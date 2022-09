Foto-Beweis für Wiesn-Dekadenz? Frau poltert nach Shopping-Tour: „Nicht zu fassen“

Von: Linus Prien

Champagner-Gläser im Mass-Design in einem Schaufenster. © Twitter-Screenshot/ Michaela Hohl

Seit 2019 hat das Oktoberfest in München nicht stattgefunden. Das Warten hat aber bald ein Ende. Vor Beginn der Wiesn ist einer Twitter-Nutzerin ein besonderes Produkt aufgefallen.

München - Bald ist es so weit. Zum ersten Mal seit 2019 findet das Oktoberfest in München statt. Am 17. Oktober heißt es auf der Theresienwiese wieder O’zapft is! Die Preise auf der Wiesn sind im Vergleich zu 2019 angestiegen. Während ohnehin angespannten Zeiten sorgen Preiserhöhungen und andere Dekadenzen zu Unmut unter manchen Menschen.

Oktoberfest 2022: Frau regt sich über „Champagnerkrügerl“ auf

Im Vorlauf zum Oktoberfest sorgte eine Nutzerin auf dem sozialen Medium Twitter mit einem Post über sogenannte „Champagnerkrügerl“ für Aufsehen. Die Frau äußerte sich mit Blick auf ihre Einkaufsentdeckung folgendermaßen: „#oktoberfest #champagnerkrügerl #culturalappropriation #wtf und Achtung Wortspiel- und wenn das Volk sich das Bier auf der Wiesn nicht mehr leisten kann, dann soll es halt … nicht zu fassen“. Die Userin wollte wohl ironisch darauf anspielen, dass man einfach Champagner trinken könne, wenn die Masspreise zu sehr steigen.

Die Champagnerkrügerl haben ein Fassungsvermögen von etwa 330 ml, wie die Webseite von „derkleinemuc“ bekannt gibt. Preislich liegen sie bei stolzen 19,95 €. Die WiesnMUC-2022-Edition kostet sogar 34,95 €.

Bierpreise auf dem Oktoberfest: Saftiger Preisaufschlag auf der Wiesn

Tatsächlich kann man sich das Bier auf der Wiesn etwas weniger leisten, als noch vor einigen Jahren. Auch dieses Jahr wird es einen Preisaufschlag geben. Dabei reichen die Mass-Preise von 12,80 € bis zu 13,70 €. Der höchste prozentuale Preisanstieg im Vergleich zum Oktoberfest 2019 liegt bei ganzen 16,1 Prozent.

