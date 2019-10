Ekel-Video

Mitten im Hofbräu-Zelt hat ein Oktoberfestbesucher seinen Lederhosen-Latz geöffnet und in den Gang gepinkelt. Eine Frau hat es bei der Ekel-Aktion besonders schlimm getroffen.

München - So manche Oktoberfest-Besucher, vor allem diejenigen, die zu tief in den Masskrug geschaut haben, vergessen manchmal jegliches Benehmen. So auch ein Wiesn-Gast im Hofbräu-Zelt, der offenbar den Weg zur Toilette nicht mehr finden konnte oder wollte. Das zeigt eine kurze Video-Sequenz, die am Samstag auf Twitter mit dem sarkastischen Kommentar „Feiert alle weiterhin schön“ hochgeladen wurde.

Oktoberfest-Besucher pinkelt mitten im Hofbräu-Zelt - eine Frau trifft es besonders schlimm

Darauf ist ein Mann mittleren Alters in Lederhosen zu sehen, der zu abendlicher Stunde mitten im Gang des Hofbräu-Zeltes steht und pinkelt. Um ihn herum zahlreiche feiernde Oktoberfest-Besucher. Ein Gast geht knapp an ihm vorbei und wird offenbar von dem Urinstrahl am Ärmel getroffen. Der Unwissende bemerkt allerdings nicht, was genau ihm da das Hemd nass gemacht hat und geht weiter. Noch schlimmer trifft es eine Frau, die in der Pipi-Pfütze des Wildbieslers ausrutscht. Ihr zieht es wortwörtlich die Beine weg und sie landet im hohen Bogen auf dem Boden des Festzeltes.

Dann endet der Clip. Ob sich die Frau - es könnte sich übrigens, soweit das in dem kurzen Moment zu erkennen ist, um eine Wiesn-Bedienung handeln - bei dem Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob der pinkelnde Wiesn-Gast erwischt wurde.

