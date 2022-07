Oktoberfest-Besucher erwarten deftige Bierpreise - Erhöhung in fast allen Festzelten

Von: Nadja Pohr

Teilen

Die Bierpreise auf dem Oktoberfest in München sind massiv angestiegen. Grund dafür ist neben Corona auch der Ukraine-Krieg und die Inflation. © IMAGO/Frank Gärtner/Symbolbild

Die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München laufen und mittlerweile stehen auch die diesjährigen Bierpreise in den Festzelten fest. Im Vergleich zu 2019 sind sie teilweise massiv gestiegen.

München - Trotz der unsicheren Situation, wie die Corona-Pandemie weiter verlaufen wird, hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) für das Oktoberfest 2022 grünes Licht gegeben. Der Aufbau auf der Theresienwiese ist bereits in vollem Gange und hat noch nie so früh, wie in diesem Jahr gestartet. Mit einer der wichtigsten Informationen für die Wiesn in München ist der Bierpreis in den Festzelten. Die Besucher aus aller Welt erwartet in diesem Jahr eine stattliche Erhöhung.

Oktoberfest-Bierpreise 2022: Starker Anstieg in allen Festzelten

Im Vergleich zum Oktoberfest 2019 sind die Bierpreise in den Festzelten um durchschnittlich 10-20 Prozent gestiegen. Geschuldet ist die deftige Erhöhung nicht nur der Corona-Pandemie, sondern auch dem Krieg in der Ukraine sowie der anhaltenden Inflation. Hier finden Sie die aktuellen Bierpreise 2022 in den Festhallen:

Festhallen Festbierpreis 1 Maß/€ Erhöhung in % zu 2019 Alkoholfreies Bier 1 Maß/€ Armbrustschützen-Festzelt 13,50 15,38 13,50 Augustiner-Festhalle 12,80 12,28 Bräuösl 13,40 13,56 13,40 Fischer-Vroni 12,90 10,26 12,90 Hacker-Festzelt 13,40 13,56 13,40 Hofbräuhaus-Festzelt 13,60 16,24 13,60 Käfer-Wiesn-Schänke 13,70 16,10 13,70 Löwenbräu-Festzelt 13,60 15,25 13,60 Marstall 13,70 16,10 13,70 Ochsenbraterei 13,50 17,39 13,50 Paulaner-Festzelt 13,50 14,41 13,50 Schottenhamel-Festzelt 13,60 15,74 13,60 Schützen-Festzelt 13,70 16,10 Kufflers-Weinzelt

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Oktoberfest-Bierpreise 2022 steigen in Mittelbetrieben noch drastischer

In den Mittelbetrieben auf dem Oktoberfest müssen Gäste noch tiefer in die Tasche greifen. Der Bierpreis steigerte sich hier drastisch um teilweise über 20 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Übersicht zeigt die Preise in den Mittelbetrieben:

Mittelbetriebe Festbierpreis 1 Maß/€ Erhöhung in % zu 2019 Alkoholfreies Bier 1 Maß/€ Ammer 12,80 11,30 12,80 Familienplatzl 12,60 12,50 Feisinger's Käs und Weinstub'n Fisch-Bada 13,70 20,18 Glöckle-Wirt 13,70 19,13 13,70 Goldener Hahn 13,70 17,09 13,70 Haxenbraterei 13,50 18,94 13,50 Heimer 13,40 18,58 13,40 Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 13,30 16,67 13,30 Kalbsbraterei 13,70 17,60 13,70 Münchner Knödelei 13,50 19,47 13,50 Münchner Stubn 13,60 18,26 13,60 Poschner 13,80 16,95 13,80 Vinzenzmurr Metzger Stubn 13,50 19,47 13,50 Wildstuben 12,90 10,73 12,90 Wirtshaus im Schichtl 13,60 18,42 13,50 Zur Bratwurst 12,90 10,26 12,90

Großer Ansturm in den Wiesn-Festzelten erwartet, trotz Erhöhung der Bierpreise

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause des Münchner Oktoberfests dürfte der Ansturm auf die Festzelte dennoch riesig sein. Der Bierpreis wird die Besucher zwar sicherlich ordentlich ärgern, sie jedoch nicht von einer Reservierung abhalten. Während einige Festzelte schon massiv ausgelastet sind, ist dennoch mit Glück der ein oder andere Wiesntisch noch frei. Wer einen der begehrten Plätze gesichert hat, wird die Wiesn gerne mit Bier, Party und allem was sonst noch dazu gehört zelebrieren.