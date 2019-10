Wiesn-Schock im Schützenzelt: Besucherin (20) in Klokabine vergewaltigt

Auf Festzelt-Toilette

Schreckensnachricht aus dem Schützenfestzelt: Eine 20-jährige Oktoberfest-Besucherin soll am Freitag auf der Festzelt-Toilette vergewaltigt worden sein.

München - Die Schattenseiten des Oktoberfestes kommen auch in diesem Jahr wieder zum Vorschein. Offenbar wurde am Freitagnachmittag eine 20-jährige Hamburgerin auf der Toilette im Schützenfestzelt vergewaltigt. Wie die Polizei berichtet, gab die junge Touristin am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, gegenüber dem Rettungsdienst auf dem Festgelände an, auf der Toilette des Festzeltes vergewaltigt worden zu sein.

Oktoberfest-Besucherin vergewaltigt: Vernehmung aufgrund Alkoholisierung schwierig

Seitens der Polizei wurden umgehend ersten Ermittlungen eingeleitet, eine detaillierte Vernehmung der Frau war laut Polizeiangaben aufgrund ihrer Alkoholisierung jedoch noch nicht möglich.

Wiesn-Vergewaltigung: Unbekannter soll sich in Toilettenkabine gedrängt haben

Ersten Erkenntnissen zufolge war die junge Frau zusammen mit Freunden im Schützenzelt. Als sie auf die Toilette ging, soll sich ein bislang unbekannter Mann in ihre Toilettenkabine gedrängt haben und „dort gegen den Willen der Frau den Geschlechtsverkehr durchgeführt haben“, heißt es im Pressebericht. Anschließend flüchtete der Täter, zu dessen Identität oder Aussehen keine Angaben bekannt sind.

Es folgen weitere polizeiliche Ermittlungen. Wie eine Polizeisprecherin auf unsere Anfrage mitteilte, könnten sich diese aber ohne Videoaufzeichnungen oder sonstige Zeugen als extrem schwierig erweisen.

