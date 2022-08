Stressfreie Anreise zum Oktoberfest: Alle Tipps für Besucher

Viele Wege führen zur Wiesn: Ob mit der Tram, dem Auto, der U- oder S-Bahn oder gar per Fahrrad oder zu Fuß: Alles ist möglich, aber nicht alles sinnvoll.

München – Das jährliche Oktoberfest in München ist das weltweit größte Volksfest. Seit über 200 Jahren wird es auf der Theresienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt ausgerichtet und bietet eine Anlaufstelle für Bierfreunde, Touristen und Partybegeisterte aus aller Welt. Dabei ist es vor allem ein großer Wirtschaftsfaktor für die Stadt: Erstaunliche 1,2 Milliarden Euro Umsatz wurden 2018 inklusive Übernachtungen erzielt.

Oktoberfest: weltweit größtes Volksfest Jahre, in denen die Wiesn ausgefallen ist: 1813, 1854, 1866, 1870, 1873, 1914-1918, 1923, 1924, 1939-1945, 2020, 2021 Anreiswege: Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Bus, mit der U-Bahn, der S-Bahn oder der Tram

Oktoberfest Anreise: Auf welchem Platz findet das Oktoberfest statt?

Wie jedes Jahr ist die Theresienwiese Adresse und Schauplatz für das Oktoberfest. Sie befindet sich inmitten des Münchner Stadtteils Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und liegt in der Nähe der Altstadt. Auf einer Fläche von 42 Hektar treffen sich hier Oktoberfest-Fans aus aller Welt. Aus der Ferne lässt sie sich gut mithilfe zweier Sehenswürdigkeiten erkennen: Die 18 Meter hohe Bavaria-Statue ist als bronzene Erscheinung und Gesicht Bayerns ein beliebtes Fotomotiv, das untrennbar zur „Wiesn“ gehört. Hinzu kommt die 97 Meter hohe St. Paul Kirche im Norden, die ebenso als hilfreiche Orientierung dient.

Wiesn Anreise: Wie lange dauert das Oktoberfest?

Allgemein gilt: Das Oktoberfest endet am ersten Sonntag im Oktober oder dem 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Der Beginn wird drei Samstage vor diesem Datum angesetzt. Für 2022 und die kommenden drei Jahre gelten die folgenden Termine:

Oktoberfest 2022: 17. September – 3. Oktober 2022

Oktoberfest 2023: 16. September – 3. Oktober 2023

Oktoberfest 2024: 21. September – 6. Oktober 2024

Oktoberfest 2025: 20. September – 5. Oktober 2025

Oktoberfest Anreise: Mit der U-Bahn oder S-Bahn

Wer mit der U-Bahn anreisen will, kann die U3 (orange), U4 (grün), U5 (gelb) oder U6 (blau) nehmen. Die Linien U3 und U6 fahren vom Odeonsplatz, Marienplatz oder Sendlinger Tor zum Goetheplatz oder zur Poccistraße. Von hier aus sind es lediglich wenige Minuten Fußweg zu den Ost- oder Südeingängen der Veranstaltung. Wer die Linien U4 oder U5 nimmt, kann vom Odeonsplatz, Karlsplatz/Stachus oder Hauptbahnhof direkt die Theresienwiese oder Station Schwanthalerhöhe anfahren. S-Bahn-Reisende haben freie Auswahl von der S1 bis S8 und die Station Hackerbrücke als Ziel. Von hier aus sind es ungefähr 10 Minuten Fußweg bis zum Haupteingang des Oktoberfestes.

Die Anreise zum Oktoberfest in München ist mit der U-Bahn, der S-Bahn, der Tram und dem Bus möglich. Auch zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad kommt man zur Wiesn. © Sven Hoppe/dpa

Anreise zum Oktoberfest in München: Mit der Tram oder dem Bus

Auch mit der Tram, also der Münchner Straßenbahn, erreicht man die Weltattraktion: Reisende der Linien 18 und 19 steigen an der Haltestelle Holzapfelstraße oder an der Hermann-Lingg-Straße aus. Die Linien 16 und 18 fahren bis zur Hackerbrücke. Von hier aus sind es noch circa 10 Minuten Fußweg.

Zudem gibt es diverse Busverbindungen, die die Anreise zum Oktoberfest erleichtern:

MetroBus-Linie 53 bis Haltestelle Schwanthalerhöhe

MetroBus-Linie 58 bis Haltestelle Georg-Hirth-Platz, Beethovenplatz oder Goetheplatz

MetroBus-Linie 62 bis Haltestelle Hans-Fischer-Straße, Poccistraße oder Herzog-Ernst-Platz

StadtBus-Linie 134 bis Haltestelle Theresienhöhe oder Schwanthalerhöhe

Oktoberfest Anreise: Zu Fuß, mit dem Auto oder dem Fahrrad

Wer es nicht allzu weit hat, ist mit einem Spaziergang immer gut beraten. So muss man nicht auf das leckere Bier verzichten und bleibt zudem zeitlich voll flexibel.

Autofahrer werden hingegen oft mit der schwierigen Münchner Parkplatzsituation konfrontiert. Am besten bringt man das Fahrzeug in einem der Parkhäuser in der Innenstadt unter. Doch Achtung: Meist ist das Parken nur bis zu 24 Stunden erlaubt. Plus: Die Preise sind in der Regel stattlich.

Viele reisen wiederum am liebsten mit dem Fahrrad an. Wer vorsichtig fährt, nüchtern bleibt und seinen Drahtesel gut abschließt, kann so auch auf zwei Rädern für eine schöne Zeit sorgen.