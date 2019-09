Wiesn-Auftakt im Ticker: Pressetribüne geräumt - Edeka sorgt für Peinlich-Lacher mit Angebot

Besucher drängeln sich vor Zelten

von Armin T. Linder schließen

O‘zapft werd! In unserem Wiesn-Ticker verpassen Sie keine wichtige News vom Oktoberfest 2019. Kommt auch einer der berühmtesten Männer der Welt?

Heute wird die Wiesn 2019 eröffnet.

OB Dieter Reiter wird um Punkt 12 Uhr das erste Fass anstechen.

Wir berichten im Ticker.

+++Aktualisieren+++

9.23 Uhr: Nanu, gibt‘s etwa doch schon Bier? Nein, dieses Foto entstand gestern auf dem Oktoberfest auf Mallorca. Wer also gerade auf der Baleareninsel ist, muss trotzdem nicht auf eine Art Wiesn verzichten.

+ Oktoberfest 2019 auf Mallorca. © dpa / Clara Margais

9.14 Uhr: Das Gelände und die Zelte sind inzwischen offen, und natürlich ging‘s wieder etwas wuid zu, als die Leute reinrannten und sich die besten Plätze sichern wollten. Bier gibt‘s natürlich noch keins, das wird erst ab 12 Uhr ausgeschenkt, wenn OB Dieter Reiter das erste Fass angezapft hat.

9.04 Uhr: Insider-Wissen vom tz-Wiesn-Team: Dieses teilt zum Auftakt seine besten Tipps in aller Kürze: 1. Sie wollen zu später Stunde noch ins Zelt? Kein Problem! Aber: Vor den Eingängen ist Zurückhaltung Trumpf. Brav anstellen, nett lächeln – und schon ist man drin. 2. A gscheide Grundlage is Pflicht! Wie gut, dass man auf der Wiesn auch frühstücken kann. 3. Es ist überall voll und laut? Dann gehen Sie in die kleinen Wiesn-Zelte – da geht’s ruhiger zu. 4. Handy auf Flugmodus! So hält der Akku länger – und Sie sind im Notfall gewappnet. 5. Nehmen Sie sich nach der Wiesn ein paar Tage frei. Denn: Es wäre doch schade, wenn die ganzen Erinnerungen direkt wieder im Alltag ertränkt würden.

S-Bahn München schon im Oktoberfest-Modus

9.01 Uhr: Pünktlich zum Start des Oktoberfests am Samstag hat die für Ausfälle und Verspätungen viel gescholtene Münchner S-Bahn wieder auf Wiesn-Betrieb umgestellt. An der Haltestelle Hackerbrücke, die der Theresienwiese am nächsten gelegen ist, weisen Durchsagen speziell auf das größte Volksfest der Welt hin. Zunächst eine Frauenstimme auf Deutsch - mit bairischem Dialekt versteht sich -, die auch an die Folgen von zu viel Alkohol zu denken scheint: „Denkts dro“, rät sie, die S-Bahn bringe die Gäste auch wieder nach Hause. Dann folgt eine Männerstimme für die internationalen Wiesnbesucher: „Alight here for Oktoberfest. Have a pleasant stay and lots of fun.“

Getoppt werden die Durchsagen in der S-Bahn allerdings traditionell für Passagiere der U-Bahn: In einem Glaskasten mitten in der Station Theresienwiese arbeitet seit Jahren zur Wiesnzeit ein Ansager, der mit flotten Durchsagen die Abertausenden Fahrgäste animiert, möglichst zügig ein- und auszusteigen. Zum Oktoberfest werden auch heuer wieder rund sechs Millionen Gäste erwartet; etliche von ihnen dürfen nach einem Besuch auf dem Festgelände selbst kein Auto fahren.

8.45 Uhr: Es gibt ja eine ganze Menge schlimme Verkleidungen auf der Wiesn. Von Leuten, die das Oktoberfest mit Fasching verwechseln. Kommen nun die Bier-Socken als neuer Trend? Im Vorfeld ging schon dieses Foto rum ...

8.35 Uhr: Das erste Fass steht!

Oktoberfest 2019: Pressetribüne geräumt - Erstmals Routine-Kontrolle zum Auftakt

8.34 Uhr: Die Pressetribüne wurde eben geräumt. Der Hund musste noch schnuppern, ob sich da auch nichts Verdächtiges verbirgt. Wie unser Reporter auf Nachfrage erfuhr, kommt es dazu zum ersten Mal. Es ist aber wohl reine Routine. Sicherheit geht nun mal vor.

Edeka sorgt für peinlichen Lacher mit Oktoberfest-Angebot

8.31 Uhr: Oktoberfest-Aktionen oder Oktoberfest-Angebote? Das machen viele Unternehmen. Schließlich lässt sich mit der Wiesn gut verkaufen. Die „Oktoberfest-Woche“ von Edeka sorgt allerdings für einen peinlichen Lacher. Denn die Produkte, die einen unter diesem Motto gleich von der Startseite der Supermarktkette anlachen, haben so rein gar nichts mit dem Oktoberfest zu tun.

Frischkäse? Schokolade? Camembert? Merkwürdig. Einem Twitter-Nutzer fiel aber vor allem der Toast auf. „Ja klar, auf der Wiesn bestell’ ich mir immer drei Maß Bier und ein Toast mit Honig“, schrieb er.

[Oktoberfest-Woche bei Edeka mit Toast im Angebot]



Ja klar, auf der Wiesn bestell’ ich mir immer drei Maß Bier und ein Toast mit Honig. — _indi_ (@mosphare) September 17, 2019

8.25 Uhr: Die Abschlepper stehen bereit. Aber Autos haben ja auf der Wiesn eh nichts zu suchen. Am besten man nutzt die Öffentlichen.

8.12 Uhr: Bei wem rollt eigentlich wie der Rubel zur Wiesn? Rikschafahrerin, Flaschensammlerin, Escortlady: der große Überblick.

Update 21. September, 7.14 Uhr: Stunden vor dem Beginn des Oktoberfests haben sich am frühen Samstagmorgen die ersten Gäste an den Eingängen postiert. Mit Bier und Brotzeit warteten die ersten schon im Morgengrauen auf die Öffnung des Festgeländes um 9.00 Uhr, um einen besonders guten Platz im Festzelt zu ergattern. Auch wenn das geschafft ist, müssen sie weitere drei Stunden ausharren, bis sie das erste offizielle Wiesnbier bekommen. Erst um Punkt 12.00 Uhr zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier an und eröffnet damit das größte Volksfest der Welt. Und erst dann gibts Bier für alle.

Gut sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden bis zum 6. Oktober auf der Theresienwiese erwartet. Das Gelände ist aus Sicherheitsgründen seit 2016 umzäunt - seitdem müssen die Gäste draußen warten. Erneut gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Rund 600 Polizeibeamte werden während der 16 Festtage im Einsatz sein. Hinzu kommen Hunderte Ordner privater Dienste.

Wiesn-Auftakt im Ticker: Gerüchte um Besuch von Ex-US-Präsident auf Oktoberfest

Unsere News vom Freitag:

Update von 16.38 Uhr: Die Wiesn rückt näher - auch für die Einsatzkräfte. Bereits am Freitagmorgen wurde im Servicecenter der Theresienwiese die Feuerwache in Betrieb genommen. Im Servicezentrum stehen ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug bereit, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Leitstellendisponent kümmert sich vor Ort um die Alarmabwicklung und die Kommunikation mit allen beteiligten Abteilungen. Bis zu drei Einsatzfahrzeuge stehen außerdem für Rettungsdiensteinsätze zur Verfügung.

Bereits seit zwei Wochen sind Mitarbeiter aus der Abteilung Vorbeugender Brandschutz vor Ort. Sie kontrollieren Rettungswege, Abstandsflächen, Zelte und Fahrgeschäfte. Auch an allen Festtagen finden Kontrollgänge statt, wie die Feuerwehr mitteilte. Jedes Zelt wird dabei mindestens einmal pro Tag kontrolliert.

Oktoberfest 2019: Livestream vom BR

Hier gehts zum BR-Livestream: Liveübertragung von der Wiesn - „O‘zapft is“

Oktoberfest 2019: O‘zapft werd! Wiesn-Auftakt im Ticker

München - O‘zapft werd! Diesen Samstag beginnt endlich wieder die Wiesn. Das größte Volksfest der Welt dauert vom 21. September bis zum 6. Oktober.

Den Auftakt zur Wiesn bildet zunächst am Samstagvormittag der Einzug der Festwirte und Brauereien auf die Theresienwiese. Um Punkt 12 Uhr wird dann Oberbürgermeister Dieter Reiter den Schlegel im Schottenhamel-Zelt schwingen und das allererste Bierfass anstechen. Ab dann dürfen auch die durstigen Kehlen der Besucher angefeuchtet werden - denn erst nach dem Anstich wird Bier an die Wiesn-Gänger ausgeschenkt.

Oktoberfest 2019 im Ticker: Gut sechs Millionen Wiesn-Besucher erwartet

Gut sechs Millionen Besucher werden heuer beim Oktoberfest in München erwartet, im Vorjahr waren es 6,3 Millionen. Das Wichtigste sei eine friedliche Wiesn, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag beim traditionellen Rundgang. „Ich habe ein gutes Gefühl.“ Weniger Bürger als in den Vorjahren hätten sich im Vorfeld der Wiesn an ihn gewandt. „Das ist ein gutes Omen für die Wiesn.“

+ Der Münchner OB Dieter Reiter beim Presserundgang. © dpa / Sven Hoppe

Die Zelte seien für dieses Jahr ausreserviert (ein potenzieller Besucher stieß beim Versuch auf ein irres Angebot), heißt es bei den Oktoberfest-Wirten. Dennoch streben weder sie noch die Festleitung neue Rekorde an. „Das muss keine Rekordwiesn werden“, sagte der neue Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). Es gehe vielmehr um eine „Qualitätswiesn“. Als neuer Festleiter wolle er dafür sorgen, dass das Fest „das Gesamtkunstwerk wird, das es tatsächlich ist“. Nicht zuletzt müssen Standbetreiber, Schausteller und Wirte hohe Anforderungen erfüllen, um einen Platz auf dem größten Volksfest der Welt in München zu bekommen.

Einige Fahrgeschäft-Neuheiten warten auf die Gäste, etwa ein Kettenkarussell im Maibaum-Stil sowie eine VR-Abenteuerbahn namens „Dr. Archibald“. Auch die Oide Wiesn im Südteil des Festgeländes wird wieder zahlreiche Besucher anlocken.

Oktoberfest 2019: Kommt Barack Obama auf die Wiesn?

Neben Millionen Normalbürgern werden auch zahlreiche Promis erwartet. Einer könnte der ganz großen Kategorie entstammen: Barack Obama spricht am 29. September beim Start-up-Festival „Bits & Pretzels“ in München - da wäre es eigentlich nur ein Katzensprung zur Theresienwiese. 2016 hatte er angekündigt, das Oktoberfest nach Ende seiner Amtszeit besuchen zu wollen. „Wahrscheinlich macht es mehr Spaß, wenn ich kein Präsident mehr bin“, sagte er seinerzeit. Im vergangenen Jahr waren überraschend schon die Clintons auf der Wiesn aufgetaucht.

Ein deutscher Top-Promi kommt jedenfalls schon mal ganz sicher: Lena Meyer-Landrut hat ihren allerersten Wiesn-Besuch ever für diesen Samstag angekündigt. Und auch schon ihr Outfit präsentiert.

Am ersten Oktoberfest-Sonntag (23. September) wird der große Trachten- und Schützenzug stattfinden.

München ist voll in Wiesn-Laune - und freut sich auf die Festzelte oder stellt sich die Frage, wie man eigentlich die Dirndl-Schleife bindet. Doch nicht alle sind in Stimmung - in einer bekannten Bar ist Tracht beispielsweise verboten, der Wirt schämt sich für die Wiesn.

Bei uns verpassen Sie am ersten Wiesn-Samstag nichts. Wir berichten im Live-Ticker über alle News, Promis, Skurrilitäten.

BR-Livestream: „O‘zapft is“

Der Bayerische Rundfunk überträgt zum Wiesn-Auftakt live vom Oktoberfest.

lin mit dpa