Mitten auf der Wiesn: Giulia Siegel greift zu weißem Pulver - Begleiter hat spontanen Einfall

Die gebürtige Münchnerin Giulia Siegel hat sich den Besuch auf dem Oktoberfest nicht nehmen lassen. Was sie dann aber für eine Aktion mit ihrem Freund, Fernsehkoch Ludwig Heer, veranstaltete, ist unglaublich.

München - Wie in jedem Jahr tummeln sich auch 2019 wieder zahlreiche Promis auf dem Oktoberfest. Ob Arnold Schwarzenegger, Kai Pflaume, Thomas Gottschalk oder eine ganze Menge Bayern-Spieler - sie alle statteten der Wiesn heuer schon einen Besuch ab.

Auch Giulia Siegel, zumal gebürtige Münchnerin, macht da keine Ausnahme. Zusammen mit ihrem Freund, dem Fernsehkoch Ludwig Heer, besuchte die 44-Jährige das Oktoberfest. Natürlich kommt die Dame zur Wiesn im pinkfarbenen Dirndl.

+ Giulia Siegel streut sich ein weißes Pulver ins Dekolletee. © Instagram Giulia Siegel

Für Aufsehen sorgte das Paar Siegel/Heer zu späterer Stunde aber mit einer Aktion, die außerhalb des Dirndls stattfand - genauer gesagt knapp darüber. Nachdem schon einiges an Alkohol geflossen sein dürfte, fing Siegel an sich ein weißes Pulver in den Ausschnitt zu schütten.Bevor irgendein Verdacht geschürt wird: Nein, das war keine illegale Substanz, sondern lediglich etwas zum Schnupfen. Was Fernsehkoch Heer dann auch prompt tat - aus Giulias Dekolletee. Natürlich hat Frau Siegel die ganze Aktion auch im Video festgehalten und auf Instagram hochgeladen.