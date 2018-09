Schon seit ihrer Schulzeit: Susis Welt sind die Pferde

Wiesn-Festzelte und ihre Wirte im Portrait

Die Vorfreude steigt: Am 22. September startet das 185. Oktoberfest. In unserer Serie stellen wir die Festzelte und die Wirte vor. Heute: Susi Schimmer von der Ochsenbraterei.

München - Die Schwere-Reiter-Straße in Schwabing ist zweispurig, mittendrin die Tram 12. Dementsprechend geht es zu. Doch am Türschild der Hausnummer 22 heißt es: Kutscherei Holzmann. Kutschen, Pferde? Hier? „Das ist unser Gallisches Dorf“, sagt Susi Schimmer (55) stolz. Sie meint die unscheinbare Siedlung zwischen Barbara- und Infanteriestraße.

Früher eine Militäranlage, heute unter Denkmalschutz. Im Innenhof: Pferdeboxen. Darin warten vier Schimmel auf ihren großen Einsatz: Feli, Wuschel, Bolero und Jana ziehen heuer den geschmückten Haberl-Vierspänner über die Schwanthalerstraße zur Wiesn. Susi Schimmer und ihre Kollegin Ulrike (45) steuern den Wagen.

Schon zu Schulzeiten in Kutscherei ausgeholfen

Schimmer ist die Inhaberin der Kutscherei und seit 45 Jahren mit dem Betrieb verbunden. Erst hat sie nur ausgeholfen: „Nach der Schule bin ich immer hergekommen und habe mich nützlich gemacht“, sagt sie. Ausmisten, Fellpflege. „Mit 18 hab ich das erste Mal selbst die Zügel in der Hand gehabt.“

Die Kutscherei Holzmann ist ein Münchner Urgestein. Es gibt sie seit über 70 Jahren. Die 13 Kutschen der Holzmanns sind allesamt weit über hundert Jahre alt. Die gelernte Sattlerin Schimmer und ihre Kollegen sind die einzigen, die durch den Englischen Garten fahren dürfen. „Unser Standplatz ist am Chinesischen Turm“, sagt Schimmer.

Als die Haberls dort einen Biergarten eröffneten, lernte man sich kennen. „Kurz darauf haben die Haberls die Ochsenbraterei übernommen.“ Das war 1980: „Damals war die Wirtstochter Antje Schneider noch ein kleines Madl“, sagt Schimmer und lacht. Zum Einzug der Festwirte nimmt die Wirtsfamilie seither im Wagen der Kutscherei Holzmann Platz.

Hinternklatscher können zum Problem werden

Für die Pferde gibt es ab und an ein Zuckerl. „Nervennahrung“, sagt Schimmer. „Es kommt immer wieder vor, dass Leute den Pferden plötzlich auf den Hintern klatschen“, sagt sie. „Wenn das Pferd dann austritt, haben wir ein Problem.“ Da braucht‘s eben gute Nerven. Doch an Erfahrung mangelt es den Tieren nicht: „Feli ist mit 18 Jahren fast schon eine alte Oma“, sagt Schimmer und lacht. „Sie läuft seit fünf Jahren im Vierspänner mit.“ Da weiß ein gutes Pferd, was sich gehört und was nicht.

Ob sie je etwas anderes sein wollte als Kutscherin? Schimmer stutzt kurz. „Nein“, sagt sie dann, „was soll ich denn machen? Das alles hier ist mein Leben.“

Die Wirtefamilie im Portrait

Antje Schneider (50) und ihre Mutter Anneliese Haberl sind die Wirtinnen in der Ochsenbraterei. Sie führen das Wiesnzelt seit dem Tod von Vater und Ehemann Hermann Haberl (†71) im Jahr 2011 als Frauen-Duo. An seinem 40. Geburtstag hatte Haberl 1979 den Zuschlag für die Schützenfesthalle als Wirt bekommen. Ein Jahr später übernahm er die Ochsenbraterei und gab das Schützenzelt wieder ab. Tochter Antje ist seit dem Jahr 2000 auch Festwirtin für die Ochsenbraterei. Vergangenes Jahr ließ die Brauerei in Zusammenarbeit mit der Wirtin das Zelt neu bauen.

+ Doppelte Frauenpower: Antje Schneider (r.) und Anneliese Haberl führen die Ochsenbraterei seit 2011. © Sigi Jantz

Das Zelt in Kürze

Bierpreis: 11,20 Euro

Die Brauerei: Spaten

Halbes Hendl: 11,80 Euro

Schmankerl: Ochsenbraten an kräftiger Rotweinsoße mit Kartoffelsalat aus Bio-Kartoffeln 17,30 Euro

Günstig essen: Von Montag bis Donnerstag (11-15 Uhr, außer am 3.10.) gibt es verschiedene Gerichte zu 12,50 Euro

Für die Kleinen: 2 Schweinsbratwürstl mit Püree oder Spätzle mit Ochsensoße (3,90 Euro), dazu Bluna Orange (0,5 l) für 3,50 Euro

Seniorenangebot: Kalbfleischpflanzerl mit Kartoffelsalat aus Bio-Kartoffeln für 6,00 Euro

Sitzplätze: 5995 innen und 1646 im Garten

Raucher: speziell überdachter Außenbereich mit Wiedereinlass

Musik: Die Festkapelle Mathias Achatz spielt ganztägig im Zelt





Severin Heidrich



