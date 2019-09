Wiesn-Lovestory des Jahres? Verletzter stürmt trotz Schmerzen aus Ambulanz und jagt Frau nach

Er biss die Zähne zusammen...

Am Dienstag kam es zu einer besonderen Liebesgeschichte auf dem Oktoberfest. Ein verletzter Engländer biss die Zähne zusammen und stürmte seiner Liebe nach.

München - Auf dem Oktoberfest kommt es ständig zu Verletzungen. Wie das Team der Aicher Ambulanz mitteilte, versorgten die Sanitäter am Dienstag 319 Patienten auf der Theresienwiese.

Einer der Verletzten stürmte nach der Behandlung sofort los zum Flughafen. Doch nicht, weil er befürchtete seinen Flug zu verpassen.

Der 19-Jährige kam mit einer Schnittverletzung am Knie auf die Sanitätswache. Während die Wunde genäht wurde, hinterlegte eine Australierin einen kleinen Brief am Infopoint der Wache. Sie hatte dem Verletzten eine Liebesbotschaft geschrieben und ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Laut Aicher Ambulanz informierten die Sanitäterinnen den jungen Patienten sofort von seinem Glück. Auf einmal hatte er es ganz eilig.

Um seine neue Bekanntschaft vor ihrer Abreise noch zu erwischen, stürmte er trotz Schmerzen los und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Ob der junge Mann seine Liebste noch treffen konnte, ist ungewiss. Hoffentlich hat sich sein Einsatz gelohnt.

