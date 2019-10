Vor den Augen der Tochter (13): Betrunkene Mutter muss gefesselt zur Wiesn-Wache gebracht werden

Eine 43-jährige Münchnerin hat sich im Beisein ihrer Tochter in einem Wiesn-Festzelt total vergessen.

Jugendamt verständigt

von Veronika Arnold

Nicht zu fassen, was eine 13-Jährige auf dem Oktoberfest erleben musste: Ihre Mutter war derart betrunken und aggressiv, dass sie vom Sicherheitspersonal gefesselt und zur Wiesn-Wache gebracht werden musste.

München - Dieser Fall wird wohl nicht nur bei Eltern für Wut und absolutes Unverständnis sorgen: Zusammen mit ihrer 13 Jahre alten Tochter war eine 43-jährige Münchnerin am Samstagnachmittag auf dem Oktoberfest in einem Festzelt. Bereits um 13.30 Uhr war die Mutter laut Angaben der Polizei so stark alkoholisiert und aggressiv, dass sie vom Sicherheitspersonal aus dem Zelt verwiesen wurde. Doch die Frau ließ sich nicht beruhigen. Die Situation eskalierte derart, dass die Mutter schlussendlich durch eine Einsatzgruppe gefesselt und zur Wiesn-Wache gebracht werden musste - alles vor den Augen der 13-jährigen Tochter.

Mutter gefesselt aus Wiesn-Zelt abgeführt: 13-jährige Tochter an Großeltern übergeben

Bei der Polizei wurde die 43-Jährige in Sicherheitsgewahrsam genommen. Sie hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille, heißt es im Pressebericht. Die 13-jährige Tochter wurde den Großeltern übergeben und das Jugendamt über den Fall in Kenntnis gesetzt.

Ein weiterer Fall, der auf dem Oktoberfest für Entsetzen sorgt, hat sich bereits am Freitag ereignet. Im Schützenfestzelt soll eine 20-jährige Hamburgerin auf der Toilette vergewaltigt worden sein. Eine detaillierte Vernehmung der Frau war laut Polizeiangaben aufgrund ihrer Alkoholisierung jedoch noch nicht möglich.

Mitten im Hofbräu-Zelt hat ein Oktoberfestbesucher seinen Lederhosen-Latz geöffnet und in den Gang gepinkelt. Eine Frau hat es bei der Ekel-Aktion besonders schlimm getroffen. Über weitere Ereignisse am letzten Tag der diesjährigen Wiesn berichten wir im News-Ticker zum Oktoberfest.

