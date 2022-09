Fällt der Oktoberfest-Auftakt komplett ins Wasser? Der Anstichtag im Live-Ticker

Comeback nach Zwangspause

Von Katarina Amtmann schließen

Der Oktoberfest-Auftakt im Live-Ticker. Am Samstag, 17. September, eröffnet Oberbürgermeister Dieter Reiter das berühmte Volksfest auf der Theresienwiese.

Oktoberfest 2022 in München: 17. September bis 3. Oktober

17. September bis 3. Oktober Wiesn 2022: Anstich am Samstag um 12 Uhr

Anstich am Samstag um 12 Uhr Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München – Das Oktoberfest in München steht kurz bevor. Nach zweijähriger Corona-Pause findet ab dem Wochenende die 187. Auflage des bekanntesten Volksfestes der Welt statt.

Oktoberfest in München: Anstich mit OB Dieter Reiter um 12 Uhr -„Ozapft is“

Los geht‘s am Samstag (17. September). Um 12 Uhr mittags zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass an und die Wiesn gilt offiziell als eröffnet.

Oktoberfest 2022 in München - die Öffnungszeiten Am Anstichtag öffnen die Zelte um 9 Uhr, ab 10 Uhr gibt’s alkoholfreie Getränke (außer Bier), um 12 Uhr mittags beginnt mit dem Anstich auch der Bierausschank. Montag bis Freitag öffnen die Zelte um 10 Uhr und schließen um 23.30 Uhr. Samstags, sonntags und am Feiertag, 3.10. beginnt der Ausschank bereits um 9 Uhr, der Zapfenstreich ist um 23.30 Uhr. In den großen Festhallen gibt‘s das letzte Bier und die letzte Musik um 22.30 Uhr. In den kleinen Zelten wie Hühnerbratereien, Imbiss- und Cafézelte sind Ausschank- und Musikende um 23 Uhr.

Jährlich platzen die Festzelte auf dem Oktoberfest aus allen Nähten - jeder will einen der beliebten Plätze ergattern. Verständlich, denn die Bierzelte haben viele Besonderheiten zu bieten.

Oktoberfest in München: Nass-kaltes Wetter zum Wiesn-Start

Das Wetter ist den Volksfest-Fans in diesem Jahr nicht wohlgesonnen. Das Oktoberfest 2022 startet voraussichtlich nass-kalt. Zum Anstich bleibt es in München mit 13 Grad recht kühl, ein frischer Wind kommt hinzu. „Die Chancen auf eine trockene und warme Oktoberfesteröffnung am Wochenende stehen schlecht“, schlussfolgerte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am Montag, 14. September.

Wiesn 2022 - Was ist neu nach drei Jahren Pandemie?

Oktoberfest in München findet ohne Corona-Einschränkungen statt

Im April hatte Reiter verkündet, dass die Wiesn trotz Corona stattfinden kann - und zwar ohne Einschränkungen. Reiter gab damals zwar zu verstehen, dass er selbst nicht glücklich sei mit der Entscheidung ein uneingeschränktes Oktoberfest stattfinden zu lassen. Der OB sei jedoch in Absprache mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu dem Schluss gekommen, dass weder eine Absage noch ein eingeschränktes Stattfinden rechtlich vertretbar gewesen wäre. (kam)

„Wir liefern alle wichtigen Themen, Infos und News rund um die Wiesn in unserem Themenbereich: Alles rund um München. Hier einfach direkt in Telegram oder Facebook anmelden, Thema auswählen und nix mehr zur Wiesn 2022 verpassen!“