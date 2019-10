Vorfall auf Wiesnwache: Betrunkener macht Polizisten mit Aktion in Gewahrsam sprachlos

Erst knallt es, dann ...

Auf dem Oktoberfest kommt es immer wieder zu kuriosen Situationen. Was sich ein 34-Jähriger nun erlaubt hat, erfordert einiges an Anstrengung.

München - Verleiht Bier Bizeps? Zumindest auf einen 34-jährigen Wiesngast aus Polen trifft das zu. Der randalierte nämlich am frühen Freitagmorgen auf der Wiesnwache – und riss dabei eine Toilette aus Edelstahl aus der Verankerung. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, da er stark alkoholisiert war.

Oktoberfest 2019: Knall auf der Wiesn-Wache - Polizisten fassungslos

Gegen 1.50 Uhr hörten die Beamten einen lauten Knall. Als sie nachschauten, fanden sie den 34-Jährigen röchelnd auf dem Boden vor – neben ihm das ausgerissene Klo.

+ Auf der Wiesnwache riss ein 34-Jährige eine Toilette aus der Wand. © Polizei

Unappetitlich wurde es auch für Polizeibeamte, die wegen heimreisender Oktoberfestgäste einen Einsatz im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof gerufen wurden. Die Störenfriede hatten „Kotanhaftungen“ an den Schuhen. Ein anderer Wiesn-Besucher hat in einem Festzelt seinen Lederhosen-Latz geöffnet und in den Gang gepinkelt. Eine Frau hat es bei der Ekel-Aktion besonders schlimm getroffen. Äußerst Unappetitlich wurde es für die Polizei am Samstagabend, als sie es mit „Kotanhaftungen“ an den Schuhen von Jugendlichen zu tun bekamen.

Während sich manche Oktoberfestbesucher nach dem Genuss alkoholhaltiger Getränke zu harmlosen und ungefährlichen Aktionen hinreißen lassen, kennen andere ihre Grenzen nicht: Sie sind angetrunken im Straßenverkehr unterwegs.

Am Sonntag endete dann schließlich das Oktoberfest 2019. Um 22.30 Uhr wurden am Sonntag die letzten Massen ausgeschenkt. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) zieht eine positive Bilanz. Besonders eine Zahl erfreut.

mm/tz