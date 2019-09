Beamte fallen vom Glauben ab

Die Polizei hat auf dem Oktoberfest einen Mann kontrolliert, der fremde Menschen beim Gehen fotografiert hatte. Anschließend wurde sein Handy kontrolliert - der Inhalt ließ staunen.

München - Wer das Oktoberfest mit ein wenig Abstand betrachtet, wird schnell darauf kommen, dass die 16 Festtage in München oft einem Kuriositäten-Theater gleichen. Ein treffendes Beispiel hat jetzt die Polizei München auf Twitter preisgegeben.

Oktoberfest 2019: Mann fotografiert heimlich Wadln - Polizei kontrolliert sein Handy

Der Polizei war am Sonntag ein Mann auf dem Oktoberfest aufgefallen, der mit seinem Handy Fotos gemacht hatte - von Wadln vorbeigehender Menschen! Die Polizei wollte dem „Wadl-Fetischisten“ auf den Grund gehen und durchsuchte prompt das Handy des Knipsers. Was sie dort auffanden, dürfte sogar die erfahrensten Oktoberfest-Polizisten verwundert haben. Der Mann hatte unzählige Bilder mit demselben Wadl-Motiv auf seinem Handy.

Gschichtn vo da #Wiesnwache, de dadst ned glam...



Gestern hod oana Buidl vo fremdn Wadln auf der #Wiesn gmacht. Mia san dazuakemma und hom gseng dos der Mo auf seim Handy no mehr so Haxnbuidl hod.

Gfeid hod si sonst nix, drum homman wieda geh lossn - maih! ... wenns eam gfoid. pic.twitter.com/CXtXuig14l — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 30, 2019

“Fetischist“ auf dem Oktoberfest unterwegs - Polizei mit lustigem Tweet

Die Polizei nahm den kuriosen „Wadl-Paparazzi“ als Anlass, die Geschichte auf Twitter zu teilen - auf bayerisch. „Gestern hod oana Buidl vo fremdn Wadln auf der #Wiesn gmacht. Mia san dazuakemma und hom gseng dos der Mo auf seim handy no mehr so Haxnbuidl hod,“ so die Polizei. Die Beamten ließen den „Haxn-Fotograf“ wieder gehen. „Wenns eam gfoid...“

