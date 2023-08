Ansturm auf Wiesn-Reservierungen - Monika Gruber ledert bei Masskrug-Vorstellung gegen die Grünen

Von: Adriano D'Adamo

Wiesn-Wirte erwarten viele Oktoberfest-Reservierungen. Gleichzeitig nutzte Monika Gruber die Präsentation des Wiesn-Krugmaßes aus, um ein paar Worte über die Grünen und Klimaaktivisten zu verlieren.

München – In rund drei Wochen heißt es endlich wieder „O’zapft is!“, wenn die Wiesn in München beginnt. Die Vorfreude ist nicht nur bei den Wiesn-Wirten groß. Diese erwarten einen großen Ansturm an Oktoberfest-Reservierungen nach einer kleinen Flaute im letzten Jahr. „Nach den Anfangsschwierigkeiten im letzten Jahr hat sich das wieder eingependelt“, sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer am Donnerstag (24. August) bei der Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs.

„Die Nachfrage ist sehr, sehr groß.“ Bei Nässe und Kälte waren 2022 zum ersten - sehr verregneten - Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause rund 5,7 Millionen Besucher gekommen - mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Für dieses Jahr hoffen die Wirte auf besseres Wetter. „Die Kälte kennen wir vom letzten Jahr“, sagte Inselkammer. „Das brauchen wir nimmer.“

Monika Gruber nutzt Maßkrug-Präsentation aus: Äußert sich über Klimaaktivisten, Grüne und Wurst

Der Krug wurde vorgestellt von der Kabarettistin Monika Gruber. Sie organisierte im Juni eine Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung, zu der Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger, aber auch viele AfD-Anhänger kamen.

Gruber nutzte ihre Maßkrug-Rede am Donnerstag vor allem dazu, rund anderthalb Monate vor der bayerischen Landtagswahl wieder sehr politisch zu werden. Sie wetterte gegen ihre Lieblingsgegner von den Grünen, gegen Klimaaktivisten, gegen fleischlose Weißwurst und machte sich darüber lustig, dass „die bösen, bösen rassistischen und sexistischen Darstellungen“ von Wiesn-Geschäften verschwinden sollten.

Möglicherweise bekämen die Münchner Grünen, die sich für die Abschaffung solcher Motive eingesetzt hätten, ja Parteispenden von der Malerinnung. Ein interfraktioneller Arbeitskreis der Stadt München hatte sich im Juni darauf geeinigt, dass zwei rassistisch-sexistische Motive an Wiesn-Geschäften zum diesjährigen Oktoberfest verschwinden sollen.

