispiel: Ritter Sport. Der Schoko-Hersteller hat in der Halle des Hauptbahnhofs ein riesiges Plakat anbringen lassen, auf dem ein peinlicher Tippfehler zu finden ist: statt Wiesn steht dort „Wies‘n“ mit einem „Deppen-Apostroph“. Der Bild-Zeitung, die zuerst darüber berichtete, antwortete eine Sprecherin von Ritter Sport: „Es freut uns, dass Ihnen unser Plakat aufgefallen ist. Aber wir werden den Fehler schnellstmöglich korrigieren.“ Die Diskussion um „Maß“ und „Mass“ klammern wir mal aus.

+ Peinlich, peinlich. Erkennen Sie, was auf diesem Oktoberfest-Plakat nicht stimmt? © Leserreporter Matthias J. Lange

Erinnern Sie sich noch an die riesige Oktoberfest-Anzeige „Wir begrüßen unsere Gäste - Servus, Grüzi und Hallo!“ im vergangenen Jahr? Der Betreiber des Fahrgeschäfts „Drifting Coaster“ gab damals zerknirscht zu: „Ich komme aus Hannover und wusste es nicht besser. Aber seien Sie nicht zu streng mit mir, wir sind das erste Mal hier.“ Geändert hat er die „falsche Begrüßung“ trotzdem.

13.40 Uhr: Es gibt ja immer Leute, die etwas zu meckern haben: Das Oktoberfest sei zum Massenbesäufnis verkommen und habe mit Tradition nichts zu tun. Der Münchner Schauspieler und Autor Moses Wolff verteidigt seine Wiesn leidenschaftlich. Wolff, den viele von der Lesebühne im Schwabinger Vereinsheim kennen, nennt viele Gründe, warum ihn Kritik am Oktoberfest persönlich kränkt: „Ich bin so gut wie jeden Tag draußen, sitze gerne im Biergarten, mag es aber auch im Zeltinneren, auf den Galerien, in den Boxen oder manchmal auch im Mittelschiff, wo ich mich an jener geballten Euphorie, die tausende von Menschen gleichzeitig erleben, erfreue. Ich suche sowohl die Schaustellergasse mit den unfassbar lustigen Recommandeuren im Teufelsrad und den stets zu Streichen und frechen Sprüchen aufgelegten Mitarbeitern der Krinoline auf, als auch die schönsten gastronomischen Betriebe der Welt: die Bierzelte.“

12.00 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Wiesn-Ticker vom ersten Oktoberfest-Wochenende. Die Wiesn startet am 22. September um 10.45 Uhr mit dem Einzug der Festwirte und Brauereien auf die Theresienwiese. Pünktlich um 12 Uhr wird dann Oberbürgermeister Dieter Reiter den Schlegel im Schottenhammel schwingen und den Anstich des ersten Bierfasses übernehmen. Im vergangenen Jahr brauchte er zwei Schläge dafür. Wird er das auch dieses Jahr wieder hinbekommen? Immerhin hat er ja Training. Wenn er dann das berühmte „O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“verkündet hat, geht das 185. Oktoberfest offiziell los.

Auch dieses Jahr wird dann am Tag danach, am Sonntag (23. September) der berühmte Trachten- und Schützenumzug stattfinden. Wer Abwechslung zum Oktoberfest-Trubel in den großen Zelten sucht, geht in die kleinen Wiesn-Zelte oder auf die Oide Wiesn, die von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet ist. Kosten liegen hier bei 3 Euro. Die Festzelte auf dem Oktoberfest sind bis 23.30 Uhr offen. Ausnahmen bilden die Käfer Wies‘n-Schänke und das Weinzelt, die beide bis 1 Uhr nachts geöffnet sind. Der Eintritt ist in allen Festzelten frei. Eine Anleitung, wie Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am besten zum Oktoberfest gelangen, haben wir Ihnen ebenfalls zusammengestellt.

Bierpreise auf dem Oktoberfest 2018: Wie viel kostet die Wiesn-Mass in den großen Zelten?

Und nun zu den anderen wirklich wichtigen Themen: Was kostet das Bier und was muss ich anziehen? Die Bierpreise steigen jedes Jahr an. Leider. Bis zu 11,50 Euro verlangen die Wirte für einen Liter Bier. Wie viel die Mass in welchem Zelt kostet, finden Sie in unserer Übersicht. Wenn Sie nur ein bestimmtes Münchner Bier trinken wollen, lesen Sie hier, welche Biersorte in welchem Zelt ausgeschenkt wird.

Teilen Sie den Bierpreis-Vergleich mit anderen Oktoberfest-Fans auf Facebook

Trachten-No-Gos: Womit blamiere ich mich auf dem Oktoberfest 2018?

Die Besucher zieht es nicht nur wegen Bier und Hendl aufs Oktoberfest. Sie haben auch einen Grund, ihre Tracht anzuziehen. Machen Sie aber bitte keine Anfängerfehler! Im Video zeigen wir Ihnen, welche Fehler Sie bei einem Dirndl unbedingt vermeiden sollten.

Außerdem erklären wir Ihnen, wo die Dirndl-Schleife hingehört und welchen Beziehungsstatus die Frau signalisiert, wenn sie die Schleife rechts, links oder in der Mitte bindet. Auch Männer üssen aufpassen, dass sie sich nicht mit ihrer Tracht blamieren. Achten Sie auch auf die richtigen Schuhe zum Dirndl oder zur Lederhose. Welcher Schuh zu welcher Tracht gehört, erklärt Ihnen unsere Expertin. Lesen Sie, welche elf Dinge Sie außerdem niemals auf der Wiesn tun sollten.

Video Liebe Frauen, mit diesen Dirndl-Fehlern blamiert ihr euch auf dem Oktoberfest

sah/sl/wei/sb

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,7l; außerorts 5,8l; kombiniert 7,2l; CO2-Emission kombiniert: 132-220g/km; Effizienzklasse D.