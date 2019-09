Nach Vorfall am Dienstag: Fahrgeschäft nimmt Betrieb wieder auf

Am Mittwochmorgen steht der „Bayern-Tower“ auf dem Oktoberfest noch immer still.

Gäste saßen vorübergehend fest

von Luisa Billmayer schließen

Auf dem Oktoberfest gab es eine technische Panne am „Bayern-Tower“. Am Mittwochnachmittag konnte das Kettenkarussell wieder in Betrieb genommen werden.

Update vom 25. September, 17.15 Uhr: Der „Bayern-Tower“ fährt wieder. Auf Instagram posteten die Betreiber ein Foto des Karussells. „Fühlt sich wie fliegen an!“, schrieben sie dazu. Der Turm stand seit Dienstagnachmittag still. Um etwa 15.00 Uhr konnte die Fahrt wieder aufgenommen werden.

Ein Ersatzteil wurde erfolgreich eingebaut, sodass die Fahrt sicher weitergehen kann.

Update vom 25. September, 11.19 Uhr: Der „Bayern-Tower“ stand am Dienstagnachmittag plötzlich still. Es war wegen eines technischen Defekts zu einem Stromausfall gekommen. Nach drei Minuten konnten die Fahrgäste durch den Einsatz eines Notstromaggregats sicher auf den Boden zurückgebracht werden.

Jetzt ist bekannt, wie es zu dem Stillstand kommen konnte. Einer der vier Motoren war durchgebrannt. „Nach unten geht‘s immer“, sagte der Betreiber Egon Kaiser der tz, „dafür haben wir ja ein Notstromaggregat.“

Oktoberfest: „Bayern-Tower“ soll sich am Mittwoch wieder drehen

Am Mittwoch soll sich das gigantische Kettenkarussell nach Einbau eines Ersatzteils wieder drehen.

„Spätestens heute Nachmittag fahren wir wieder“, erklärte ein Mitarbeiter gegenüber Focus Online. Der „Bayern-Tower“ ist mit 90 Metern Höhe und 400 Kilowatt eine der größten Elektro-Anlagen auf der Theresienwiese.

Seine Gäste entschädigte Schausteller Kaiser kurzer Hand. „Wer wollte, bekam eine Freikarte - oder sein Geld zurück“, so Kaiser.

Oktoberfest 2019: Göttlicher Segen für den „Bayern-Tower“

Schausteller Eugen Kaiser erhielt sogar göttliche Unterstützung. Pater Paul besuchte ihn und sprach einen Segen für das stillstehende Kettenkarussell, wie ein Foto von BR Oberbayern auf Twitter zeigt.

Grad eben gab‘s nochmal Gottes Segen von Pater Paul für Eugen Kaiser. Der Bayer-Tower ist seit gestern Nachmittag kaputt auf der #wiesn. Ein Motor war durchgebrannt. Heute um 5h kam der Ersatz. Bald soll das 90m hohe Karussell wieder fahren. #oktoberfest pic.twitter.com/f8klYNQjuq — BR_Oberbayern (@BR_Oberbayern) September 25, 2019

Bei einem anderen Fahrgeschäft kam es auch zu einem Unglück. Ein 2-Jähriger brach sich auf dem Oktoberfest beide Beine.

Erstmeldung vom 24. September: Fahrgäste mussten wegen Stromausfall ausharren

München - Der „Bayern-Tower“ ist am Dienstag plötzlich still gestanden. Wie der BR berichtet, gab es eine technische Panne. Die Besucher mussten drei Minuten in luftiger Höhe ausharren. Der Hauptschalter sei ausgefallen, sagte der Schausteller Alfons Kaiser auf Anfrage.

Wenn der Strom ausfalle, senke sich das Karussell sofort wieder zur Erde, sagte Kaiser. „Es ist, wie wenn man es ausschaltet. Das wird vom TÜV Süd so vorgeschrieben.“

Oktoberfest-Besucher mussten 90 Meter über dem Boden ausharren

Dann konnten die Fahrgäste dank eines Notstrom-Programms gerettet werden. Nach dem Vorfall steht das 90 Meter hohe Kettenkarussell erst einmal still. Techniker müssen prüfen, wie es zu der Panne kam und wann der Tower wieder in Betrieb genommen werden kann. Wie lange die Reparatur dauert, konnte Kaiser nicht sagen. „Es sind Monteure da. Aber die könne ja nicht zaubern.“

Während der Fahrt ist wohl ein Teil der Elektronik durchgeschmort. Wie der BR weiter berichtet, hat das Fahrgeschäft dieses Jahr Premiere. Zum aller ersten Mal steht es auf einem Volksfest.

Oktoberfest 2019: Die Panne trifft den Betreiber des „Bayern-Towers“

Dass das Karussell still steht, gehe ihm sehr nahe, sagte der Betreiber Eugen Kaiser dem BR. Das Fahrgeschäft entspreche den neusten Sicherheitsbestimmungen, so der Schausteller.

Ein Video von BR24.de zeigt den „Bayern-Tower“.

