Oktoberfest-Bierpreis 2022 fix! Deftige Erhöhung in allen Festzelten

Von: Sascha Karowski, Lucas Sauter-Orengo

Oktoberfest Bier: Der Preis für eine Maß Bier erhöht sich heuer deutlich. © Felix Hörhager/dpa

Das Oktoberfest 2022 findet nach zwei Corona-Zwangspausen heuer wieder statt. Sämtliche Vorbereitungen laufen bereits, und nun steht auch er fest, der Bierpreis für die diesjährige Wiesn.

München - Zwei Jahre lang musste München auf sein Aushängeschild verzichten, heuer darf wieder angezapft werden. Dieter Reiter (SPD) verkündete das „Go“ für die Wiesn 2022 mit spürbarem Zähneknirschen, und hält auch jetzt an seiner These fest, das Oktoberfest entweder wie immer stattfinden zu lassen, oder gar nicht. Gemeint ist damit die offene Frage über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf den Herbst. Auf der Theresienwiese wird jedenfalls schon jetzt gewerkelt, sämtliche Vorbereitungen laufen. Wie immer wird auch die Verkündung des Bierpreises mit großer Spannung begleitet, und dürfte in diesem Jahr ein besonderes Echo hervorrufen.

Durch Corona, den Ukraine-Krieg und die Inflation steigen die Bierpreise in den Festzelten in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Wiesn 2019 um durchschnittlich 10-20 Prozent. Hier finden Sie die Bierpreise 2022 in den Festhallen:

Festhallen Festbierpreis 1 Maß/€ Erhöhung in % zu 2019 Alkoholfreies Bier 1 Maß/€ Armbrustschützen-Festzelt 13.50 15,38 13,50 Augustiner-Festhalle 12,80 12,28 Bräurösl 13,40 13,56 13,40 Fischer-Vroni 12,90 10,26 12,90 Hacker-Festzelt 13,40 13,56 13,40

Hofbräuhaus-Festzelt 13,60 16,24 13,60 Käfer-Wiesn-Schänke 13,70 16,10 13,70 Löwenbräu-Festzelt 13,60 15,25 13,60 Marstall 13,70 16,10 13,70 Ochsenbraterei 13,50 17,39 13,50 Paulaner-Festzelt 13,50 14,41 13,50

Schottenhamel-Festzelt 13,60 15,74 13,60 Schützen-Festzelt 13,70 16,10 Kufflers-Weinzelt

In den Mittelbetrieben sind die Erhöhungen teilweise noch drastischer. Teilweise um über 20 Prozent steigert sich hier der Bierpreis im Vergleich zu 2019. Eine Übersicht:

Mittelbetriebe Festbierpreis 1 Maß/€ Erhöhung in % zu 2019 Alkoholfreies Bier 1 Maß/€ Ammer 12,80 11,30 12,80 Familienplatzl 12,60 12,50 Feisinger's Käs und Weinstub'n Fisch-Bada 13,70 20,18 Glöckle-Wirt 13,70 19,13 13,70

Goldener Hahn 13,70 17,09 13,70 Haxenbraterei 13,50 18,94 13,50 Heimer 13,40 18,58 13,40 Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 13,30 16,67 13,30 Kalbsbraterei 13,70 17,60 13,70 Münchner Knödelei 13,50 19,47 13,50

Münchner Stubn 13,60 18,26 13,60 Poschner 13,80 16,95 13,80 Vinzenz Murr Metzgerstubn 13,50 19,47 13,50 Wildstuben 12,90 10,73 12,90 Wirtshaus im Schichtl 13,60 18,42 13,50 Zur Bratwurst 12,90 10,26 12,90

Die recht deutliche Erhöhung des Bierpreises dürfte viele Wiesn-Besucher ein Dorn im Auge sein. Dennoch war durch die aktuellen Umstände beinahe damit zu rechnen, dass der Biergenuss auf der Wiesn in diesem Jahr ein teurer sein dürfte. Sicher ist auch, dass der Run auf die Reservierungen in diesem Jahr besonders massiv ist. Wer jetzt noch zuschlagen möchte braucht Geduld, und besonders jede Menge Glück. Wer also einen Platz in einem Zelt erwischt und das nötige Kleingeld parat hat, dem steht einem zünftigen Wiesn-Besuch 2022 nichts mehr im Weg.