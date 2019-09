Nicht von ihrem Freund: Sanitäterin bekommt spontan Heiratsantrag auf der Wiesn

Besonders dankbar

Die Sanitäter haben auf dem Oktoberfest in München immer alle Hände voll zu tun. Am Wochenende war ein Patient seiner Retterin wohl besonders dankbar. Nächstes Treffen in Sicht.

Update vom 23. September, 21 Uhr: Ist schon klar, wie es weiter geht mit der Sanitäterin und ihrem Verehrer? Nein. „Wir haben uns lose verabredet“, erzählt Nicole F. „Am gleichen Ort, dieses Mal aber ohne Rolltrage und ohne Verletzung – und dann schauen wir mal weiter.“

Der 30-Jährige Österreicher hat Einiges auf sich genommen, um Nicole F. den Antrag zu machen. Trotz seines verstauchten Knöchels ging der Mann auf die Knie – und stellte seiner Herzensdame die Frage aller Fragen. Ein hopfiger Heiratsantrag mitten auf der Sanitätswache – so etwas gab’s noch nie. „Ich hab auf der Wiesn ja schon einiges erlebt“, erzählt die Sanitäterin, die zum zweiten Mal auf der Theresienwiese im Einsatz ist. „Aber mit so etwas hätte ich im Traum nicht gerechnet. Da geht man morgens nichtsahnend zur Arbeit – und dann sowas! Vollkommen verrückt.“

Oktoberfest 2019: Nicht von ihrem Freund: Sanitäterin bekommt Heiratsantrag

Erstmeldung vom 23. September, 15.15 Uhr: München - Einer Sanitäterin hat das erste Oktoberfest nicht nur blutige und schmerzhafte Momente beschert. Ein Patient machte ihr einen Heiratsantrag. „Nach einer sanften Fahrt (dank Vollgummireifen) mit einer unserer Fahrtragen war es um den Anfang 30-jährigen Österreicher geschehen“, schrieb die Aicher Ambulanz. Er verliebte sich Hals über Kopf in seine Retterin.

Leider musste die 27-Jährige einen romantischen Spaziergang mit dem verliebten Verletzten ablehnen. Sie hatte noch Dienst bis 1.30 Uhr. Ein anderer Wiesn-Besucher zeigte auch seine Liebe - für das Oktoberfest.

Oktoberfest 2019: Fortsetzung folgt? Sanitäterin verabredet sich mit Patient

Schlimme Verletzungen hatte der Mann zum Glück nicht erlitten. Er war leicht angetrunken gestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Er versicherte, er wolle sein Glück bei der 27-Jährigen am nächsten Tag nochmal versuchen.

Obwohl die beiden noch nicht gemeinsam über das Oktoberfest schlendern konnten, ist die Liebesgeschichte noch nicht zu Ende. Wie die Aicher Ambulanz schrieb, schien die Sanitäterin „auch nicht abgeneigt zu sein“. Sie hätten sich zumindest schon verabredet, teilte das Sanitätsteam mit. Vielleicht folge bald eine Fortsetzung, kündigte die Aicher Ambulanz an.

