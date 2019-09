Sneaker im Wiesn-Style - wer ihn trägt, kommt in den VIP-Bereich 

Zumindest in einem Zelt

von Melissa Ludstock schließen

Zum richtigen Wiesn-Outfit gehören auch die passenden Schuhe. Wer einen ganz bestimmten Sneaker trägt, kommt auf dem Oktoberfest 2019 sogar in einen VIP-Bereich.

München - Wer auf die Wiesn geht, macht sich oft auch Gedanken über das eigene Outfit. Dirndl oder Lederhose gehören da meist dazu. Doch damit ist es noch nicht getan, denn auch Schuhe und mögliche Accessoires müssen womöglich ebenfalls auf das Trachten-Outfit abgestimmt sein. Mittlerweile gibt es sogar Sneaker, die passend in Oktoberfest-Optik daher kommen. So bringt Adidas in diesem Jahr wieder ein Wiesn-Modell auf den Markt.

Oktoberfest 2019: Sneaker als VIP-Ticket für Bierzelt

Das Adidas-Originals-Model „München Made in Germany“ kommt heuer erneut auf den Markt. In braun und beige wird der Oktoberfest-Sneaker dann erhältlich sein - passend dazu mit aufgestickter Breze, wie der Schuhhersteller mitteilt. Doch damit nicht genug: Es wird zudem eine limitierte Variante geben. Der Adidas Originals SC Premiere „Prost“ ist nicht nur ein Sneaker, sondern auch ein Eintrittsticket für einen speziellen Bereich der Wiesn.

Wer diesen Schuh sein Eigen nennen darf, hat nämlich Zutritt zum VIP-Bereich des Paulaner Festzelts, heißt es in der Pressemitteilung. Zumindest am ersten Sonntag der Wiesn. Adidas spricht dabei von einem Wiesn-Besuch „der besonderen Art“. Kaufen lässt sich der VIP-Schuh, der auf 100 Paar beschränkt ist, nicht. Er ist stattdessen Teil einer Verlosungs-Aktion in einem Bekleidungsgeschäft in München.

Der Sneaker ist kein Einzelfall: Im Vorfeld zur Wiesn tauchen immer wieder Produkte auf, die mit ihrer Aufmachung auf das größte Volksfest der Welt abzielen. So auch einige aktuelle Angebote von Aldi und Netto.

adidas bringt Sneaker für Oktoberfest 2019 heraus - prominente Unterstützung von Lena Gercke

Für die Sneaker holte sich Adidas neben der Unterstützung des Mode- und Schuhstores BSTN auch prominente Gesichter. Mit dabei sind Lena Gercke, Sido und die FC-Bayern-Spieler David Alaba sowie Serge Gnabry. GNTM-Gewinnerin Lena Gercke postet auf Instagram das dazugehörige Foto zur Kampagne. Vor einer Bergkulisse und einem traditionellen Pferdegespann, dass Bier transportiert, zeigen die VIPs ihre Sneaker. „Meet the Oktoberfest Family“, kommentiert Gercke das Bild.

Für Aufsehen sorgt im Vorfeld der Wiesn auch die Idee ein E-Scooter-Anbieter, der ein spezielles Training entwickelt hat, wie tz.de* berichtet. In einigen Teilen Münchens sind E-Scooter während des Oktoberfests 2019 ohnehin verboten.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.