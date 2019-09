Oktoberfest-Besucher mussten wegen Stromausfall 90 Meter über dem Boden ausharren

Der „Bayern-Tower“ auf dem Oktoberfest - am Dienstag stand es auf plötzlich still.

Panne in luftiger Höhe

von Luisa Billmayer schließen

Auf dem Oktoberfest gab es eine technische Panne am „Bayern-Tower“. Die Fahrgäste mussten auf ihre Rettung warten - in 90 Meter Höhe.

München - Der „Bayern-Tower“ ist am Dienstag plötzlich still gestanden. Wie der BR berichtet, gab es eine technische Panne. Die Besucher mussten drei Minuten in luftiger Höhe ausharren.

Oktoberfest-Besucher mussten 90 Meter über dem Boden ausharren

Dann konnten die Fahrgäste dank eines Notstrom-Programms gerettet werden. Nach dem Vorfall steht das 90 Meter hohe Kettenkarussell erst einmal still. Techniker müssen prüfen, wie es zu der Panne kam und wann der Tower wieder in Betrieb genommen werden kann.

Während der Fahrt ist wohl ein Teil der Elektronik durchgeschmort. Wie der BR weiter berichtet, hat das Fahrgeschäft dieses Jahr Premiere. Zum aller ersten Mal steht es auf einem Volksfest.

Oktoberfest 2019: Die Panne trifft den Betreiber des „Bayern-Towers“

Dass das Karussell still steht, gehe ihm sehr nahe, sagte der Betreiber Eugen Kaiser dem BR. Das Fahrgeschäft entspreche den neusten Sicherheitsbestimmungen, so der Schausteller.

Ein Video von BR24.de zeigt den „Bayern-Tower“.