Bierbank-Tanz nimmt schlimme Wendung für junge Wiesn-Besucherin (19)

Vorfall auf dem Oktoberfest

Dieser Besucher des Oktoberfests tanzte am Montagabend mit einer Frau. Doch dann ging er deutlich zu weit - und landete in der Haftanstalt.

München - Gegen sieben Uhr abends tanzten ein 35-Jähriger und eine 19-Jährige in einem Wiesnzelt auf den Bänken. Was wohl als Spaß begann, nimmt eine unangenehmen Wendung. Laut Polizeibericht stieg der Mann von der Bank herunter und rieb seinen Kopf am Bein der deutlich jüngeren Besucherin, die auf der Bank stehen geblieben war.

Oktoberfest 2019: Tanz auf den Bänken nimmt unangenehme Wendung

Dann steckte er seinen Kopf gegen ihren Willen unter den Rock ihres Dirndls. Sie forderte ihn auf, die intime Annäherung zu unterlassen, was er jedoch ignorierte. Die Polizei schritt ein und konnte den Mann festnehmen.

Wie die Polizei berichtete, wollte er die Sicherheitsleistung nicht begleichen und wurde deshalb an die Haftanstalt übergeben. Gegen ihn wird wegen sexueller Belästigung ermittelt.

