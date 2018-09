Mit 15 Jahren auf der Kutsche: Alina frischt den Festzug auf

Fesch in Tracht: Alina Ajdini (15) am Fischbrunnen in der Innenstadt.

Die Vorfreude steigt: Am 22. September startet das 185. Oktoberfest. In unserer Serie stellen wir die Festzelte und die Wirte vor. Heute: die 15-jährige Alina Ajdini und das Festzelt Tradition.

München - Alina Ajdini (15) ist ein ganz normaler Münchner Teenager. Aber einmal im Jahr darf sich die Gymnasiastin wie eine Prinzessin fühlen. Genauer gesagt: wie eine Wiesn-Prinzessin…

Denn dann fährt Alina beim Einzug der Wiesn-Wirte im Wagen des Festzelts Tradition mit. Und so manche Schulkameraden und Lehrer entdecken sie in der Fernseh-Übertragung oder winken ihr vom Straßenrand aus zu.

Vor drei Jahren das erste Mal auf Kutsche

„Voll aufregend“, war es vor drei Jahren, als sie das erste Mal mit auf die Kutsche durfte, erzählt Alina. Dazu kam es, weil ihre Mutter Sabine (47) im Ratskeller arbeitet. Und den betreiben die Familien Wieser und Winklhofer: die Wirte des Festzelts Tradition.

Die Wirte fragten Alina, ob sie nicht beim Einzug dabei sein wolle. Das junge Madl kennen sie schon, seit es ein Baby war. Als Kind besuchte Alina ihre Mama häufig bei der Arbeit und machte ab und an ihre Hausaufgaben im Ratskeller.

+ Im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn geht’s gemütlich zu - drinnen und draußen im Biergarten. © Michael Westermann

Mama und Freundin winken vom Straßenrand aus

Am Tag des Einzugs wird sich Alina in ihr Dirndl werfen, das gehört für sie dazu. Dann geht’s ab auf den Wagen. „Die Menschen freuen sich immer total, den Wagen zu sehen. Das ist toll“, lacht sie. Mama Sabine und eine Freundin werden ihr vom Straßenrand aus zuwinken.

Ob sie selbst mal in der Gastronomie arbeiten möchte, weiß Alina noch nicht. „Ich finde es aber Wahnsinn, wie sehr sich die Leute in dem Bereich anstrengen, um eine tolle Leistung zu bringen.“ Jetzt kommt sie erst einmal in die zehnte Klasse in ihrem Gymnasium in Berg am Laim. Sprachen sind ihre Stärke in der Schule. In ihrer Freizeit tanzt Alina Zumba und singt im Chor.

„Achterbahn geht“ - trotz Höhenangst

Auf der Wiesn fährt die 15-Jährige auch gerne mal was. Durchaus auch Achterbahn, obwohl sie Höhenangst hat. „Für mich sind nur diese Türme schlimm, bei denen die Besucher hochfahren und dann ganz schnell runtersausen“, erzählt sie. „Aber Achterbahn geht.“

Bis sie mit den anderen Gästen ohne Begleitung eines Erwachsenen im Bierzelt feiern darf, muss Alina allerdings noch ein Jahr warten. Schließlich wird die Münchnerin erst im Dezember 16. Aber wie heißt es so schön: Vorfreude ist die schönste Freude…

Die Wirtsfamilie

Das Festzelt Tradition wird von zwei Wirte-Ehepaaren geführt: Einmal von Christine (67) und Toni Winklhofer (69) unter Mithilfe der Söhne Christian (47) mit Frau Petra (46) und Thomas (44) mit Frau Isabella (42). Das andere Wirtepaar des Zelts sind Toni Winklhofers Schwager Peter (62) und Schwägerin Margot (59) ­Wieser. Beide Familien betreiben auch den Ratskeller am Marienplatz. Das Festzelt wurde im Jahr 2013 neu gebaut. Ihre Premiere auf der Wiesn feierten die Wirte-Familien schon im Jahr 2000 mit einem kleineren Zelt auf dem ZLF.

+ Wirte-Familie: Toni Winklhofer (l.) führt das Festzelt Tradition gemeinsam mit Ehefrau Christina und den Söhnen Christian (r.) und Thomas. © Michael Westermann

Das Zelt in Kürze

Bierpreis: 11,10 Euro

Die Brauerei: Augustiner

Halbes Hendl: 11,30 Euro

Schmankerl: Viele traditionelle Schmankerl und auch vegetarische Gerichte - für Veganer gibt’s ein Kartoffelgulasch (9,80 Euro) und Rumfordsuppe (Rollgerste in Gemüse­brühe, 5,50 Euro)

Günstig essen: Wochentags (Montag bis Freitag) gibt es Mittagsschmankerl: Reisfleisch vom Wiesnhendl für 9,80 Euro oder Gesurtes Wammerl mit Kartoffel-Gurkensalat und frisch gerissenem Meerrettich: 13,70 Euro

Sitzplätze: 5000 innen, 2800 im Garten, zusätzlich 200 im Weißbiergarten, der Eintritt auf das Gelände der Oidn Wiesn kostet 3 Euro (mit Wiedereintritt)

Raucher: Abgeschlossener, teilweise überdachter Bereich. Direkt vom Festzelt aus zugänglich

Musik: Münchner Oktoberfestmusikanten unter der Leitung von Wolfgang Grünbauer und täglich wechselnde Gastkapellen aus verschiedenen Trachtengauen. Sonntag von 12 bis 13 Uhr Frühschoppen des BR (Livesendung) unter anderem mit Blaskapellen, Trachtengruppen, Goaßlschalzern. Täglich ab 14.30 Uhr kleiner Trachtenumzug über die Oide Wiesn, danach zweistündiges Trachtenprogramm

Heuer neu: Wochentags (Mo-Fr) von 10 bis 12 Uhr: „Lohnkutscher“-Frühstück (Röstkartoffel mit Speck, Zwiebel, Spiegelei und geröstete Schwarzbrotecken) für 7,80 Euro. Donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr lädt das Zelt jeweils 300 Kinder aus Münchner Kindergärten (Bewerbungen unter Reservierung@Oktoberfestzelt-tradition.de) zum Treffen mit dem Münchner Kindl Viktoria Ostler ein. Die Kinder können sich gratis und unlimitiert am Limobrunnen bedienen und bekommen einen speziell angefertigten, wiederverwendbaren Becher geschenkt.

Ramona Weise

