Sandy Meyer-Wölden trägt wohl teuerstes Dirndl der Welt - der Preis ist enorm

Großes „Problem“: Wie feiert man so?

Bloß keine Flecken drauf machen! Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden trug auf dem Oktoberfest am Sonntagabend das teuerste Dirndl der Welt.

Update vom 23. September, 9.30 Uhr: Am Sonntagabend hat Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden ihre Ankündigung (siehe Ursprungsmeldung) wahr gemacht. Zum berüchtigten Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schenke erschien die 36-Jährige im teuersten Dirndl der Welt.

Designerin Kinga Mathe, die das Prachtstück geschneidert hatte, wollte Meyer-Wöldens Auftritt nicht verpassen. Sie sah am Sonntagabend ein bestens gelauntes Model, das sich beim Feiern nicht von ihrem hochpreisigen Dirndl einschränken ließ. Das belegen die Fotos aus dem Käferzelt.

Beim Almauftrieb waren viele weitere Promis zugegen. Unter anderem die Ex-Bayern-Profis Miroslav Klose und Michael Ballack schauten vorbei.

Sandy Meyer-Wölden im teuersten Dirndl der Welt auf der Wiesn - Sie glauben nicht, was es kostet

Unsere Meldung vom 21. September 2019:

München - Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden (36) ließ es sich nicht nehmen, gleich am Samstagmorgen noch vor dem Anstich auf dem Münchner Oktoberfest aufzutauchen. Und wie immer war das Model ein absoluter Blickfang. Aber: Da ist noch Luft nach oben. Denn: Für den Sonntag kündigte sie an, im teuersten Dirndl der Welt zu kommen. Das sie am Samstag noch nicht anhatte, das sie tags darauf aber ganz besonders strahlen lassen dürfte.

Oktoberfest 2019 am Sonntag: Dirndl von Sandy Meyer-Wölden kostet 20.000 Euro

Wie die AZ berichtet, hat Designerin Kinga Mathe das Luxus-Dirndl geschneidert und es am Donnerstag gemeinsam mit Sandy Meyer-Wölden in Stuttgart vorgestellt. Der Preis des bordeauxroten-smaragdgrünen Stücks: 20.000 Euro! "Leisten könnte ich es mir wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, ich werde darin eine gute Figur machen", erklärt das Model. Und sie sollte wohl auch gut aufpassen, nicht irgendwelche Bier-, Wein- oder Hendl-Flecken zu hinterlassen.

„Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, nicht nur weil ich jetzt endlich wieder einmal auf mein geliebtes Oktoberfest gehen kann, sondern noch dazu dieses großartige Dirndl tragen darf", freut sich Sandy Meyer-Wölden. Bei Facebook zeigte sie das teure Dirndl schon im Vorfeld - so wird sie am Sonntag aussehen:

