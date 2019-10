Direkt am Haupteingang: Mann (24) liefert peinliche Oktoberfest-Show ab

Am Haupteingang des Oktoberfests hat sich ein Mann gewaltig daneben benommen (Symbolbild).

Polizei muss einschreiten

Diesen Auftritt auf dem Oktoberfest hätte er sich sparen können. Ein junger Mann wurde infolge seiner peinlichen Show in Gewahrsam genommen.

München - Durch zivile Einsatzkräfte konnte am Sonntag, 29.09.2019, gegen 21.50 Uhr, auf dem Festgelände ein 24-jähriger Brite im Bereich des Haupteingangs beobachtet werden, wie dieser sein Geschlechtsteil gegenüber anderen Festbesuchern mehrmals vorzeigte und sich dabei im Kreis drehte. Eine hinzugerufene Einsatzgruppe verbrachte den Touristen zur Wiesnwache, wie die Polizei München berichtet.

Eine Abklärung ergab, dass der 24-Jährige nicht an seinem Geschlechtteil manipulierte hatte und dieses auch nicht erigiert war und somit keine sexuelle Handlung vorlag. Der 24-jährige Brite wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

mm/tz

