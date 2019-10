Spontane Idee auf der Wiesn: Mann zieht im Zelt Hemd aus - dann müssen selbst die Bedienungen lachen

Extreme Aktion

Das Oktoberfest 2019 ist um eine kuriose Geschichte reicher: Ein Video von einem Besucher, der durch die Masskrug-Waschanlage gleitet, macht derzeit die Runde.

München - Zünftig und bisweilen auch mal freizügig geht es zu auf dem Münchner Oktoberfest. Das ist auch 2019 so und die ein oder andere Mass Bier verleitet so manchen Wiesn-Gast zu tollkühnen Aktionen. Wie gut, dass in der heutigen Zeit meist ein Handy zur Stelle ist, um derselben für die Ewigkeit festzuhalten. Obwohl sich so mancher Wiesn-Besucher darüber wohl eher weniger freuen wird. In jedem Fall ist das Oktoberfest nun um eine kuriose Geschichte reicher: Aktuell macht ein Video die Runde, in dem ein Wiesn-Besucher kurzerhand durch die Masskrug-Waschanlage fährt.

In dem Clip, der mittlerweile auch auf Facebook verfügbar ist, wirkt zunächst alles normal - so weit man das in Sachen Wiesn sagen kann. Ein Festzelt von innen mit einigen Gästen ist zu sehen, im Hintergrund läuft passenderweise der Hit „Simply the Best“, im Original von Tina Turner.

Oktoberfest auch 2019 kurios: Gast fährt durch die Masskrug-Waschanlage

Im Vordergrund ist ein leicht schwankender Oktoberfest-Besucher zu sehen. Er trägt keine Tracht, sondern eine zerrissene schwarze Jeans, eine schwarze Baseball-Cap und zu Beginn auch noch ein weißes Hemd. Doch genau dieses versucht er schon zum Start des Videos loszuwerden. Ein in Tracht gekleideter Wiesn-Kollege versucht zu assistieren.

Oktoberfest-Bedienung hilft ihm beim Ausziehen

Doch, da er mit einer Hand noch seine Mass festhalten muss, kommt schließlich eine Dame zu Hilfe. Ihr Gürtel mitsamt großem Geldbeutel lässt darauf schließen, dass es sich um eine Wiesn-Bedienung handelt. Sie befreit den Gast vom lästigen Hemd. Daraufhin tanzt dieser oben ohne durchs Bild und steuert direkt auf eine Masskrug-Waschanlage zu.

Seine Baseball-Cap legt er ordentlich auf dem Gerät ab und legt sich dann so geschmeidig wie möglich auf das Förderband. Mitsamt Jeans und Turnschuhen verschwindet der Wiesn-Gast daraufhin hinter den grünen Gummi-Lamellen in der Waschanlage. Auf der anderen Seite kommt er unter dem Gejohle der darumstehenden Personen wieder heraus.

Wiesn-Bedienung kann es auch nicht fassen

Offenbar hat er die etwas andere Waschstraße gut überstanden. Und während eine weibliche Bedienung ihm beim Ausziehen geholfen hatte, assistiert nun ein männlicher Zelt-Angestellter: Er hebt den Gast grinsend vom Förderband. Und während der Gast sofort wieder fröhlich zu tanzen beginnt, kann die Wiesn-Bedienung es offenbar selbst immer noch nicht ganz fassen und legt den Kopf lachend und etwas ungläubig auf einen Korb mit leeren Gläsern.

Ärger für seine Aktion hat der Wiesn-Gast offenbar nicht zu erwarten, schließlich halfen die Angestellten des Oktoberfest-Etablissements tatkräftig mit.

Das Oktoberfest 2019 ist damit um eine kuriose Geschichte reicher. Zuletzt ging auch ein Video durchs Netz, in dem ein Wiesn-Besucher komplett ohne Kleidung über den Fussboden gleitet.

rjs