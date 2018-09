Oktoberfest im Ticker: Wiesn-Besucher spritzt Bedienung Ketchup ins Ohr

Ein Wiesn-Besucher griff eine Bedienung mit Ketchup an (Symbolbild).

Dienstag ist Familientag

von Veronika Arnold schließen

Philipp Kuserau schließen

Christoph Gschoßmann schließen

Das 185. Oktoberfest läuft. Am Wochenende war es wie erwartet rappelvoll auf der Wiesn. Alle News und Geschichten vom Oktoberfest 2018 bei uns im Live-Ticker.

Das 185. Oktoberfest startete am Samstag mit dem Einzug der Festwirte und Brauereien und dem Anstich, bei dem sich OB Dieter Reiter allerdings eine Panne leistete.

Öffnungszeiten der Festzelte: 10 bis 23.30 Uhr (letzter Ausschank um 22.30 Uhr), Käfer Wies‘n-Schänke und Weinzelt bis 1 Uhr nachts. In der Regel öffnen die meisten Fahrgeschäfte um 10 Uhr und schließen kurz vor Mitternacht.

10 bis 23.30 Uhr (letzter Ausschank um 22.30 Uhr), Käfer Wies‘n-Schänke und Weinzelt bis 1 Uhr nachts. In der Regel öffnen die meisten Fahrgeschäfte um 10 Uhr und schließen kurz vor Mitternacht. Natürlich sind unsere Wiesn-Reporter auch heute wieder auf der Festwiese unterwegs, damit Sie keine wichtige News verpassen.

Lesen Sie hier den Live-Ticker vom ersten Wiesn-Wochenende und Montag (22. - 25. September).

>>> AKTUALISIEREN <<<

18.52 Uhr: Knapp über zehn Grad hat es aktuell auf dem Oktoberfest ... da kann man schon mal barfuß über die Wiesn laufen, wenn die Haferlschuhe drücken.

+ Zehn Grad und barfuß: Kann man schon mal machen auf der Wiesn. © Stefan Thalhamer

18.10 Uhr: Die Aussicht lohnt, aber man braucht schon starke Nerven, um auf den „Tower“ zu gehen. Hier ein paar Eindrücke.

+ Die Wiesn-Aussicht von „The Tower“ aus © Stefan Thalhamer

17.24 Uhr: Die beste Stimmung am heutigen Kinder- und Familientag hat zur Zeit das „Big Bamboo“. Hier gibt's Blumenketten für die Kleinen und eine geniale Stimmung durch das Animationsteam. Wer mit den Kleinen auf der Theresienwiese unterwegs ist - unbedingt vorbeischauen!

+ Zwei Animateure im „Big Bamboo“ © Stefan Thalhamer

17.16 Uhr: Spaß oder Absicht? Mit dieser Aktion hat ein Oktoberfest-Besucher den Bogen wohl ziemlich überspannt. Nach einer Ketchup-Attacke musste sich eine Wiesn-Bedienung von Sanitätern behandeln lassen.

16.23 Uhr: Auf der Wiesn geht es wild zu. Die tz hat in der Vergangenheit mit Rennfahrer Martin Tomczyk die härtesten Fahrgeschäfte getestet, zum Beispiel den Olympia Looping. Unsere damalige Wiesn-Reporterin Jasmin hatte ihren Puls vorher und nachher mit dem von Tomczyk verglichen.

15.20 Uhr: Impressionen vom Festgelände: Die Biergärten auf der Oidn Wiesn sind bei strahlendem Sonnenschein gut gefüllt.

+ Optimales Wiesn-Wetter hier im Biergarten vom Herzkasperl-Festzelt. © Ramona Weise

Im Museumszelt gibt es heute eine kleine, kostenlose Ausstellung zur Wiesn und ein Karussell. Der Fahrpreis ist nur ein Euro:

+ Einen Euro zahlt man für dieses Fahrgeschäft. © Ramona Weise

Online-Petition fordert die „Mindestlohn-Mass“

14.30 Uhr: Beim Bier-Preis auf der Wiesn sind sich wohl die meisten einig: Günstig ist die Mass mit einem Preis von mehr als elf Euro nicht. Darum wird in einer Online-Petition, die an den Bayerischen Landtag gerichtet ist, jetzt die „Mindestlohn-Mass“ gefordert. Soll heißen: Eine Maß Bier soll von einer Stunde Arbeit bezahlbar sein. Mit dem aktuellen Mindestlohn, der bei 8,84 Euro liegt, ist das aber derzeit nicht möglich. „Für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben muss eine Maß Bier von einer Stunde Arbeit bezahlbar sein“, so die Erklärung von Markus Kern aus Bad Aibling, der die Petition ins Leben gerufen hat.

Im Moment läuft die Petition aber eher spärlich an. 33 Unterstützer haben die Petition bisher unterschrieben. Ziel sind allerdings 50.000 Unterschriften.

Jedes Jahr ein bisschen mehr: So hat sich der Bierpreis in den vergangenen Jahren entwickelt:

Oktoberfest ja oder nein? Stimmen Sie ab!

14.12 Uhr: Bei der Wiesn gibt es eigentlich nur zwei Lager: Die einen lieben sie, die anderen machen einen großen Bogen um das größte Volksfest der Welt. Wie ist es bei Ihnen dieses Jahr - Wiesn ja oder nein? Stimmen Sie ab:

14 Uhr: Ein absolutes No-Go für viele Einheimische: Eine Würstelbraterei auf der Oidn Wiesn hat sich auf ihren Schildern einen Fauxpas geleistet. Dort werden „Frikadellen“ und „Leberkäse“ angepriesen. Ein echter Bayer würde sich in der Metzgerei aber Fleischpflanzerl und Leberkas bestellen. „Also nix für ungut, aber auf der Oidn Wiesn a Frikadelle anzubieten geht gar nicht. Bei uns in Bayern heißt des immer noch Fleischpflanzerl“, schreibt der Facebook-Nutzer und zeigt ein „Beweisfoto“, das er unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat.

+ Frikadellen heißen in Bayern Fleischpflanzerl. Und bei Brez‘n wollen Einheimische kein Apostroph sehen. © Facebook

Security findet 21-Jährige im Gebüsch​​ an der Wiesn - Polizei geht vom Schlimmsten aus

12.48 Uhr: Eine Polizeimeldung überschattet den Auftakt der diesjährigen Wiesn. Eine 21-jährige Touristin aus Finnland wurde ohne Slip im Gebüsch auf dem Festgelände gefunden. Sie kann sich an nichts erinnern, aber die Polizei muss vom Schlimmsten ausgehen. Ähnliches konnte im Falle einer 32-jährigen Brasilianerin verhindert werden. Hier kam eine Mitarbeiterin im Festzelt gerade noch rechtzeitig in die Damen-Toilette.

Ein weiterer Fall für die Wiesn-Wache ereignete sich am Montag: Ein Mann fasste einer Frau aus dem Landkreis München unter den Rock. Als diese sich wehrte, schlug er ihr seinen Masskrug ins Gesicht.

11.57 Uhr: Zwar sehen wir immer öfter kuriose und gewöhnungsbedürftige Trachten-Outfits auf der Wiesn, aber auch traditionelle Dirndl und Lederhosen bekommt man auf der Theresienwiese zum Glück noch zu sehen. Denn: Tradition ist Trumpf! Wie der perfekte Oktoberfest-Look aussieht, erklären Trachten-Experten hier.

Nach der Wiesn: Betrunkener duscht und übergibt sich im falschen Haus

11.27 Uhr: Da hat wohl wirklich jemand zu tief in den Bierkrug geschaut: Ein 30-Jähriger wollte nach der Wiesn heim nach Taufkirchen, irrte sich betrunken aber in der Adresse. Das merkte er erst, nachdem er sich dort übergeben und geduscht hatte. Als er die Situation einigermaßen überblickte, war es dem 30-Jährigen so peinlich, dass er versuchte, seine Missetat wieder gut zu machen. Die kuriose Geschichte gibt es bei Merkur.de* zu lesen.

Oktoberfest 2018: Die besten Spar-Tipps für die Wiesn

11.01 Uhr: So ein Wiesn-Besuch kann den Geldbeutel ziemlich strapazieren. Muss er aber nicht! Denn es gibt auch Schnäppchen auf der Wiesn – wir haben die besten Geheimtipps für Sie gesammelt.

10.41 Uhr: Am Montagabend waren wieder einige prominente Gesichter auf der Theresienwiese unterwegs.

Neue Wiesn-Promi-Fotos: Hackl Schorsch, Gabaliers Freundin und die Bachelorette Zur Fotostrecke

10.21 Uhr: Am Dienstagnachmittag wird es eng in der U-Bahn: Es ist Wiesn, Bayern spielt in der Allianzarena und dazu kommt noch der übliche Berufsverkehr. Die MVG warnt vor einem riesigen Verkehrschaos - und plant drastische Maßnahmen.

Oktoberfest 2018: Ein Hauch von Nichts! Sophia Thomalla präsentiert ihr schlüpfriges Wiesn-Outfit

10.01 Uhr: Beim Wiesn-Rundgang von Trachten Angermeier hatte am Montag Sarah Lombardi ihr Wiesn-Debüt. Zusammen mit anderen bekannten Gesichtern, schlüpfte sie in ihr schönstes Dirndl. Weder Dirndl noch Lederhose gehört zum Wiesn-Outfit von Sophia Thomalla. Sie trägt lediglich eine Sonnenbrille im Bayern-Look und einen Spitzen-BH, wie die Moderatorin auf Instagram zeigte.

08.25 Uhr: Beim Oktoberfest-Spezial der RTL-Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ hat eine Münchner Wiesn-Bedienung 500.000 Euro am Montagabend gewonnen. Die 36-Jährige arbeitet seit sieben Jahren auf dem Oktoberfest. Lesen Sie die Zusammenfassung.

Dienstag ist Familientag auf der Wiesn

07.51 Uhr: Am heutigen Dienstag ist Familientag auf der Wiesn. Das bedeutet, viele Fahrgeschäfte sind für die Kleinen günstiger oder sogar gratis. Und beim Essen gibt es auch viele Vergünstigungen. Mehr Infos haben wir hier für Sie.

Unwetter auf der Wiesn: Oktoberfest am Sonntag abgesoffen

Am ersten Wochenende fegte ein Unwetter über die Wiesn. Das Festgelände wurde regelrecht überflutet, wie dieses Video auf Facebook zeigt.

In München ist die „fünfte Jahreszeit“ bereits angebrochen - wie zu erwarten war, strömten am ersten Wochenende der 185. Wiesn wieder tausende Besucher aus aller Welt zum Oktoberfest. Wie jedes Jahr besonderer Blickfang auf der Festwiese: die feschen Dirndl und Lederhosen. Doch mit der Tracht ist es vor allem bei den weiblichen Besuchern in der Regel noch nicht getan - eine Dirndl-Frisur gehört eben auch noch dazu. Hier finden Sie eine Anleitung und Inspirationsquelle für schöne Dirndl-Frisuren.*

Fast schon Tradition hat mittlerweile auch die jährliche Erhöhung des Bierpreises. Doch was kostet die Mass dieses Jahr auf der Wiesn? Natürlich haben wir auch hierfür eine Übersicht mit allen Bierpreisen von den jeweiligen Zelten erstellt. Dort können Sie auch einsehen, welches Festzelt heuer preislich besonders zugelangt hat.

Und falls bei unseren weiblichen Oktoberfest-Besucherinnen kurz vor dem Festwiesenbesuch Panik ausbricht und sich die Frage stellt, wie genau die Dirndl-Schleife gebunden wird: hier in unserem Service-Artikel erfahren Sie, was sie beim Schleifen binden beachten müssen.*

Folgen Sie für schöne Wiesn-Fotos auch unseren Instagram-Accounts tz_muenchen, @merkur.de, @tzwiesnmadl. Und wir empfehlen Ihnen unsere Facebook-Seite Oktoberfest.

kus/va

*tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.