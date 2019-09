Wiesn-Besucher legt sich mit Rolltreppe an - Video wird zum Internet-Hit

Darum dauert der Heimweg immer länger

Dass der Heimweg vom Oktoberfest in der Regel anstrengender ist, als der Weg hin auf die Theresienwiese beweist das Video eines Wiesn-Besuchers eindrucksvoll.

München - Ach ja, die Wiesn. Die fünfte und für viele Leute auch schönste Jahreszeit hat auf eine gewisse Art und Weise doch ihre eigenen Gesetze. So kann es auch unter der Woche schon einmal passieren, dass der eine oder andere feierwütige Bierzeltgast ein wenig zu tief in den Maßkrug schaut.

Wer möchte es den Wiesn-Besuchern auch verdenken? Die Stimmung im Festzelt ist gut, das Bier auch und ehe man sich versieht, wurden aus einem Maßerl, dann doch eher drei oder vier. Solange man sich anschließend ohne Ärger auf dem Weg nach Hause macht, haben wohl auch die wenigsten Münchner ein Problem damit.

Oktoberfest 2019: Video von Wiesn-Besucher wird zum Internet-Hit

Dass der Heimweg vom Oktoberfest aber oft nicht so reibungslos abläuft wie der Weg auf die Theresienwiese, zeigt das Video eines Wiesn-Besuchers, das momentan auf Facebook viral geht. Immerhin wurde das Video schon mehr als eine halbe Million mal gesehen (Stand 26. September). Darauf zusehen ist ein fesch in Tracht gekleideter Herr, der versucht die Rolltreppe an der S-Bahnstation Marienplatz zu besteigen.

Dabei gibt es jedoch ein gravierendes Problem: der wohl nicht mehr ganz nüchterne Wiesn-Besucher, versucht die Rolltreppe hochzusteigen. Die Rolltreppe fährt allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Die Begleitung des Treppensteigers tut derweil das, was ein guter Freund in einer solchen Situation eben so tut: mit dem Handy draufhalten.

Oktoberfest 2019: Zu tief ins Glas geschaut? Mann legt sich mit Rolltreppe an

Doch damit nicht genug. Immer wieder ermutigt der Kameramann seinen Hauptdarsteller zum Weitermachen. „Gleich hast es geschafft“, lautete das Kommando, während der Wiesn-Freund weiterhin stoisch auf der Stelle tritt. Auch die Vielzahl an Personen, die ihm auf seinem „Aufstieg“ entgegenkommen, scheinen den Mann in der Lederhosen nicht zu irritieren.

Gut gemeinte Ratschläge, dass sich doch unweit von hier eine Treppe befinde, die nicht gegen den Treppensteiger ankämpfen würde, werden konsequent ignoriert. Über sieben Minuten lang hält der Kameramann drauf, während sein Freund eisernen Willen beim Kampf mit der Rolltreppe beweist. Wer am Ende gewonnen hat, lässt sich leider in dem Video nicht erkennen. Wir tippen aber mal auf die Treppe.

