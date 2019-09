Alle Infos zu den Festzelten auf dem Oktoberfest 2019

Preise, Plätze und Musik

Was wäre das Oktoberfest in München ohne die Festzelte? Vermutlich gar nicht bekannt. Wir haben für Sie alle Informationen zu den Festzelten auf der Wiesn zusammengefasst.

München - O‘zapft is. Den legendären Spruch zum Auftakt des Oktoberfestes spricht der jeweilige Oberbürgermeister jedes Jahr im Schottenhamel. Das Schottenhamel ist eines von den 14 großen Festhallen auf der Wiesn. Und ohne Bierzelte wäre die Wiesn keine Wiesn. Das gemütliche Schunkeln auf den Bierbänken, das freundliche Anstoßen und manche flirtende Blicke werden hier ausgetauscht. Natürlich immer mit einer guten Mass Bier.

Doch welches Zelt schenkt welches Bier aus? Wie viel Platz ist in den Zelten und wo gibt es die günstigste Mass? Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Festzelte des Oktoberfestes.

Armbrustschützen Festzelt

Wie der Name schon sagt, beherbergte das Zelt in erster Linie Armbrustschützen. Und das bereits seit 1895. Dort wurden die Schützen bewirtet und es fanden Meisterschaften statt. Seit 1935 werden im Armbrustschützenzelt auch die deutschen Armbrust-Meisterschaften ausgeschossen.

Als Besonderheit haben die Boxen und Balkone kuriose Namensschilder. Sie werden nach heimischen Tieren benannt. Es beginnt bei A wie Adler und geht durch bis W wie Wildsau. Der Vorteil: Die Besucher finden ihre reservierte Box ohne große Probleme und auch ohne die Sprache kennen zu müssen.

Festwirte Familie Peter Inselkammer Bierpreis 2019 Eine Mass Paulaner-Bier kostet 11,70 Euro Sitzplätze 5.820 im Festzelt, 1.600 im Biergarten Regelung für Raucher Es gibt einen Raucherbalkon auf der Rückseite des Zeltes und zwei zusätzliche Raucherbereiche an den Seiten, die erreichbar sind, ohne den Zeltbereich zu verlassen. Musik Die „Platzl-Oktoberfestkapelle“ unter der Leitung von Manfred Leopold und Andreas Stauber spielt traditionelle Blasmusik und Volkslieder oder aktuelle Wiesnhits, je nach Uhrzeit. Die oberbayerische Band „myOmei“ täglich von 18.30 bis 20 Uhr. Kontakt 089 23 70 37 03 Brauerei Paulaner Brauerei

Augustiner Festhalle

Das Augustiner Brauereizelt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es familienfreundlich ist. Ein weiterer Vorteil: Zur Mittagszeit ist das Festzelt besonders einladend. Wichtig für alle Bier-Fans zu wissen: Die Mass Augustiner Wiesn-Edelstoff wird stilecht aus den riesigen Holzfässern, den sogenannten Hirschen, gezapft.

Viele Besucher sind der Meinung, dass es das beste Bier ist, weil es weniger Kohlensäure hat und dadurch milder und süffiger schmeckt. Außerdem gilt das Zelt als Stätte Altmünchner Geselligkeit und Gemütlichkeit. Es ist übrigens die einzige Brauerei, bei der der Gerstensaft noch aus Holzfässern - und nicht aus Containern - gezapft wird.

Festwirte Manfred und Thomas Vollmer Bierpreis 2019 Mass Augustiner Wiesn-Edelstoff 11,40 Euro Sitzplätze 6.000 im Festzelt, 2.500 im Biergarten Regelung für Raucher Überdachte Raucherbereiche im Freien Musik Jeden Tag spielt durchgehend die Augustiner Festkapelle unter der Leitung von Reinhardt Hagitte – mittags gibt es traditionelle Blasmusik, abends spielen die Musiker das ganze Repertoire von Schlager bis Rock. Kontakt 089 23 18 32 66 Brauerei Augustiner Bräu

Bräurosl

„Heit gemma zur Bräurosl.“ Die Bräurosl ist das Zelt der Pschorr-Brauerei. Den Namen bekommt sie von einer Tochter eines früheren Pschorr-Brauerei-Besitzers, Rosi Pschorr. 1864 zog das Zelt noch unter dem Namen „Pschorr‘sche Almhütte“ ein. Seit 1936 ist die Bräurosl in den Händen der Familie Heide.

In der Pause heizen die Ludwig-Thoma-Musikanten kräftig auf der Wiesn ein. Mittags und eine Stunde am Abend sind dann die Südtiroler Spitzbuam auf der Bühne. Neben einer Mass Hacker-Pschorr gibt‘s auch herzhaften Sauerbraten mit Spätzle oder Spanferkel in Braunbiersoße. Dazu gibt‘s Kartoffelknödel und Krautsalat.

Festwirte Georg und Renate Heide Bierpreis 2019 Wiesn-Mass 11,80 Euro Sitzplätze 6.490 im Festzelt, 1.760 im Biergarten Regelung für Raucher Bei Verlassen des Zelts (egal warum) kann sofortiger Wiedereinlass nicht garantiert werden. Musik „Südtiroler Spitzbuam“, „Ludwig Thoma-Musikanten“ unter der Leitung von Rainer Hernek. Die zelteigene Jodlerin Carolin Weidner knüpft an die Tradition von Rosi Pschorr an. Die Brauerstochter gab dem Zelt einst seinen Namen Kontakt 089 55 63 53 Brauerei Hacker-Pschorr Bräu

Fischer Vroni Wiesnzelt

Wer weniger Lust auf Hendl hat, der kann sich den berühmten Steckerlfisch von der Fischer Vroni holen. Wer hereinkommt, ist auch gleich mitten drin im kulinarischen Geschehen. An offenen Grill-Stationen mit einer Gesamtlänge von rund 15 Metern werden die Spezialitäten vor den Augen der Wiesn-Gäste zubereitet.

Den Namen hat die Fischer Vroni von der Firma „Fisch Winter KG“, die im Jahr 1914 von Karl Winter in München gegründet wurde. Dessen Witwe, Philippine Winter, wurde Anfang 1973 als neue Inhaberin geführt. Und Philippine war im Münchner Raum auch als „Fischer-Vroni“ bekannt. Verkauft wurden Seefische, Feinfische, Süßwasserfische, Räucherfische, Salzheringe und Marinaden.

Am letzten Wiesnabend werden bei der Fischer Vroni die Rollen getauscht. Die männlichen Bedienungen tragen Dirndl und die Frauen schlüpfen in die Lederhosen.

Festwirte Johann und Silvia Stadtmüller Bierpreis 2019 Wiesn-Mass 11,70 Euro Sitzplätze 3.162 im Festzelt, 700 im Biergarten Regelung für Raucher Es gibt einen eigenen Raucherbereich am Ausgang Ost und einen Raucherbalkon für die Gäste der Empore. Musik Sepp Folger mit seinen „Münchner Musikanten“ sorgt im Zelt für Stimmung. Kontakt 089 / 66 10 42 Brauerei Augustiner Bräu

Hacker Festzelt

Das Hacker Brauereizelt wird auch gerne als „Himmel der Bayern“ bezeichnet. Seit dem Jahr 2016 erstrahlt es in neuem Glanz. Das heißt, das Zelt wurde vergrößert. Mehr Plätze gibt es aber nicht, sondern nur breitere Gänge und mehr Platz für die Wiesn-Gäste. Die Besonderheit: das „Shed-Dach“, das für eine bessere Belüftung sorgen soll. Umrahmt wird das neue Zelt von einem 2000 Quadratmeter großen Gemälde des Künstlers Rudi Reinstadler. Es zeigt Szenen aus dem Münchner Stadtleben.

Bei der Innenausstattung im Hacker-Zelt können sich die Gäste zwischen verschiedenen so genannten Themenboxen entscheiden: Da gibt's zum Beispiel das "Karussell", den "Biergarten" , "Karl Valentin", "Lisl Karstadt" oder das "Wirtshaus".

Festwirte Toni und Christl Roiderer Bierpreis 2019 Mass Hacker-Pschorr 11,80 Euro Sitzplätze 6.830 im Festzelt, 2.520 im Biergarten und auf dem Balkon Regelung für Raucher Im gesamt Zelt gilt Rauchverbot. Bei Verlassen kann der Wiedereintritt nicht garantiert werden. Musik Von 12 bis 19 Uhr spielen „die Kirchdorfer“ bayerische Musik, danach rockt die Münchner Kult-Band „Cagey Strings“ die Bühne. Kontakt 08170 / 73 03 Brauerei Hacker-Pschorr Bräu

Hofbräu Festzelt

Das Hofbräu Brauereizelt ist eine Variante des weltberühmten Hofbräuhauses am Platzl. Besonders geeignet ist das Zelt für Familien. Denn am Dienstag gibt‘s für Eltern mit Kindern rund 600 Plätze, die für sie zwischen 11 Uhr bis 15 Uhr freigehalten werden.

Einzigartig im Hofbräu Festzelt: Vor dem Musikpodium haben die Gäste einen eigenen Stehbereich, der Platz für 1.000 Wiesn-Begeisterte bietet. Zur Dekoration unter dem Dachhimmel werden jedes Jahr 12 Zentner Hopfenreben aus der Holledau angebracht und der berühmte Engel Aloisius hängt mächtig über den Besuchern. Das Hofbräu Festzelt ist das größte seiner Art auf dem Oktoberfest.

Festwirte Friedrich Steinberg und seine Schwester Silja Schrank-Steinberg Bierpreis 2019 Mass Hofbräu 11,70 Euro Sitzplätze 6.018 im Festzelt und auf dem Balkon, 3.022 im Biergarten Regelung für Raucher Es gibt zwei überdachte Außenflächen am vorderen Balkon sowie Handstempel für Leute, die das Zelt verlassen und zurückkommen wollen. Musik Schon ab Mittag erklingt zünftige Blasmusik. Kontakt 089 / 4 48 96 70 Brauerei Hofbräu

Käfer Wiesn-Schänke

Fein und schick: das ist die Wies‘n Schänke von Michael Käfer. Dort finden sich regelmäßig namhafte Promis und Stars ein. Um einen Platz zu ergattern, braucht man also manchmal Glück - oder gute Beziehungen. Allerdings sieht man dann auch einige Persönlichkeiten. Im Gegensatz zu den „Party-Zelten“ hat das Käfer-Zelt bis 0.30 Uhr nachts geöffnet.

Seit 1971 hat die Familie Käfer einen festen Platz auf der Wiesn. Dank eines original bayerischen Bauernhauses herrscht einen großartige Stimmung im Zelt. Ausgefallene Antiquitäten sowie hochwertiger Blumenschmuck sorgen dafür, dass die Wiesn-Schänke ein einzigartiges, sogar exklusives Aussehen hat. Besonders wichtig: Jedes Jahr gibt‘s eine Tasse mit einem neuen Aufdruck. Das sogenannte Käfer Wiesn-Haferl ist jedes Jahr heiß begehrt bei Sammlern.

Festwirte Michael und Clarissa Käfer Bierpreis 2019 Wiesn-Mass 11,80 Euro Sitzplätze 1.383 im Festzelt, 2.030 im Biergarten Regelung für Raucher Es gibt Raucherbereiche im Freien (unten im Garten und oben auf den Balkonen), mit Wiedereinlass. Musik Tagsüber spielen „Hansi & Die Käfergang“. Am Abend sorgen dann „Gerry & Gary“ für Stimmung. Auch „Dreirad“, „The Speedos“ und die „Martl Sax Band“ spielen beim Käfer. Kontakt 089 / 4 16 83 56 Brauerei Paulaner Brauerei

Löwenbräu Brauereizelt

Der Löwe brüllt. Und das logischerweise im Löwenbräu-Festzelt. Erst vor kurzem wurden Boxen, Turm, Fassade und das Wahrzeichen, der brüllende Löwe, renoviert. Tierisch, herzlich, weltberühmt: Mit seinem Ruf "Löööwenbräu" zieht der Löwe des Zeltes die einheimischen und auch die zuagroasten Wiesnbesucher nahezu magisch auf dem Oktoberfest an.

Der Vorteil des 37 Meter hohen Turmes: Die Besucher können sich daran orientieren und durch den Löwen-Brüller hört man auch, wo das Zelt steht. Seit 1979 leitet die Familie Hagn das Löwenbräuzelt. Ab 2019 ist Steffi Spendler, die Tochter von Wiggerl Hagn, die alleinige Festwirtin.

Festwirte Steffi Spendler Bierpreis 2019 Mass Löwenbräu 11,80 Euro Sitzplätze 5.700 im Festzelt, 2.800 im Biergarten Regelung für Raucher Innerhalb des Zeltes Rauchverbot, im Biergarten darf geraucht werden. Musik Samstag und Sonntag von 11 bis 22.30 Uhr und Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr und 16 bis 22.30 Uhr spielen „Bert Hansmeiers Heldensteiner“. Kontakt 089 / 50 07 75 30 Brauerei Löwenbräu

Marstall Oktoberfestzelt

Der Marstall orientiert sich optisch an den prächtigen Festzelten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Theresienwiese standen. Das Motto lautet übrigens: Pferd. Erkennt man unter anderem daran, dass über dem Eingang ein Pferde-Vier-Gespann thront. Im Inneren gibt es nostalgische Pferdefiguren, die aus Holz gemacht sind. Das Herzstück des Festzeltes ist die Musikbühne. Die sieht aus wie ein Karussell.

Die Wirtsleute Siegried und Sabine Able betreiben den Marstall. Seit 2014 ersetzt das Zelt das Hippodrom. Das Wirtepaar weiß, wie die Gäste zufrieden gestellt werden: Mit guter Küche und einem freundlichen Service.

Festwirt Siegfried Able Bierpreis 2019 Wiesn-Mass 11,80 Euro Sitzplätze 3.200 im Festzelt, 1.000 im Biergarten Regelung für Raucher Striktes Rauchverbot, es gibt einen Raucherbalkon Musik Es spielen die Oktoberfest-Partyband „Die Oberbayern“ mit einer Mischung aus Party, Konzert und Entertainment und die „Münchner Zwietracht“ - mit bayerischer Volksmusik. Kontakt 089 / 31 20 55 29 Brauerei Spaten-Franziskaner-Bräu

Ochsenbraterei (Spatenbräu)

Die Ochsenbraterei ist eine feste Institution auf der Wiesn. Gediegen und sehr gemütlich kommt sie daher und vor allem mit der Einzigartigkeit, dass dort die ganze Zeit - wie der Name schon sagt - Ochsen gebraten werden. Es gibt Ochs am Spieß, aber auch andere köstliche Ochsenvarianten, wie die Ochsenschwanzsuppe. Die Ochsenbraterei zählt zu den sieben Brauerei-Festhallen.

Schon seit 1881 werden auf der Theresienwiese Ochsen gebraten. Damals noch mit einem kleinen dampfbetriebenen Grill und dem klangvollen Namen „mechanische Ochsenbraterei“. Seit 1980 leitet die Familie Haberl das Zelt, das mittlerweile zu den größten zählt. Im Oktober 2017 bekommt die Ochsenbraterei ein neues Zelt.

Festwirte Annelies Haberl und Tochter Antje Schneider Bierpreis 2019 Mass Spatenbräu 11,50 Euro Sitzplätze 5.900 im Festzelt, 1.500 im Biergarten Regelung für Raucher Für Raucher gibt es einen extra Außenbereich mit Wiedereinlass, der teilüberdacht ist. Musik Täglich spielt die Oktoberfestkapelle unter Mathias Achatz. Kontakt 089 / 38 38 73 12 Brauerei Spaten-Franziskaner-Bräu

Schottenhamel Festhalle

Der Startschuss auf der Wiesn findet jedes Jahr im Schottenhamel statt. Dort sticht Punkt 12 mittags seit 1949 der jeweilige Oberbürgermeister das erste Fass an und ruft die weltberühmten Worte „O‘zapft is!“. Die Schottenhamel-Festhalle ist nicht nur älter (seit 1867) als alle anderen Wiesn-Zelte, sie ist auch anders. In diesem Zelt gibt es nämlich keine Reihen von Bierbänken. Vielmehr sitzen die Gäste an vielen, vielen Einzeltischen, jeweils mit Platz für acht bis zehn Personen, und die Gemütlichkeit hat auch noch Platz.

Und wichtig ist die Tradition: Bereits in der fünften Generation hält die Familie Schottenhamel, mittlerweile unter Michael IV., Einzug auf der Theresienwiese. In den Vorjahren brauchte Dieter Reiter jeweils nur zwei Schläge.

Festwirte Christian und Michael F. Schottenhamel Bierpreis 2019 Wiesn-Mass 11,75 Euro Sitzplätze 6.000 im Festzelt, 4.000 im Biergarten Regelung für Raucher Wiedereinlass über Stempel nur am Donnerstag und Freitag, Raucherbalkon für Gäste auf der vorderen Galerie. Musik Kapelle Otto Schwarzfischer mit Kapellmeister Christian Sachs Kontakt 089 / 54 46 93 10 Brauerei Spaten-Franziskaner-Bräu

Schützen Festzelt

Schon im Jahr 1926 gab es die erste Schützen-Festhalle, die nur wenig Glanz und Gemütlichkeit ausstrahlte. Anfangs stand das Hauptzelt zu den Schießständen vollkommen offen, was die ganze Angelegenheit recht zugig machte. Bis zum Jahr 2004 hieß das Schützen-Festzelt auch noch Schützen-Festhalle.

Ziemlich modern kommt das Schützen-Festzelt allerdings daher: Als erstes Zelt hat es eine eigene App, die unter anderem mitteilt, wann das Zelt voll ist. Das Schützen Festzelt wurde 2004 neu errichtet und 2015 renoviert. Vom Südbalkon des Festzeltes hat man einen einzigartigen Blick auf das Riesenrad und die Bavaria.

Festwirte Eduard Reinbold und Söhne Bierpreis 2019 Mass Löwenbräu 11,80 Euro Sitzplätze 5.100 im Festzelt, 1.400 im Biergarten Regelung für Raucher Auf den Balkonen darf geraucht werden, anschließend kommt man wieder zurück ins Zelt. Musik Auf der Bühne sorgen durchgehend Walter Bankhammer und „Die Niederalmer“ für Stimmung. Kontakt 089 / 23 18 12 24 Brauerei Löwenbräu

Weinzelt (Familie Kuffler)

Was für ein Außenseiter: das Weinzelt der Familie Kuffler. Auf dem größten Bier-Fest der Welt schenkt das Weinzelt keine Mass aus. Stattdessen nippen die Gäste an edlen Weinen. Seit 1984 steht die Familie Kuffler für guten Wein auf dem Oktoberfest.

Das Weinzelt steht an der Stirnseite der Wiesn mit direktem Blick auf die Bavaria. Ein ganz besonderer Charme ist die großzügige Ausstattung und der schöne fränkische Weingarten. Insgesamt sitzen dort nur, wenn es voll ist, 2500 Gäste. Damit zählt es auf der Wiesn eher zu den kleineren Zelten.

Festwirte Roland und Doris Kuffler Bierpreis 2019 keine Wiesn-Mass, sondern Wein: weiß 0,25 l ab 12,30 Euro und rot ab 52 Euro pro Flasche Weißbier 0,5L: 7,95 Euro Sitzplätze 1.950 im Festzelt, 550 im Biergarten Regelung für Raucher Es gibt einen vergrößerten Raucherbalkon für die Weinzelt-Gäste. Musik Teufelsgeiger: Montag bis Mittwoch 12.00 bis 15.30 Uhr, Pongau Power Donnerstag und Freitag von 12 bis 15.30 Uhr, täglich von 16 bis 20 Uhr spielen die „Blechblos‘n“, Täglich von 20.45 bis 0.30 Uhr: „Högl Fun Band“, Samstag, Sonntag und von 11 bis 15.30 Uhr die „Sumpfkröten“ Kontakt 089 / 50 07 74 11 Brauerei Paulaner Brauerei

Paulaner Festzelt Winzerer Fähndl

Ein drehender Masskrug macht Sie hoffentlich nicht schwindelig... Das ist das Wahrzeichen des Paulaner Festzelts, auch Winzerer Fähndl genannt. Wegen seiner aufwändigen und liebevollen Innenausstattung ist das Zelt besonders beliebt bei einheimischen Stammgästen - und auch beim FC Bayern. Da Paulaner Sponsor des deutschen Rekordmeisters ist, sind die Spieler regelmäßig im Winzerer Fähndl anzutreffen.

Allerdings tummeln sich dort Jugend, Feinschmecker und Nockherberg-Fans. Damit ergibt sich eine der vielseitigsten Publikums-Zusammensetzungen auf der Wiesn. Die Festwirte Peter und Arabella Pongratz haben ihr "Fähndl" ganz detail-versessen dekoriert. Insgesamt ein äußerst sympathisches und erfolgreiches Festzelt.

Festwirte Peter Pongratz und Arabella Schörghuber Bierpreis 2019 Wiesn-Mass: 11,80 Euro Sitzplätze 8.450 im Festzelt, 2.450 im Biergarten Regelung für Raucher Die Gäste dürfen nur draußen rauchen – lustige Sticker und Hinweisschilder erinnern an das Rauchverbot. Musik Wiesnkapelle „Die Nockherberger" mit Konrad Aigner spielt täglich von 12 bis 19 Uhr, die Band Partyband „Nachtstark“ spielt jeden Abend von 19 bis 21 Uhr. Kontakt 089 / 62 17 19 10 Brauerei Paulaner Brauerei

Festzelt Tradition (nur auf der Oidn Wiesn)

Das Festzelt „Tradition“ der Wirtefamilien Winklhofer und Wieser setzt auf zünftige Blasmusik und Münchner Schmankerlküche mit Münchner Schnitzel, Schweinsbraten oder Zwetschgenbavesen. Traditionsbewusste können sich in diesem Zelt auf der Oiden Wiesn im Weißbiergarten zum Weißwurstfrühstück treffen. Für die jüngsten Wiesn-Gäste wird neben dem zelteigenen Biergarten ein kindgerechter Limogarten mit Limobrunnen eingerichtet.

Den erwachsenen Wiesn-Gängern wird das Augustiner-Festbier aus dem Holzfass schmecken, serviert im typischen Keferloher. Für die passende Stimmung sorgen die Trachtlerinnen und Trachtler der Brauchtumsvereine des bayerischen Oberlands mit Volksmusik und -tanz, Goaßlschnalzern und Schuhplattlern.

Festwirte Toni und Christine Winklhofer sowie Peter und Margot Wieser Bierpreis 2019 Wiesn-Mass: 11,40 Euro Sitzplätze 5.000 im Festzelt, 2.700 im Biergarten Regelung für Raucher Die Gäste dürfen nur draußen rauchen. Musik Die „Münchner Oktoberfest Musikanten“ unter der Leitung von Wolfgang Grünbauer spielen abwechselnd mit den mitgereisten Musikkapellen des jeweiligen Trachtengaus. Kontakt 089 / 21 99 89 77 Brauerei Augustiner Bräu

Zur Schönheitskönigin (nur auf der Oidn Wiesn)

Seit dem Jahr 2017 gibt es ein „neues“ Zelt auf der Oidn Wiesn. Die Schönheitskönigin wird rund 900 Leuten Platz bieten und will sich als reines Volkssängerzelt profilieren - ganz in der Tradition von Ikonen wie Weiß Ferdl oder Karl Valentin. Besonders der Humor wird dort im Vordergrund stehen. Wenn es die Zeit bei dem vollen Programm zulässt, wird das Wirte-Paar - wie bereits 2011 - wieder täglich eine Schönheitskönigin küren lassen.

Denn für das Wirtepaar Peter und Gerda Reichert ist es schon der zweite Auftritt auf der Wiesn. 2011 hatten die Reicherts schon einmal ein Gastspiel auf der Theresienwiese mit ihrem Zelt. Jetzt könnte es wohl ein fester Platz werden.

Festwirte Gerda und Peter Reichert Bierpreis 2019 Wiesn-Mass: 10,30 Euro Sitzplätze 690 im Festzelt, 200 im Biergarten Regelung für Raucher Die Gäste dürfen nur draußen rauchen. Musik Es stehen Wirtshauslieder und Couplets im Mittelpunkt. Jürgen Kirner moderiert das Musik- und Kulturprogramm. Unter vielen anderen treten die „Kapelle Kaiserschmarrn“, die „Tanngrindler Musikanten“ und Barbara Preis auf. Kontakt 08152 / 93 50 Brauerei Hofbräu

Herzkasperlzelt (nur auf der Oidn Wiesn)

Das "Herzkasperl Festzelt" bietet der jungen VolXmusik-Szene eine Bühne. Und so hören Sie hier vor allem modern interpretierte bayerische Volksmusik. Dies sowohl im Zelt als auch in dem sonnigen Biergarten. Münchner Lebensart, Kultur light und gute Laune sind hier Teil des Konzepts. Zu Essen gibt es von Wirt Josef Bachmaier (u.a. Fraunhofer) bayerische Schmankerl aller Art. Neben alten (schon fast vergessenen) bayerischen Spezialitäten (wie z.B. "Saures Lüngerl") gibt es auch allerlei Bio-Gerichte. Bekannt ist das Herzkasperlzelt aber auch für seine große vegetarische und vegane Auswahl.

Festwirte Josef Bachmaier Bierpreis 2019 Wiesn-Mass: 11,40 Euro Sitzplätze 1.500 im Zelt und 1.000 im Biergarten Regelung für Raucher Hinter dem Zelt befindet sich ein eingezäunter Raucherbereich Musik Umfangreiches Kulturprogramm, täglich vier verschiedene Musikgruppen (das Programm steht unter www.herzkasperlzelt.de). Es gibt eine große Tanzfläche vor der Bühne. Kontakt 089 / 45 21 50 57 Brauerei Hacker-Pschorr Bräu

Museumszelt (nur auf der Oidn Wiesn)

Im Museumszelt taucht man zwischen den historischen Exponaten aus dem Alltag der Schausteller in alte und vergangene Zeiten ein. In der Mitte ist ein "Indoor Biergarten". Dort steht eine alte Schiffsschaukel (Baujahr 1925). Außerdem gibt es hier einen extra Bereich, in dem Kinder alte Spiele neu entdecken können. Der Spiele-Bereich ist teilweise ausgelagert und somit vor dem Zelt zu finden. Seit 2014 gibt es nun auch in dem Indoor-Garten des Museumszelts Bier im Ausschank.