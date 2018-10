Wiesn-Vergewaltigung verhindert: Frau entkommt Sex-Täter

Übergriff in Damenkabine

Ein Unbekannter wollte eine Frau (20) auf dem Oktoberfest 2018 in einer Damenkabine vergewaltigen. Die Münchnerin konnte den Sex-Täter abwehren und fliehen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag, 29. September. Die 20-Jährige hatte gerade eine Toilettenkabine vor einem Festzelt verlassen und wartete auf ihre Freundin. Plötzlich wurde sie von einem Unbekannten an den Händen in eine Damenkabine gezogen. Dort versuchte der Mann, sie zu vergewaltigen.

Die Frau konnte sich im letzten Moment von dem Sex-Täter befreien. Aufgrund ihrer massiven Gegenwehr und ihrem Schreien ließ er von ihr ab, die Frau konnte unverletzt entkommen.

Erst als sie sich nach einiger Zeit ihrer Freundin von dem Vorfall berichtete, wurde die Polizei wegen der versuchten Vergewaltigung informiert und Anzeige erstattet.

Eine Täterbeschreibung gibt es derzeit nicht.

