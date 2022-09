„Ganz sauber bist du nimma“: Salto-Video von der Wiesn geht kurz vorm Anstich erneut viral

Oktoberfest-Klassiker

Von Miriam Haberhauer schließen

Ein betrunkener Wiesn-Gast machte vor einigen Jahren einen Salto auf dem Toboggan-Fahrgeschäft und landete auf seinem Genick. Auf Instagram wurde das Video tausendfach geklickt. Kurz vor der Wiesn 2022 geht es wieder viral.

München – Der Toboggan der Familie Konrad zählt mit zu den beliebtesten Fahrgeschäften auf dem Münchner Oktoberfest. Fahrgäste werden mithilfe eines schnell laufenden Förderbandes zu einer Holzrutsche befördert, auf welcher sie auf einer Sackleinwand wieder nach unten rutschen. Das rasante Förderband bereitet dabei besonders angetrunkenen Wiesn-Besuchern Schwierigkeiten –sehr zur Belustigung des Publikums.

Oktoberfest 2022: Toboggan-Clip geht erneut viral

Vor einigen Jahren schockierte ein junger Mann in Lederhose auf dem Toboggan Fahrgäste und Mitarbeiter: Mitten auf dem rasanten Förderband sprang der Mann in die Luft und machte einen Rückwärtssalto. Anstatt wieder auf beiden Beinen zu landen, krachte er mit dem Nacken auf das Band, richtete sich aber kurz danach wieder auf.

Der gefährliche Stunt wäre an sich schon spektakulär genug gewesen. Für Lacher sorgte aber auch einer der Toboggan-Mitarbeiter, die dem Gestürzten zu Hilfe eilten. Der Mitarbeiter kam – im Gegensatz zum übermütigen Fahrgast – ohne Schwierigkeiten lässig mit dem Förderband nach oben und ging dem Betrunkenen nach. Dabei rief er ihm zu: „Aber ganz sauber bist du nimma, oder?“

+ Der „Toboggan“ ist seit 1933 im Besitz der Familie Konrad und auf Volksfesten im Münchner Umland zu finden. © imago/Michael Westermann

„Ganz sauba bist du nimma“ – Besitzer und Angestellte reagierten entsetzt

Claus Konrad, der Besitzer des Traditionsfahrgeschäfts, reagierte 2018 im Gespräch mit tz.de mit Entsetzen auf den Vorfall, der schon damals einige Jahre zurücklag. Ihm sei „das Herz in die Hosentasche gerutscht“ als er das Video gesehen hatte, so Yvonne Heckl, Sprecherin der Wiesn-Schausteller. „Das ist ihm in seinem ganzen Leben nicht passiert und er betreibt den Toboggan schon lange, hat ihn von seinen Eltern übernommen.“

Mit dem waghalsigen Sprung riskierte der Wiesn-Besucher zahlreiche Knochenbrüche. Stattdessen wurden er und seine Begleiter von Besitzer Konrad mit einem Fahrverbot für das Toboggan bestraft. Aufgezeichnet hatte den kurzen Clip ein anderer Fahrgast, der oben neben dem Förderband wartete. Nach der Veröffentlichung des Videos meldete sich der Filmmacher bei tz.de.

„Ganz sauber bist du nimma oder?“ – Mit diesem Satz schrieb der Toboggan-Angestellte ein kleines Stück Wiesn-Geschichte. Ein Münchner Instagram-Account, der regelmäßig Memes und Videos rund um die Landeshauptstadt erstellt, teilte den Videoclip Mitte September 2022 erneut. Dem Profil Münchner Gesindel folgen bislang 110.000 Nutzer. Das Toboggan-Video gefiel bereits über 10.900 Followern und ist damit einer der Beiträge, die am häufigsten geliket wurden.

Der Kult-Betrieb feiert 2022 mit dem Toboggan sein großes Wiesn-Comeback. Ab dem 17. September können sich Wiesn-Besucher dann wieder auf das rasante Förderband wagen – dieses Jahr aber bitte ohne missglückte Saltoversuche. (mlh)

Rubriklistenbild: © imago/Michael Westermann