Wann öffnen eigentlich die Wiesn-Zelte und was muss ich noch wissen?

Viele Fahrgeschäfte und Zelte haben bis spät am Abend geöffnet.

Öffnungszeiten und alles Wichtige

Wann öffnen eigentlich die Zelte auf dem Oktoberfest? Wie lange kann man Karussell fahren? Damit Sie den Überblick behalten, finden Sie hier eine Auflistung zu Öffnungszeiten, Schaustellern und besonderen Tagen.

München - In diesem Jahr findet das Oktoberfest bereits zum 186. Mal statt. Vom 21. September, 12 Uhr, bis zum 6. Oktober, 23.30 Uhr, ist die Wiesn geöffnet.

Wann öffnen die Zelte?

Die meisten Bierzelte sind von Montag bis Freitag von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Die letzte Mass wird um 22.30 Uhr ausgeschenkt. Wer dann noch nicht genug hat, kann versuchen in der Käfer Wies'n Schänke oder dem Weinzelt Platz zu finden, denn dort ist bis 1 Uhr geöffnet, letzter Ausschank ist um 0.30 Uhr. Allerdings muss man schnell sein. Weil nach Wiesn-Schluss alle Richtung Käfer und Weinzelt drängen, sind dann meist schnell voll.

Die Hühnerbratereien, Wurstimbisshallen und Cafezelte sind bis 23 Uhr geöffnet. An Samstagen und Sonntagen beginnt der Ausschank in den Zelten schon um 9 Uhr.

Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln und Liebesäpfel stehen bei den Wiesn-Besuchern hoch im Kurs. Die Verkaufsstände sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende sind die Stände sogar noch länger offen, um 9 Uhr beginnt der Verkauf und um 24 Uhr ist Schluss.

Wie lange kann man Karussell fahren?

Wiesn ohne Fahrgeschäfte? Undenkbar! Sonntags und Montag bis Donnerstag laufen die Karussells von 10 bis 23.30 Uhr, an Freitagen und Samstagen von 10 bis 24 Uhr.

Wiesn mit Kindern

Familien, die das Oktoberfest mit dem Kinderwagen besuchen wollen, sollten unter der Woche oder sonntags das Festgelände besuchen. Aus Platz- und Sicherheitsgründen sind samstags und am Feiertag "Tag der Deutschen Einheit", 3. Oktober, Kinderwägen auf der Wiesn und der Oidn Wiesn generell verboten. Speziell in den Festzelten, aber auch sonst schon am Eingang kann der Eintritt mit Kinderwagen verwehrt werden. Kinderwägen und andere große Gepäckstücke können bei der Gepäckaufbewahrung abgegeben werden.

Wer Geld sparen möchte, der sollte dienstags auf die Wiesn gehen, denn da ist Familien-Tag und es gibt jeden Wiesn-Dienstag ermäßigte Fahr-, Eintritts- und Imbisspreise.

Hier gibt es noch mehr Tipps für den Wiesn-Besuch mit der Familie.

