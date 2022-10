Wiesn-Finale im Ticker: Versöhnlicher Abschluss für Münchner? Festleitung zieht Bilanz

Von: Martina Lippl

Teilen

Lichter der Wiesn vor dem Münchner Abendhimmel: Der Oktoberfest-Endspurt läuft. © Wolfgang Maria Weber/imago

Aus is – das Oktoberfest 2022 geht am Montag (3. Oktober) in München zu Ende. Noch ist Zeit für einen letzten Besuch. Alle Endspurt-News im Ticker.

Wiesn 2022 Endspurt in München : Das größte Volksfest der Welt – das 187. Oktoberfest 2022 endet am Montag (3. Oktober).

in : Das größte Volksfest der Welt – das 187. Oktoberfest 2022 endet am Montag (3. Oktober). Oktoberfes t- Besucher-Bilanz : Sauwetter bremst Wiesn-Besucher 2022 aus.

t- : Sauwetter bremst Wiesn-Besucher 2022 aus. Dieser News-Ticker zum Ende der Wiesn wird regelmäßig aktualisisert.

München – Der Himmel reißt grad noch ein bisserl auf! Das Wetter gibt sich zum Oktoberfest-Endspurt versöhnlich. Die Wiesn 2022 geht nach zwei fast verregneten Wochen zu Ende. Traditionell nutzen Münchnerinnen und Münchner den letzten Tag für einen entspannten Wiesn-Bummel. Die meisten Touristen reisen ab und das Gedränge ist weniger groß. Ob‘s dieses Jahr auch nach zwei abgesagten Corona-Jahren wieder so sein wird? Für den Nachmittag prognostiziert das Portal wetteronline 14 Grad und bis zu fünf Sonnenstunden - immerhin.

Wiesn-Endspurt in München – das 187. Oktoberfest 2022 endet am Montag

Um 13 Uhr will die Festleitung gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst schon einmal Bilanz ziehen. Hier in unserem Ticker zum Wiesn-Endspurt halten wir Sie mit dem Wichtigsten auf dem Laufenden.

Oktoberfest-Besucher-Bilanz: Sauwetter bremst Wiesn-Besucher 2022 aus

Die Erwartungen nach zwei Jahren Corona-Pause an das Oktoberfest 2022 war hoch. In den Jahren 2020 und 2021 fiel die Wiesn wegen Corona aus. In der 200-jährigen Geschichte ein absolutes Novum. Nur in Kriegszeiten gab es längere Pausen. Die Messlatte für die Oktoberfestbesucherzahl liegt hoch: 2019 kamen 6,3 Millionen Gäste. Doch die zwei Wiesn-Wochen waren recht verregnet.

Wegen des schlechten Wetters durfte in der zweiten Wiesn-Woche Glühwein an den Eis-Standl ausgeschenkt werden. Mandl und Bratwürste waren schon in der ersten Wiesn-Woche da „wärmende“ der Renner, teilte die Festleitung mit in der Halbzeit-Bilanz.

Der freiwillige Verzicht auf die Beheizung in den Biergärten machte zuvor den Gastronomen ebenso wie den Schaustellern und Marktkaufleuten zu schaffen, hieß es weiter. Unter der kühlen Witterung litten demnach nicht nur die Bedienungen in den Biergärten, sondern auch die Standl, die in den an die Biergärten angrenzenden Seitenstraßen positioniert sind. „Dort fehlt der gewohnte Publikumsverkehr, die Standl dort beklagen Umsatzverluste.“

„Wir liefern alle wichtigen Themen, Infos und News rund um die Wiesn in unserem Themenbereich: Alles rund um München. Hier einfach direkt in Telegram oder Facebook anmelden, Thema auswählen und nix mehr zur Wiesn 2022 verpassen!“