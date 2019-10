Rekordwert beim Oktoberfest: So viel Alkohol hatte ein Wiesn-Besucher im Blut

Das Oktoberfest hat auch seine Schattenseiten - wie Betrunkene, die in der Notaufnahme landen.

Notaufnahme statt Bierzelt

Auf dem Oktoberfest fließt derzeit das Bier in Strömen. Doch welche Mengen Alkohol nun ein Besucher im Blut hatte, kommt nicht alle Tage vor.

München - Dass Wiesn-Besucher bei der ausgelassenen Stimmung und Musik im Zelt gerne mal über die Stränge schlagen und am Ende vielleicht die ein oder andere Mass zu viel intus haben, ist nichts Unbekanntes. Die einen torkeln am Ende nach Hause, andere hingegen machen ihr Nickerchen einfach direkt daneben auf dem sogenannten Kotzhügel. Wiederum andere landen aber sogar in der Notaufnahme.

Auch in diesem Jahr endete für einige Besucher der Oktoberfest-Tag also im Krankenhaus. „Wir haben bis jetzt 73 Patienten mit Alkoholvergiftung gesehen, die in Zusammenhang mit einem Oktoberfestbesuch stand“, sagte Markus Wörnle, Leiter der internistischen Notaufnahme, vor dem letzten Wiesn-Wochenende.

Oktoberfest 2019: Wiesn-Besucher mit 3,7 Promille in der Notaufnahme

Den höchsten Wert hatte ein Besucher mit sage und schreibe 3,7 Promille im Blut. Nähere Einzelheiten über den Patienten oder die Vorgeschichte sind nicht bekannt. Insgesamt seien in diesem Jahr aber weniger Patienten als im gleichen Zeitraum im letzten Jahr in den zwei Notaufnahmen in der Münchner Innenstadt behandelt worden. Die 73 registrierten Alkoholvergiftungen sind somit eine überschaubare Zahl.

