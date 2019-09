„Jetzt noch einmal für alle Preißn“: Münchner Polizei kündigt besondere Aktion an

Am Freitag geht´s rund

Die Polizisten auf dem Oktoberfest haben einen Twitter-Marathon angekündigt. Am Freitag wollen die Beamten über alles, was auf der Festwiese passiert, twittern.

München - Die Münchner Polizei erlebt während des Oktoberfests jedes Jahr einen Ausnahmezustand. Mehrere Millionen Besucher besuchen die Festwiese und die Polizei muss ständig ausrücken. Im Jahr 2018 kam es zu 924 Straftaten.

Dennoch haben die Beamten noch nicht den Humor verloren. Am Freitag soll es ab 12 Uhr einen Twitter-Marathon von der Wiesnwache geben. In einem Video kündigte die Polizei München den „Zwitscher-Marathon“ an.

Oktoberfest: Wiesnwache kündigt „Zwitschermarathon“ an

Die Münchner Vogelpfeiffer vom Oktoberfest haben die Meldung vorgezwitschert. Untertitel machten die vogelhafte Nachricht verständlich. „Servus beinand, hobts es scho gwusst? Bei de Wiesnschandis gehts boid wieder los. Scho den Freitag ab 12e gehts auf zum Zwitschermarathon in da #Wiesnwache“, heiß es im Video, „Oh, da gfrei ma uns schon narrisch drauf.“

In zwoa Dog samma gricht. Schaut's amoi wer uns do oan zwitschert #Wiesnwache pic.twitter.com/0F5towAYdU — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 25, 2019

„Host es gheart? Da samma dabei. Do mias ma drodenga, des muas si ausgeh!“, antwortete prompt der Polizeihund bellend. Mit der Annahme, dass nicht alle des Bayerischen mächtig sind und den Inhalt des Videos verstanden haben, schrieb die Polizei abschließend: „Und jetzt noch einmal für alle Preißn: Am Freitag, 27. September 2019 ab 12 Uhr startet die #Wiesnwache auf unserem Twitteraccount @polizeimuenchen live vom Münchner Oktoberfest.“

Oktoberfest: Die Polizisten wagten sich 2018 sogar aufs Teufelsrad

Dass die Münchner Polizei Humor hat, zeigen sie immer wieder. Auf dem Oktoberfest 2018 wagten sich die Beamten sogar mit Oberbürgermeister Dieter Reiter auf das Teufelsrad.

+ Oktoberfest 2018: OB Dieter Reiter mit Polizisten auf dem Teufelsrad. © Marcus Schlaf

Oktoberfest 2019: Zahlreiche Einsätze halten die Polizei auf Trab

Während der Wiesn ereignen sich immer zahlreiche Straftaten und die Wiesnwache muss ständig ausrücken. Eine Touristin erlebte schlimmes mit einer neuen Bekanntschaft. Die Beamten schritten ein. Ein anderer Oktoberfest-Besucher wurde vor einem Zelt bewusstlos geschlagen. Kein Opfer einer Straftat, sondern von Pech wurde eine Bedienung am Anstichtag. Sie wurde aus Versehen von einem Maßkrug im Gesicht erwischt.