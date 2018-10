Kabarettistin fasst BR-Moderatorin vor laufender Kamera an die Brust

Was war da los?

von Merja Schubert schließen

Es war ein emotionaler letzter Wiesn-Tag, den der BR live im Fernsehen begleitete. Bei einer Szene schauten einige Zuschauer allerdings zweimal hin.

München - Ja, was war da denn los? Kabarettistin Constanze Lindner (45) hat BR-Moderatorin Claudia Finger-Erben (38) an die Brust gefasst - und das vor laufender Kamera.

Eigentlich begann alles ganz harmlos. Der BR berichtete live vom Wiesn-Finale aus dem Hacker-Zelt, als plötzlich Überraschungsgast DJ Ötzi auf der Bühne auftauchte. Der Musiker sang gemeinsam mit der Band seinen Hit „Ein Stern (der Deinen Namen trägt)“ und gesellte sich danach spontan zu der Kabarettistin und der BR-Moderatorin auf den Balkon.

Lindner zu DJ Ötzi: „Du hast das Herz am rechten Fleck“

Auf die Frage von Finger-Erben, wie es denn sei, nach München auf die Wiesn - quasi „Heim“ - zu kommen, meinte DJ Ötzi: „Mittlerweile ist es ein Heim kommen. Früher konnte ich nicht so damit umgehen, aber es ist echt was Großes, wenn du hier einen Wiesn-Hit haben darfst. Ich bin sehr dankbar darüber und wahnsinnig glücklich. Sowas wird Dir nicht geschenkt.“

Da schaltete sich Constanze Lindner ein. „Du bist so bodenständig geblieben, das ist so herrlich. Du hast das Herz am recht Fleck“, lobte sie und fasste DJ Ötzi an die linke Brust, um ihre Worte zu unterstreichen. „Also da“, wiederholte sie und griff dem Musiker noch etwas beherzter an die linke Brust.

Kehraus: Die schönsten Bilder vom großen Wiesn-Finale im Schützen-Zelt Zur Fotostrecke

DJ Ötzi: „Da würde ich nicht hinlangen“

Moderatorin Finger-Erben lachte über die „intime“ Szene der beiden und kommentierte: „Fasst euch an, fühlt euch frei!“ Das nahm Lindner offenbar wörtlich - und fasste danach spontan auch der Moderatorin kurz an die linke Brust und sagte: „Da.“ Während die beiden Damen lachten, sagte DJ Ötzi leicht schmunzelnd: „Da würde ich nicht hinlangen.“ Eine Szene, die nicht nur bei der Moderatorin, der Kabarettistin und dem Musiker für Schmunzeln sorgte - sondern bestimmt auch bei vielen TV-Zuschauern.

Den letzten Tag auf der Wiesn samt Kehraus können Sie hier noch mal im Ticker nachlesen.

Lesen Sie auch:

In Sauna der Therme Erding: Schlägerei endet blutig

Von wegen Wellness und Ruhe: Im Saunabereich der Therme Erding ist es am Sonntagmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.