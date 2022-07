Oktoberfest in München: Die großen Festzelte auf der Wiesn in der Übersicht

Von: Nadja Pohr

Das Hacker-Festzelt bietet die schönste Innenkulisse auf dem Oktoberfest. © IMAGO/Ralph Peters

Jährlich platzen die Festzelte auf dem Oktoberfest aus allen Nähten - jeder will einen der beliebten Plätze ergattern. Verständlich, denn die Bierzelte haben viele Besonderheiten zu bieten.

München - Der Aufbau für das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München läuft bereits auf Hochtouren, nachdem sich zuletzt auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zuversichtlich gezeigt hat. Nach zwei Corona-Zwangspausen dürfte der Ansturm auf die Festzelte riesig sein, wenn auch die Bierpreise 2022 dort deftig in die Höhe geschossen sind. Dennoch wird in den Festhallen wie jedes Jahr die typische Wiesn-Stimmung entfesselt werden.

Von traditionell bis international: Festzelte auf dem Oktoberfest haben vieles zu bieten

Die Festzelte auf dem Oktoberfest haben vieles zu bieten. Ob Bier aus Holzfässern, urige Hütten-Atmosphäre oder Männer im Dirndl - jede Festhalle hat, hält seine eigene Besonderheit bereit. Das Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn setzt beispielsweise, wie der Name schon sagt, auf traditionelle Unterhaltung mit zünftiger Blasmusik und Schuhplattler. In der Käfer-Wiesn-Schänke geht es dagegen internationaler zu. Hier sind nicht nur viele Promis zu Gast, es wird neben Bier auch Champagner ausgeschenkt. Hier finde Sie die großen Festzelte mit Kapazität, Brauerei und Besonderheit in der Übersicht:

Festhalle Sitzplätze innen Sitzplätze außen Brauerei Besonderheit Augustiner Festhalle 6000 2500 Augustiner Bräu Bier aus Holzfässern, eigene Metzgerei, älteste Wiesn-Kapelle Armbrustschützenzelt 5820 1600 Paulaner Brauerei Austragungsort der Deutschen Armbrust-Meisterschaften Festzelt Tradition 5000 3050 Augustiner Bräu Bier aus Holzfässern, Steinkrüge, Limobrunnen, Tanzboden Fischer-Vroni 3162 700 Augustiner Bräu Steckerlfisch und Männer im Dirndl Hacker-Festzelt 6838 2540 Hacker-Pschorr Bräu Schönste Innenkulisse, stimmungsvollste Wiesn-Kehrhaus am letzten Sonntag Hofbräu-Festzelt 6017 3034 Hofbräu München Die Aloisius-Figur und die Hopfendeko Käfer Wiesn-Schänke 1383 2030 Paulaner Brauerei Feiern mit den Promis in uriger Hütten-Atmosphäre Löwenbräu-Festzelt 5700 2800 Löwenbräu Brüllender Löwe am Eingang, Umweltfreundlich - das Spülwasser wird für die Toiletten recycelt Paulaner Festzelt 6385 1980 Paulaner Brauerei Freier Blick auf die Kapelle, schönste Sonnenplätze, moderne Bierzapfanlage Pschorr-Festzelt Bräurosl 8250 (innen und außen) 560 (Außenloggia), 1200 im Biergarten Hacker-Pschorr Bräu Rosa Wiesn am Gay Sunday, echte Bräurosl auf dem Pferd Schottenhamel-Festhalle 6288 2742 Spaten-Franziskaner-Bräu Hier findet der Ansticht statt Schützen-Festzelt 4923 plus 120 Stehplätze 1235 Löwenbräu Lieblingstreff der Schützen-Szene, schönster Wiesn-Balkon Ochsenbraterei 5900 1646 Spaten-Franziskaner-Bräu Alle Ochsen werden namentlich und mit Gewicht auf Tafeln verewigt

Kein Oktoberfest ohne Schottenhamel-Festhalle: Hier wird der Startschuss für das Oktoberfest gegeben und das erste Bier der Wiesn angezapft. Es ist das älteste Wiesnzelt. Besonders darin ist auch der ungewöhnliche Aufbau der Biertische und -bänke. Anders als in den übrigen Bierzelten sitzt man sich nicht nur gegenüber, sondern auch ums Eck. Wer es bunt mag, schaut am zweiten Wiesn-Montag in das Festzelt Fischer Vroni: Da treffen sich die bayerische Schwulen- und Lesben-Szene zur Gay-Wiesn.

Spannende Geschichten hinter den großen Festzelten auf dem Oktoberfest in München

Die Festzelte sind meist über viele Generationen in den Händen der Festwirte. Spannende Geschichten verbergen sich deshalb oftmals hinter den altbekannten Bierzelten auf dem Oktoberfest. Der erste Wiesnwirt der Augustiner Festhalle, Georg Lang, verstieß 1898 gleich gegen drei Zulassungsbedingungen: Er kam nicht aus München, bewirtschaftete seinen Ausschank nicht selbst und baute eine viel zu große Bierhalle. Er war auch der erste Festwirt, der eine eigene Musikkapelle engagierte und gilt deshalb als Erfinder der Wiesn-Stimmung.

Das Pschorr-Festzelt Bräurosl erstrahlt 2022 in neuem Glanz, die Geschichte der „Bräurosl“ ist dennoch weiterhin fester Bestandteil. Benannt ist die Festhalle nämlich nach Rosi Pschorr, der einstigen Pschorr-Wirtstochter. Sie war wegen ihrer Schönheit bei den Wiesn-Besuchern sehr beliebt, sodass schließlich das Zelt nach ihr benannt wurde. Die „Bräurosl“ gibt es auch weiterhin „in echt“: Für den Ein- und Umzug der Festwirte schlüpft eine bayerische Dame in das Dirndl der „Bräurosl“ und zieht mit einem Pferd auf die Festwiese ein. Ein Besuch in den Bierzelten und allgemein auf dem Oktoberfest lohnt sich also allemal.