“Was vom Anstich übrig blieb“: Oktoberfestbesucher hat auf dem Heimweg etwas sehr Wichtiges vergessen

Eine Münchnerin findet nach der Wiesn kurioses auf der Straße. Bleibt zu hoffen, dass der Besitzer trotzdem gut nach Hause kam. Alle Infos im Oktoberfest-Ticker.

O‘zapt is! Das 186. Oktoberfest ist eröffnet. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter brauchte zwei Schläge.

Öffnungszeiten der Festzelte: Von 10 bis 23.30 Uhr (letzter Ausschank um 22.30 Uhr). Die Käfer Wiesn-Schänke und Kufflers Weinzelt haben bis 1 Uhr geöffnet, die letzten Getränke gibt es um 0.30 Uhr. Am Wochenende beginnt der Ausschank um 9 Uhr.

Das Wetter zeigte sich am ersten Wiesn-Wochenende von seiner freundlichen Seite, am Montag zeigt sich der Wettergott weniger gnädig.

<<<Aktualisieren>>>

12.42 Uhr: Auch am regnerischen Montag reißt der Strom an Wiesn-Meldungen nicht ab. Ein junger Mann darf seine Lederhosn für die nächsten zwei Wochen in den Tiefen seines Kleiderschranks versenken. Die Polizei hat ihn mit einem dauerhaften Wiesn-Bann belegt, nachdem er sich wiederholt daneben benommen hatte. Eine eher traurige Nachricht: Am Sonntag ist ein zweijähriges Kind aus dem Karussell gestürzt.

Update vom 23. September, 11.50 Uhr: Ein Besucher des Oktoberfests hat nach dem Anstichtag am Samstag etwas Elementares vergessen. Unsere Redakteurin Kathi Brack postete ein Bild von einer liegengelassenen Lederhose, ein Paar Haferlschuhen und Stricksocken. Offenbar hat der Besitzer plötzlich den Drang verspürt, sich auf der Straße auszuziehen und barfuß weiterzuziehen.

„Was vom Wiesn-Anstich übrig blieb...“ schrieb die Fotografin zu ihrem Fund.

„Ist der in Rauch aufgegangen?“, fragt User unter dem Tweet. Das wird wohl kaum passiert sein. Hoffentlich ist der Besitzer auch leicht bekleidet noch gut nach Hause gekommen.

Video: Die Finalistinnen zum tz-Wiesn-Madl 2019 auf dem Trachten- und Schützenumzug

Oktoberfest 2019: Das waren die News vom Wochenende

22.43 Uhr: Wespen-Alarm auf der Wiesn! Bereits acht Besucher mussten dort wegen Stichwunden medizinisch versorgt werden, wie die Abendzeitung berichtet: „Heuer gibt es gefühlt so viele Wespen wie noch nie um diese Zeit.“ Die Stadt München hat auf dem Festgelände sogar Wespen-Warnschilder aufgehängt, mit dem Abbild einer Wespe und dem zweisprachigen Hinweis: „Achtung Wespen! Attention wasp!“.

20.49 Uhr: Unser Wiesn-Reporter Stefan Thalhamer hat auf halbem Ohr mitbekommen, wie sich zwei Security-Mitarbeiter darüber unterhalten, wo die Gäste so ihre Maßkrüge verstecken, wenn sie sie „mitnehmen“ wollen. Der eine tippt auf Mäntel mit extra eingenähten Taschen. Der andere hält dagegen: Er habe einen Mann mit Schlaghose erwischt, der sich den Krug an die Wade genäht hatte. "Der is glafa ois hätt a in d Hosn g'sch...n"!

19.04 Uhr: Hoppla! Wo ist denn diese freizügige Figur hin? Dem altehrwürdigen Geisterschloss fehlt auf dem Oktoberfest 2019 sein Markenzeichen. Eine großbusige Dämonen-Frau ritt sonst immer den Drachen und war ein beliebtes Fotomotiv für die vielen Gäste der Wiesn. War die Figur dieses Jahr etwa zu heiß? Fakt ist: Den Drachen gibt es nach wie vor auf dem Geisterschloss. Nur die Dame mit der üppigen Oberweite fehlt. Dabei trug sie in der Vergangenheit sogar einen Bikini! Oben-ohne-Szenen wären den Wiesn-Besuchern sowieso erspart geblieben. Auch sorgte die Figur bislang noch nie für Diskussionen. Oder fanden Gäste die Drachen-Reiterin auf einmal zu anstößig?

+ Die Dame mit der üppigen Oberweite ritt früher immer den Drachen auf dem Geisterschloss. © Jantz

Oktoberfest 2019: Zu sexistisch für die Wiesn? Busen-Figur vom Geisterschloss verschwunden!

Die Bildkombo zeigt das Geisterschloss auf dem Oktoberfest 2019: Der Drache ist weiterhin Bestandteil des Geisterschlosses. Nur die leicht bekleidete Dame ist mittlerweile verschwunden. Früher war die Figur offenbar kein Problem: Das kleine Bild zeigt das Geisterschloss während des Oktoberfestes 2000 und beim Oktoberfest 2019. War die leicht bekleidete Bikini-Figur den Betreibern des Fahrgeschäftes zu sexistisch? Das bleibt noch zu klären...

+ Die Bild-Kombo beweist: Diese großbusige Frau findet sich auf dem Oktoberfest 2019 nicht mehr im Geisterschloss. © Thalhamer / Jantz

Oktoberfest 2019: Schützen und Trachtler ziehen zur Wiesn

13.50 Uhr: Mit gleich zwei Traditionen endete vor kurzem der Trachten- und Schützenumzug. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter lief die letzten Meter zu Fuß auf die Wiesn. Den Abschluss bildete das Münchner Kindl.

13 Uhr: Die Polizei München vermeldet die ersten Einsätze vom Oktoberfest 2019. In der Bräurosl wurde ein 49-Jähriger mit einem Maßkrug ins Gesicht geschlagen. Derweil sorgte zeitgleich ein Amerikaner für einen Einsatz der Beamten. Eine Streife der Wiesnwache stellte in der Nähe eines Festzelts eine fliegende Drohne fest. Als sich die Polizisten zum relevanten Bereich begeben hatten, konnten sie dort einen 43-jährigen US-Amerikaner antreffen, der gerade weggehen wollte. Im Gespräch gab er zu, dass er gerade die Drohne habe aufsteigen lassen. Er wurde wegen eines Vergehens nach dem Luftverkehrsgesetz angezeigt, seine Drohne beschlagnahmt. Zudem wurde er nach Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wieder entlassen.

Wiesn-Ticker: Traditioneller Trachten- und Schützenumzug - in den ersten Zelten wird es eng

12.05 Uhr: Langsam füllen sich die Zelte auf der Wiesn. Besonders eng ist es aktuell schon in der Käfer-Wiesn‘ Schänke und in der Bräurosl. Dort liegt die Auslastung laut oktoberfest.de bei 95 und 90 Prozent. Viel Luft ist allerdings noch in der Ochsenbraterei (40 Prozent), im Schützenfestzelt (30 Prozent) und auch im Marstall (40 Prozent).

Aber keine Sorge: Bei aktuell rund 20 Grad lässt es sich auch in den Biergärten der Zelte gut aushalten.

Oktoberfest 2019: Trachten- und Schützenumzug durch München kommt auf Theresienwiese an

12 Uhr: Nach und nach kommt der Umzug nun auf der Theresienwiese an. Übrigens gibt es am heutigen Sonntag noch ein weiteres Oktoberfest in Deutschland: Im ZDF-Fernsehgarten wird ebenfalls Wiesn gefeiert.

11.20 Uhr: Auf der Theresienwiese ist schon alles bereit für die Ankunft des Trachten- und Schützenumzugs. Lang dauert es nicht mehr, denn bereits hier in der Umgebung des Pressehauses unweit des Münchner Hauptbahnhofs hört man die Musik des Umzugs bereits.

+ Auf der Wiesn ist alles bereit für die Ankunft der Musiker und Schützen. © Thalhamer

10.45 Uhr: Während sich durch die Münchner Innenstadt aktuell Trachtler, Schützen und Musikanten schlängeln, sorgen Fotos von Thomas Gottschalk für Aufsehen. Der Moderator sorgte im Marstall für eine Überraschung, als er zum Mikro griff, berichtet tz.de*.

10.23 Uhr: Münchens Oberbürgermeister nimmt mit seiner Frau Petra am Zug teil.

10.05 Uhr: Auf geht‘s! Die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München eröffnet den Zug.

10 Uhr: Neben Gruppen aus Bayern laufen auch Gäste aus Österreich, Südtirol, Italien, der Schweiz, Polen, Serbien, Litauen und Bosnien und Herzegowina mit. Auch die Gespanne der Münchner Brauereien sind dabei. Dazu kommen noch einmal 40 geschmückte Festwägen. Angeführt wird der Zug von niemand geringerem als dem Münchner Kindl. Münchens OB Dieter Reiter sowie Ministerpräsident Markus Söder sind ebenfalls Teil des Umzugs.

Wiesn-Ticker: Traditioneller Trachten- und Schützenumzug - hier ziehen die Wägen durch München

9.31 Uhr: Der Trachten- und Schützenumzug hat bereits eine lange Tradition. Zum 25-jährigen Bestehen des Oktoberfestes im Jahr 1835 zogen die Trachtler zum ersten Mal durch München. In diesem Jahr wurden zudem die Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern gefeiert. Rund 9000 Teilnehmer ziehen heuer vom Max II Monument durch die Innenstadt von München bis hin zur Theresienwiese. Der Zug erstreckt sich auf eine Länge von rund sieben Kilometern.

9.19 Uhr:

Auch heute sind unsere Reporter wieder vor Ort unterwegs. Die Kollegen vom Video-Team sind bereits auf dem Weg zum Umzug - natürlich standesgemäß eingekleidet.

+ Mit der Kamera im Einsatz auf dem Trachten- und Schützenumzug: Das Video-Team von tz.de. © Haase

9.07 Uhr: Pferdegespanne und Trachtler sind bereits auf dem Weg zum Umzug. In der Innenstadt sind überall Glocken der Kutschen und Pferdegespanne zu hören. Die Teilnehmer sammeln sich aktuell im Bereich des Max-II-Denmals. Der Umzug startet um 10 Uhr.

8.40 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Wiesn-Ticker. Tag zwei der Wiesn startet. Die Aussichten aufs Wetter sind gut: Es bleibt trocken, bis zu 20 Grad sind möglich. Stellenweise zeigt sich die Sonne. Beste Voraussetzungen also für den traditionellen Trachten- und Schützenumzug.

Wiesn-Ticker: Traditioneller Trachten- und Schützenumzug - Wägen ziehen durch München

Der erste Wiesn-Tag 2019 ist Geschichte, doch schon heute geht es weiter. Am Sonntag ist der traditionelle Trachten- und Schützenumzug. Umzugsbeginn ist um 10 Uhr in der Maximilianstaße. Weiter geht es über die Residenzstraße, die Ludwigsstraße, die Kardinal-Faulhaber-Straße, den Promenadeplatz, über den Karlsplatz, die Schwanthalerstraße, die Paul-Heyse-Straße bis hin zum Kaiser-Ludwig-Platz. Endstation ist der Esperanto-Platz.

Oktoberfest 2019: Livestream vom Trachten- und Schützenumzug

Der Bayerische Rundfunk berichtet live von der Wiesn 2019. Alle Highlights vom Umzug im Video.

Oktoberfest 2019: tz-Wiesn-Madl-Finalistinnen beim Trachten- und Schützenumzug dabei

Dieses Jahr sind erneut die tz-Wiesn-Madl-Finalistinnen mit dabei. Die Top12 fahren auf dem Umzug mit und kehren anschließend im Marstallzelt ein. Alle tragen ihre neuen Dirndl. (tz.de*) Trachtenfrei bleibt es dagegen erneut im Café Kosmos. In seinem Gastbeitrag erklärt der Wirt, wieso er Leute in Tracht aus seinem Café aussperrt.

Alle Fotos und Neuigkeiten vom zweiten Wiesn-Tag inklusive Umzug gibt‘s in unserem News-Ticker.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.