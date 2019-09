O‘zapft werd! Wiesn-Auftakt im Ticker: Lena kommt - und auch einer der berühmtesten Männer der Welt?

OB Reiter zapft am Samstag an

O‘zapft werd! In unserem Wiesn-Ticker verpassen Sie keine wichtige News vom Oktoberfest 2019. Kommt auch einer der berühmtesten Männer der Welt?

München - O‘zapft werd! Diesen Samstag beginnt endlich wieder die Wiesn. Das größte Volksfest der Welt dauert vom 21. September bis zum 6. Oktober.

Den Auftakt zur Wiesn bildet zunächst am Samstagvormittag der Einzug der Festwirte und Brauereien auf die Theresienwiese. Um Punkt 12 Uhr wird dann Oberbürgermeister Dieter Reiter den Schlegel im Schottenhamel-Zelt schwingen und das allererste Bierfass anstechen. Ab dann dürfen auch die durstigen Kehlen der Besucher angefeuchtet werden - denn erst nach dem Anstich wird Bier an die Wiesn-Gänger ausgeschenkt.

Oktoberfest 2019 im Ticker: Gut sechs Millionen Wiesn-Besucher erwartet

Gut sechs Millionen Besucher werden heuer beim Oktoberfest in München erwartet, im Vorjahr waren es 6,3 Millionen. Das Wichtigste sei eine friedliche Wiesn, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag beim traditionellen Rundgang. „Ich habe ein gutes Gefühl.“ Weniger Bürger als in den Vorjahren hätten sich im Vorfeld der Wiesn an ihn gewandt. „Das ist ein gutes Omen für die Wiesn.“

+ Der Münchner OB Dieter Reiter beim Presserundgang. © dpa / Sven Hoppe

Die Zelte seien für dieses Jahr ausreserviert (ein potenzieller Besucher stieß beim Versuch auf ein irres Angebot), heißt es bei den Oktoberfest-Wirten. Dennoch streben weder sie noch die Festleitung neue Rekorde an. „Das muss keine Rekordwiesn werden“, sagte der neue Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). Es gehe vielmehr um eine „Qualitätswiesn“. Als neuer Festleiter wolle er dafür sorgen, dass das Fest „das Gesamtkunstwerk wird, das es tatsächlich ist“. Nicht zuletzt müssen Standbetreiber, Schausteller und Wirte hohe Anforderungen erfüllen, um einen Platz auf dem größten Volksfest der Welt in München zu bekommen.

Einige Fahrgeschäft-Neuheiten warten auf die Gäste, etwa ein Kettenkarussell im Maibaum-Stil sowie eine VR-Abenteuerbahn namens „Dr. Archibald“. Auch die Oide Wiesn im Südteil des Festgeländes wird wieder zahlreiche Besucher anlocken.

Oktoberfest 2019: Kommt Barack Obama auf die Wiesn?

Neben Millionen Normalbürgern werden auch zahlreiche Promis erwartet. Einer könnte der ganz großen Kategorie entstammen: Barack Obama spricht am 29. September beim Start-up-Festival „Bits & Pretzels“ in München - da wäre es eigentlich nur ein Katzensprung zur Theresienwiese. 2016 hatte er angekündigt, das Oktoberfest nach Ende seiner Amtszeit besuchen zu wollen. „Wahrscheinlich macht es mehr Spaß, wenn ich kein Präsident mehr bin“, sagte er seinerzeit. Im vergangenen Jahr waren überraschend schon die Clintons auf der Wiesn aufgetaucht.

Ein deutscher Top-Promi kommt jedenfalls schon mal ganz sicher: Lena Meyer-Landrut hat ihren allerersten Wiesn-Besuch ever für diesen Samstag angekündigt. Und auch schon ihr Outfit präsentiert.

Am ersten Oktoberfest-Sonntag (23. September) wird der große Trachten- und Schützenzug stattfinden.

München ist voll in Wiesn-Laune - und freut sich auf die Festzelte oder stellt sich die Frage, wie man eigentlich die Dirndl-Schleife bindet. Doch nicht alle sind in Stimmung - in einer bekannten Bar ist Tracht beispielsweise verboten, der Wirt schämt sich für die Wiesn.

